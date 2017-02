Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 17 glasov Ocenite to novico! Tessa Worley je upravičila vlogo favoritinje. Foto: Reuters Ana Drev je s sedmim mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Foto: EPA VIDEO Prva veleslalomska vožnja... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Worleyjeva izjemno sezono kronala z zlato medaljo

Druga Shiffrinova, tretja Goggia

16. februar 2017 ob 07:54,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 14:01

St. Moritz - MMC RTV SLO

Francozinja Tessa Worley je po štirih letih spet postala svetovna prvakinja v veleslalomu. Ana Drev je zasedla 7. mesto, Tina Robnik in Ilka Štuhec pa sta v finalu odstopili.

Worleyjeva je na s soncem obsijani progi v St. Moritzu upravičila vlogo favoritinje. Najboljša velelslaomistka sezone je odprla tekmo in si že v prvi vožnji prismučala pol sekunde naskoka pred vsemi. V finalu je kljub napaki v zgornem delu zanesljivo držala prednost in slavila s 34 naskoka pred Američanko Mikaelo Shiffrin. Tretja je bila osmoljenka smuka Sofia Goggia, ki je zaostala za 74 stotink.

Drevova je bila po prvi vožnji sedma z zaostankom 1,31 sekunde. V drugo ji uvrstitve ni uspelo izboljšati. V cilj je prišla kot tretja in sanje o medalji, o kateri se je spogledovala pred tekmo, so splavale po vodi. Na koncu je za Worleyjevo zaostala za sekundo in 81 stotink. Kljub temu je to njena najboljša uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Pred štirimi leti v Schladmingu je bila deseta.

Dobro je kazalo Tini Robnik, ki pa je po 15. mestu v prvi vožnji, po dobrih vmesnih časih v finalu odstopila. Enaka usoda je v drugi vožnji doletela Ilko Štuhec. Po prvi vožnji je bila na 26. mestu. S tem je svetovna prvakinja v smuku končala svoje nastope v St. Moritzu.

Končni vrstni red: 1. T. WORLEY FRA 2:05,55 2. M. SHIFFRIN ZDA +0,34 3. S. GOGGIA ITA 0,74 4. F. BRIGNONE ITA 0,92 5. S. BRUNNER AVT 1,30 6. M. MOELGG ITA 1,33 7. A. DREV SLO 1,81 8. P. VLHOVA SLK 1,95 9. S. HECTOR ŠVE 1,96 10. N. LOESETH NOR 1,97 11. M. BASSINO ITA 1,98 12. M. KIRCHGASSER AVT 2,04 13. M. MEILLARD ŠVI 2,22 14. S. WILD ŠVI 2,35 . A. BAUD MUGNIER FRA 2,35 Odstop: Robnik (15. po 1. vožnji), Štuhec (26. po 1. vožnji) Po prvi vožnji: 1. T. WORLEY FRA 1:02,01 2. S. GOGGIA ITA +0,48 3. M. SHIFFRIN ZDA 0,72 4. F. BRIGNONE ITA 1,10 5. S. WILD ŠVI 1,11 6. N. LOESETH NOR 1,21 7. A. DREV SLO 1,31 8. S. BRUNNER AVT 1,34 9. M. MOELGG ITA 1,42 10. M. BASSINO ITA 1,49 11. B. SCHILD AVT 1,52 12. K. LYSDAHL NOR 1,63 13. P. VLHOVA ČEŠ 1,65 14. S. HECTOR ŠVE 1,67 15. T. ROBNIK SLO 1,69 26. I. ŠTUHEC SLO 2,59 Odstop: Rebensburg

R. K.