Finci odčitali lekcijo Kanadčanom

Švedi v podaljšku strli Slovake; Avstrija obstala med elito

12. maj 2018 ob 12:58,

zadnji poseg: 12. maj 2018 ob 23:05

Köbenhavn/Herning - MMC RTV SLO

Hokejisti Finske so v derbiju sobotnih tekem svetovnega prvenstva elitne divizije na Danskem s 5:1 premagali Kanado.

Finci so povedli v 9. minuti. Mikko Rantanen je z desne strani poslal plošček pred vrata, kjer je eden od kanadskih branilcev nespretno preusmeril plošček za hrbet svojega vratarja Curtisa McElhinneyja. A odgovor Kanadčanov je sledil dve minuti kasneje, ko je s strelom od daleč zadel Jean-Gabriel Pageau.

Finska je nato dvakrat unovčila prednost igralca več. Najprej je Janne Pesonen pred vrati spremenil smer ploščku po strelu Markusa Nutivaare, nato pa je Rantanen pridrsal izza gola in za bližnjo vratnico poslal plošček za hrbet McElhinneyja, ki mu je pred tem spodrsnilo, tako da se je znašel na ledu. McElhinneyja je po tretjem golu zamenjal Darcy Kuemper.

Dva gola Fincev v desetih sekundah

Kuemper je uspešno ubranil kanadsko mrežo v drugi tretjini, v tretji pa v 46. minuti napravil veliko napako. Zadrsal je iz vrat in skušal odbiti plošček, a je to storil slabo oziroma je plošček prestregel Eeli Tolvanen, ki ga je nato poslal za Kumperjev hrbet. Le deset sekund kasneje so Finci zabili še peti gol. Sebastian Aho je v protinapadu našel Touva Teravainena, ki je z leve strani mojstrsko zadel desni zgornji kot Kuemperja. Srečanje je bilo tako odločeno. Razmerje strelov je bilo 31:22 za Kanado, a je v finskih vratih blestel Harri Sateri.

Švedska v podaljšku strla Slovaško

V prvem derbiju dneva je Švedska v podaljšku strla Slovaško s 4:3. Slovaki so povedli (Tomas Jurco), Švedi, ki so proti slovaškim vratom v prvi tretjini sprožili kar 21 strelov, pa so z zadetkoma Dennisa Everberga in Gustava Nyquista pripravili preobrat in uvodno tretjino dobili z 2:1.

V 25. minuti je igralec Montreala Jacob de la Rose povišal na 3:1, Marek Daloga pa je v 37. minuti z igralcem manj Slovake spet vrnil v igro, ko je prišel pred Hellberga in s strelom pod prečko znižal zaostanek na 3:2. Izid je v 47. minuti izenačil Ladislav Nagy, ki je iz prve spretno zadel ob drugi vratnici.

V power playju do zmagovitega gola

Ko je že kazalo, da tudi po podaljšku ne bo znan zmagovalec, in da bodo tega določili kazenski streli, si je Daloga privoščil napako. S palico je zadrževal nasprotnega igralca in si prislužil dveminutno kazen, ki so jo Švedi hitro vnovčili. Po napaki Slovakov v srednji tretjini so oddrveli v protinapad, v katerem je tekmo odločil Mika Zibanejad. Po njegovi podaji na drugo vratnico se je plošček sicer odbil od drsalke slovaškega branilca v gol. Razmerje strelov je bilo 33:28 za Švede.

Avstrijci obstali med elito

V drugi tekmi skupine A je Avstrija premagala Belorusijo s 4:0 in si krog pred koncem zagotovila obstanek med elito, medtem ko se Belorusija seli v nižji kakovostni razred. Avstrija je povedla z golom Layna Viveirosa (5.), nato pa so zadeli še Konstantin Komarek, Michael Raffl in Dominic Zwerger. Razmerje strelov je bilo 34:28 za Beloruse, a je v vratih Avstrije blestel Bernhard Starkbaum.

V večerni tekmi skupine A je Rusija s 4:3 ugnala Švico.

Latvija vzela mero Nemčiji

V skupini B je Latvija s 3:1 nekoliko presenetljivo, a povsem zasluženo ugnala olimpijske podprvake Nemce. Strelci za Latvijo so bili Ronalds Kenins, Guntis Galvins in Andris Dzerins, medtem ko je za Nemce zadel Dominik Kahun. Razmerje strelov je bilo 34:32 za Nemce.

SKUPINA A, Köbenhavn, 5. krog



Odigrano v petek:

FRANCIJA - AVSTRIJA

5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

BELORUSIJA - ČEŠKA

0:3 (0:3, 0:0, 0:0)



SLOVAŠKA - ŠVEDSKA

3:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Jurco 11., Daloga 37., Nagy 47.; Everberg 16., Nyquist 19., De la Rose 25., Zibanejad 65.

RUSIJA - ŠVICA

4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Kaprizov 23., Dadonov 28., Nesterov 40., Grigorenko 57.; Untersander 27., Andrighetto 52., Haas 59.

6. krog

AVSTRIJA - BELORUSIJA

4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Viveiros 5., Komarek 31., Raffl 35., Zwerger 40.

Lestvica: * x ŠVEDSKA 5 4 1 0 0 14 RUSIJA 5 4 0 1 0 13 ŠVICA 5 2 1 1 1 9 ČEŠKA 5 1 3 0 1 9 -------------------------------------- SLOVAŠKA 5 2 0 2 1 8 FRANCIJA 5 2 0 0 3 6 AVSTRIJA 6 1 0 1 4 4 BELORUSIJA 6 0 0 0 6 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

SKUPINA B, Herning, 5. krog



Odigrano v petek:

DANSKA - NORVEŠKA

3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



ZDA - JUŽNA KOREJA

13:1 (4:1, 4:0, 5:0)



LATVIJA - NEMČIJA

3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Kenins 37., Galvins 41., Dzerins 47.; Kahun 48.

KANADA - FINSKA

1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Pageau 11.; Rantanen 9., 17., Pesonen 14., Tolvanen 46., Teravainen 46.

6. krog:

DANSKA - JUŽNA KOREJA

3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Nielsen 23., Jensen 33., Hardt 57.; Kim 25.

Lestvica: * x ZDA 5 3 2 0 0 13 FINSKA 5 4 0 0 1 12 DANSKA 6 3 1 0 2 11 KANADA 5 3 0 1 1 10 -------------------------------------- LATVIJA 5 2 1 1 1 9 NEMČIJA 5 1 0 2 2 5 NORVEŠKA 5 0 1 1 3 3 JUŽNA KOREJA 6 0 0 0 6 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. O., M. L., A. V.