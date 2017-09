"Finski Nowitzki" - vzhajajoča zvezda volčjega krdela

Na letošnjem naboru najvišje izbran med Evropejci

2. september 2017

Helsinki - MMC RTV SLO

Finska, država, kjer je brez konkurence hokej najpriljubljenejši šport, dobiva tudi košarkarsko zvezdo. Izjemno priljubljen je med navijači gostiteljice EuroBasketa Lauri Markkanen.

20-letni in 213 centimetrov visoki košarkar je že pred prvenstvom doma pridobil veliko privržencev. Kot je za MMC povedal njegov reprezentančni soigralec Sasu Salin, so njegove tekme celo neposredno prenašali z univerze, ogromno Fincev pa je spremljalo tudi letošnji nabor Lige NBA, kjer je bil Markkanen izbran kot sedmi, najvišje med vsemi Evropejci. "Res je. Že zdaj gre za zelo kakovostnega košarkarja. Lahko mu daš žogo in bo nekaj naredil, dal koš. Njegove sposobnosti za tako višino so res izvrstne. Je gibljiv in dobro tehnično podkovan. Zna marsikaj, tudi zadevati z razdalje. Lahko se primerja z marsikom, lahko tudi pride na res visoko raven, a ga normalno čaka še zelo veliko dela. Logično, da mu še veliko manjka, da pride na to superzvezdniško raven. Ima še veliko časa, da napreduje," je tedaj dodal Salin.

Najboljši strelec ob zmagi nad Francijo

Markkanen je rojakove besede potrdil oziroma še nadgradil na prvi tekmi prvenstva, ko je Finska v polni Hartwall Areni po podaljšku presenetila Francijo. In blestel je prav mladi volk, ki je prispeval 22 točk, ujel pa je še sedem odbitih žog. "Izjemen je. Neverjeten talent. Posebna oseba in fascinanten igralec, kar je tudi pokazal na tej tekmi," nam je Markkanena opisal Jamar Wilson, Američan v finskem dresu, ki je v podaljšku dosegel odločilen koš za veliko zmago.

Minnesota ga je izbrala na naboru, a ga nato v poslu za Jimmyja Butlerja poslala v Chicago. Med sprehodom po Helsinkih je moč opaziti številne mladeniče s čepicami Bullsov. Morda je to naključje, a dejstvo je, da Markkanen postaja najpopularnejši finski košarkar. V dvorani prodajajo drese s številko šest za navijače kot šestega igralca, z enajstico Petterija Koponena, najboljšega finskega košarkarja zadnjih let, in s triindvajsetico, ki jo na hrbtu nosi Markkanen.

Helsinška dvorana je z glasnimi navijači postala pravi volčji brlog (susijengi, vzdevek finskih košarkarjev, pomeni volčje krdelo). Ko je uradni napovedovalec predstavil Markkanena, je bila publika navdušena, mladenič, ki je sicer tekmo začel na klopi, pa je gledalce takoj dvignil na noge, ko sta s Salinom poskrbela za atraktiven "alley-oop". "Vedno pravim, da ni pomembno, kdo začne, pomembno je, kdo tekmo zaključi. Tekma pokaže, kdo je sposoben, pripravljen in ima dober dan," je po zmagi povedal selektor Henrik Dettmann.

Športna družina Markkanen

In četrtek je bil Laurijev dan. Nekajkrat je sicer tudi v morda preveliki želji proti francoskim visokim igralcem na čelu z izkušenim Borisom Diawom izpadel letom primerno nekoliko naiven in je naredil kakšno nespametno potezo, ki je vodila v napako. Toda igral je vse bolje, ko pa je bilo zares treba, je zablestel. V zadnjih treh minutah in pol rednega dela ter v podaljšku je skupaj dal kar 14 točk, od tega je zadel dve izjemno pomembni trojki. Čeprav je Dettmann v šali na novinarski konferenci dejal, da po navadi Markkanen, ko začne govoriti, ne neha, je bil tokrat košarkar bolj kratek. "Dobro smo začeli turnir. Lepo je igrati pred polno dvorano. Borili smo se vso tekmo, do konca nismo popuščali in nam je uspelo," je povedal skodrani svetlolasec z deškim obrazom, ki pa je dokazal, da je že zdaj pripravljen igrati na najvišji ravni.

"Navijači so bili res izjemni. Dali so nam dodatno energijo in pravo spodbudo, ko smo jo potrebovali. S svojo predstavo pa nisem zadovoljen, saj vem, da si vedno lahko boljši in vsakič lahko napreduješ. Zato se veselim že naslednjega treninga, ko bom skušal biti še boljši. Vedno ko igram košarko, sem navdušen. Veselim se že naslednje tekme in proti Sloveniji bom skušal odigrati še boljše," je dodal. Čeprav postaja športna zvezda na Finskem, ne čuti pritiska: "Ne, res ne čutim dodatnega pritiska. Vedno ko igraš košarko, je pritisk. To je del tega in uživam v tem. Da ti dodatno motivacijo."

Lauri prihaja iz športne družine. Mama in oče sta bila oba košarkarja. Oče Pekka je igral na Univerzi v Kansasu in bil finski reprezentant. Na evropskem prvenstvu leta 1995 je igral tudi proti Sloveniji. Čeprav se večina finskih otrok navdušuje nad hokejem, je Lauri igral še nogomet, a se kasneje povsem posvetil košarki. Zato pa je v nogometu uspel njegov starejši brat Eero, ki je že oblekel dres finske reprezentance, preizkusil pa se je tudi v rezervni ekipi Reala Madrid. Trenutno je član švedskega AIK-a. Očetov glavni nasvet je bil, da naj ne bo enostranski visoki košarkar, ki zna igrati le s hrbtom. Lauri je daleč od tega. Navdušuje ravno z vsestranskostjo, v veliko pomoč pa mu je bilo v mladosti tudi delo z nekdanjim krilnim centrom Hannojem Möttölo, prvim Fincem, ki je zaigral v Ligi NBA.

Primerjali so ga z Nowitzkim

V ZDA vedno primerjajo igralce med sabo, iščejo povezave in naslednike. Tako kot so po upokojitvi Michaela Jordana iskali novega Jordana, se vsakega visokega Evropejca, ki je tehnično podkovan in ima dober met z razdalje primerja z bodočim članom Hiše slavnih Dirkom Nowitzkim. Nekateri so za njegovega naslednika že imenovali odličnega Latvijca Kristapsa Porzingisa, primerjavam z legendarnim Nemcem pa ni ušel niti Markkanen. Finec je sicer počaščen, saj je Nowitzki eden njegovih najljubših igralcev, a je pred časom o tem povedal: "Velika čast je, da te primerjajo z njim. Verjetno pa ni pošteno, da primerjajo tako mladega igralca z bodočim članom Hall of fama in prvakom Lige NBA. Sva si podobna zaradi višine, oba sva iz Evrope in dobra strelca. Toda mene čaka še zelo zelo dolga pot, da pridem v isto kategorijo. Upam pa, da mi nekoč uspe."

Markkanen je izjemen strelec z razdalje. Na univerzi v Arizoni, kjer je igral eno leto, je v povprečju iz igre metal 49-odstotno, od tega 42-odstotno izza črte. Ogledniki so si bili enotni, da je bil najboljši strelec na letošnjem naboru. Gre za vsestranskega košarkarja v napadu, ki ima "mehko" roko, za svojo višino pa je tudi hiter in zelo spreten. Za zdaj je še dokaj fizično nerazvit, zaradi česar ima lahko težave v obrambi, a je na kolidžu napredoval tudi defenzivno. Njegov nekdanji trener pri Wildcatsih Sean Miller pa je dejal, da je skrivnost njegovega uspeha tudi "sisu", značajska lastnost finskega naroda, ki jo je težko povzeti z eno besedo. Pomeni nepopustljivost, odločnost, pogum, upornost, vzdržljivost, vztrajnost in moč.

Tilen Jamnik

Tilen Jamnik