Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Jan Repas se je izkazal v jesenskem delu sezone v Prvi ligi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Firer okrepil Domžale, Repas podaljšal do leta 2021

Nermin Hodžić okrepil Koper

2. februar 2017 ob 21:22

Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal bodo v spomladanski del sezone krenili močnejši za 32-letnega napadalca Ivana Firerja, ki je podpisal enoletno pogodbo.

Firer, ki je leta 2014 v sklopu južnoameriške turneje igral tudi za slovensko reprezentanco, na stadionu ob Kamniški Bistrici trenira že nekaj tednov. Znova bo igral pod vodstvom Simona Rožmana, s katerim je sodeloval že v Celju. V Prvi ligi je odigral že 150 tekem, dosegel pa je tudi 27 zadetkov.

Repas v Domžalah do 2021

19-letni vezist Jan Repas je podpisal novo pogodbo, ki Domžalčane z matičnim klubom veže do konca sezone 2020/21. V Prvi ligi je odigral 18 tekem in dosegel dva gola.

"Z novo dolgoročno pogodbo sem dobil potrditev dobrega dela, klub pa mi je na najboljši način izkazal zaupanje. Hkrati je to tudi velika motivacija za nadaljnje delo. S pomočjo trenerjev želim čim bolj napredovati in pomagati ekipi do odličnih rezultatov," je povedal Repas.

Hodžić v Kopru

Novega igralca imajo tudi Koprčani. Do konca sezone je ekipo okrepil 22-letni vezist Nermin Hodžić, v Nemčiji rojeni državljan BiH.

Hodžić je nazadnje igral v drugi hrvaški ligi, za zagrebško Lučko je jeseni odigral 16 tekem in dosegel tudi zadetek. Hodžić je pred tem igral še za HNK Gorico, Podgrmeč Sanski Most in Rudar Prijedor, v zasedbi trenerja Igorja Pamića pa se je dokazoval že med pripravami v Medulinu. S Koprom je podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja.

A. G.