Finalna serija tekme skakalcev v Engelbergu

Vodi Fannemel, v finalu štirje slovenski skakalci

16. december 2017 ob 14:32,

zadnji poseg: 16. december 2017 ob 17:14

Engelberg - MMC RTV SLO

Norvežan Anders Fannemel vodi po prvi seriji tekme smučarjev skakalcev v Engelbergu. Od Slovencev sta v najboljšem položaju Peter Prevc (14. mesto) in Timi Zajc (15.).

V finale sta se v sneženju in težkih razmerah (predvsem najboljši skakalci sezone so imeli slabe razmere) prebila še Anže Semenič (23. mesto) in Domen Prevc (25.), ki se v novi sezoni premierno predstavlja v svetovnem pokalu.

Jernej Damjan (37.) se prvič v sezoni ni prebil v finalno serijo, uvrstitev med prvih 30 pa ni uspela tudi Tilnu Bartolu (36.) in Robiju Kranjcu (49.).

Prenos finala je na TVS 2 in na MMC-ju.

Peter Prevc je pred dvema letoma na tem prizorišču zmagal tako v soboto kot v nedeljo, lani pa je njegov brat Domen v Engelbergu slavil svojo zadnjo od štirih zmag med elito.

Po prvi seriji: daljave točke 1. A. FANNEMEL NOR 133,0 128,7 2. D. KOBAJAŠI JAP 128,0 122,3 3. R. JOHANSSON NOR 128,5 122,3 4. R. FREITAG NEM 124,5 121,8 5. K. STOCH POL 125,5 121,0 6. S. AMMANN ŠVI 129,0 120,6 . H.E. GRANERUD NOR 132,0 120,6 8. P. ZYLA POL 127,0 120,4 9. M. HAYBÖCK AVT 129,5 119,9 10. D. KUBACKI POL 128,0 119,7 ... 14. P. PREVC SLO 127,0 117,5 15. T. ZAJC SLO 128,5 116,1 23. A. SEMENIČ SLO 122,0 109,1 25. D. PREVC SLO 123,5 107,0 36. T. BARTOL SLO 118,5 99,9 37. J. DAMJAN SLO 117,5 99,6 49. R. KRANJEC SLO 100,5 62,7

Slovenke pete na premieri

Ženske so v Hinterzartnu prvič v zgodovini svetovnega pokala tekmovale na ekipni tekmi. Slovenke so bile v postavi Urša Bogataj, Nika Križnar, Špela Rogelj in Ema Klinec pete med enajstimi reprezentancami. V prvi seriji je Križnarjeva s 96 metri Slovenke dvignila na tretje mesto, a nato ni šlo vse po načrtih.

Zmaga Japonk, Nemke s skokom manj četrte

"Moram reči, da sem bil po prvi seriji kar malo šokiran, ker smo enostavno preveč grešili, da bi bili bolj konkurenčni," je komentiral trener Sven Baloh. Zmagala je Japonska pred Rusijo, Francijo in Nemčijo, za katero v drugo ni skakala Svenja Würth, saj je v prvi seriji pri 97 metrih padla in negibna obležala. Po trku z ograjo so jo odpeljali v bolnišnico, bila je že pri zavesti. Zaradi novozapadlega snega je bil iztek pripravljen slabo, kar je povzročilo še nekaj padcev.

Ekipna tekma (Ž): točke 1. JAPONSKA 956,0 2. RUSIJA 863,7 3. FRANCIJA 846,4 4. NEMČIJA 836,5 5. SLOVENIJA 829,0 6. AVSTRIJA 800,6 7. NORVEŠKA 798,3 8. ZDA 717,1

T. O.