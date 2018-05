Finci in Švedi dobili derbija; Rusi v četrtfinalu s Kanado

Latvija v neposrednem obračunu izločila Dansko

15. maj 2018 ob 12:15,

zadnji poseg: 15. maj 2018 ob 23:12

Herning - MMC RTV SLO

Hokejisti Finske so v 7., zadnjem krogu skupinskega dela svetovnega prvenstva elitne divizije na Danskem s 6:2 premagali ZDA, Švedi pa s 3:1 Rusijo.

Na opoldanski tekmi med Finci in Američani je blestel napadalec Caroline Sebastian Aho, ki se je že v prvi tretjini dvakrat vpisal med strelce, hat-trick pa je dopolnil z zadnjim zadetkom na tekmi. Američanom nikakor ni uspelo vzpostaviti svoje igre, Finci so bili čvrsti v obrambi, v napadu pa vztrajni in natančni.

Aho je bil po pričakovanju proglašen za najboljšega igralca tekme, v ameriški reprezentanci je bil za najboljšega posameznika proglašen Cam Atkinson.

Aho dvakrat v ameriško mrežo

Finci so svoje delo v prvi tretjini opravili z odliko. V uvodnih minutah so imeli še nekaj težav z ameriškimi napadi, nato pa so tudi sami zadrsali v napadalno tretjino nasprotnika in v 11. minuti zadeli. Tedaj so ves čas oblegali vrata vratarja Keitha Kinkaida, ta je naposled vendarle klonil po strelu Sebastiana Ahoja, ki je zadel iz mrtvega kota z desne strani. 20-letnik se je sedem minut pozneje med strelce vpisal še drugič, potem ko se je plošček izza vrat odbil pred gol, kjer ga je hladnokrvno potisnil v prazno mrežo. Kinkaid ploščka sploh ni videl.

Rantanen povišal na 3:0

V drugi tretjini so Američani zaigrali precej bolje, večkrat so močno pritisnili na finska vrata, a nikakor jim ni uspelo ploščka spraviti za hrbet Harrija Saterija. Ta je skupaj z branilci odbil vse napade, dve minuti pred iztekom tretjine pa je na drugi strani ledu vodstvo Finske povišal Mikko Rantanen. 21-letnik iz Nousiainena je plošček z bekhendom pospravil v mrežo, potem ko se je ta do njega od vratarja odbil po strelu Markusa Nutivaare. 3:0. Konec tretjine.

Tudi Anttila in Kane med strelci

Tudi v zadnji tretjini so Američani večkrat napadli finska vrata, a brez uspeha. V 48. minuti se je njihov dan na ledu še poslabšal, potem ko je tretji gol na svetovnih prvenstvih zadel Marko Anttila. Sakari Manninen je sprožil z desne strani, Kinkaid je plošček odbil z lovilko, a le do Anttile, ki je iz bližine neovirano poskrbel za 4:0. Američanom je vendarle uspelo zadeti v igri z igralcem več, ko je malo mrežico s strelom iz zapestja zatresel Patrick Kane. To je bil njegov šesti zadetek na letošnjem SP-ju in 16. točka.

Aho dopolnil hat-trick

Do konca tekme so gledalci videli še tri zadetke. Najprej je Kasperi Kapanen izkoristil power play in iz bližine zadel za 5:1, za 5:2 je zadel Derek Ryan. Američani so v zadnjih minutah napadli na vse ali nič, igrali so brez vratarja, kar pa se jim je hitro maščevalo - v 57. minuti je hat-trick dopolnil Aho s strelom v prazen gol iz bližine.

Kaprizov povedel Ruse v vodstvo

V drugem derbiju dneva med Rusijo in Švedsko so Rusi povedli v 3. minuti, ko so imeli na ledu igralca več. Nikita Gusev je izza gola podal pred vrata, kjer je bil na pravem mestu Kiril Kaprizov in plošček poslal med nogama Andersa Nilssona v mrežo.

Zibanejad izenačil v 30. minuti

Švedi so nato pritiskali za izenačenje in ga dočakali v 30. minuti. Ob izključitvi Maksima Šalumova je precej z desne strani ustrelil Mika Zibanejad in presenetil vratarja Vasilija Košečkina, ki mu je plošček ušel med nogama. Košečkina je dobro oviral Rickard Rakell.

Zibanejad podal, Rakell v polno

In prav Rakell je v 36. minuti zadel za vodstvo "treh kron". Rusi so v svoji tretjini izgubili plošček, ki ga je prestregel Zibanejad, nato zadrsal za ruski gol in podal na levo stran, kjer je Rakell iz težkega položaja plošček poslal pod prečko v levi zgornji kot Košečkina.

Ekholm poslal plošček v prazna vrata

V zadnji tretjini so Rusi jalovo pritiskali za izenačenje. V zadnji minuti so poskusili brez vratarja, kar je kaznoval Mattias Ekholm, ki je čez vse igrišče poslal plošček v prazna vrata. Razmerje strelov je bilo 22:18 za Švede.

V četrtfinalu Rusi proti Kanadi

Poraz za Ruse pomeni, da se bodo v četrtfinalu, ki je na sporedu v četrtek, pomerili s Kanado, ki je v skupini B osvojila tretje mesto. Preostali pari so Švedska - Latvija, ZDA - Češka in Finska - Švica.

Latvijci v četrtfinale, konec za Dance

Zadnjo četrtfinalno vstopnico si je sicer zagotovila Latvija, ki je z 1:0 (Andris Dzerins) ugnala Dance in tako končala njihove nastope na domačem prvenstvu. Iz elite sta izpadli Belorusija in Južna Koreja.



SP ELITNE DIVIZIJE V HOKEJU, Danska

Skupina A, Köbenhavn

7. KROG

RUSIJA - ŠVEDSKA

1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Kaprizov 3.; Zibanejad 30., Rakell 36., Ekholm 59.

ŠVICA - FRANCIJA

5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Hofmann 13., Corvi 16., Untersander 38., Fiala 43., Moser 54.; Leclerc 43.

BELORUSIJA - SLOVAŠKA

4:7 (0:2, 2:0, 2:5)

Kitarov 33., Linglet 36., Kovršin 49., Vorobej 51.; Bakoš 1., 48., Jurco 11., 52., Hovorka 55., Daloga 56., Kristof 60.

ČEŠKA - AVSTRIJA 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Hyka 1., 50., Chytil 3., Kubalik 26.; Komarek 18., M. Raffl 51., 58.

Lestvica: * x ŠVEDSKA 7 6 1 0 0 20 RUSIJA 7 5 0 1 1 16 ČEŠKA 7 3 3 0 1 15 ŠVICA 7 3 1 1 2 12 -------------------------------------- SLOVAŠKA 7 3 0 2 2 11 FRANCIJA 7 2 0 0 5 6 AVSTRIJA 7 1 0 1 5 4 BELORUSIJA 7 0 0 0 7 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina B, Herning

7. KROG



FINSKA - ZDA

6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Aho 11., 18., 57., Rantanen 38., Anttila 48., Kapanen 54.; Kane 52., Ryan 55.

KANADA - NEMČIJA

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Schenn 1., Nugent-Hopkins 29., Jost 50.

LATVIJA - DANSKA

1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Dzerinš 10.

JUŽNA KOREJA - NORVEŠKA

0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Lindström 14., Olsen 47., Holos 51.

Lestvica: * x FINSKA 7 5 0 1 1 16 ZDA 7 4 2 0 1 16 KANADA 7 4 1 1 1 15 LATVIJA 7 3 1 2 1 13 -------------------------------------- DANSKA 7 3 1 0 3 11 NEMČIJA 7 1 1 2 3 7 NORVEŠKA 7 1 1 1 4 6 JUŽNA KOREJA 7 0 0 0 7 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

ČETRTFINALE



Četrtek:

ŠVEDSKA - LATVIJA (1)



ZDA - ČEŠKA (2)



RUSIJA - KANADA (3)



FINSKA - ŠVICA (4)



POLFINALE, sobota:

ZMAGOVALEC 1 - ZMAGOVALEC 2

ZMAGOVALEC 3 - ZMAGOVALEC 4



Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

M. L., A. V.