Fisov jubilej s Tino Maze in drugimi legendami

Smučišče v središču Zagreba

2. januar 2017 ob 18:19

Zagreb - MMC RTV SLO

Slalomski tekmi na Sljemenu bosta imela v sredo spektakularen spremljevalni del, s katerim bo Fis proslavil 50-letnico svetovnega pokala.

Središče Zagreba se bo za tekmo smučarskih legend spremenilo v 161 metrov dolgo smučišče. Nastopilo bo 18 nekdanjih zmagovalcev skupnega seštevka svetovnega pokala, od Jeana Clauda Killyja (osvojil je prva kristalna globusa v sezonah 1966/67 in 1967/68) do Tine Maze, ki se medtem pripravlja na mariborsko Zlato lisico.

Pridejo tudi Schranz, Girardelli in Tomba

Seveda ne bosta manjkala Janica in Ivica Kostelić, ki sta hrvaško smučanja iz anonimnosti popeljala v svetovni vrh, prišli pa bodo tudi Karl Schranz, Annemarie Moser-Pröll, Pernilla Wiberg, Marc Girardelli, Alberto Tomba, Petra Kronberger, Tamara McKinney, Andreas Wenzel, Michele Jacot Herry, Lise-Marie Morerod, Michaela Dorfmeister, Renate Götschl, Nicole Hosp in Marcel Hirscher, ki je osvojil zadnjih pet velikih kristalnih globusov in je na dobri poti, da mu to uspe tudi letos.

Vse se je začelo 5. januarja 1967

Med povabljenimi gosti, ki se po progi sicer ne bodo spustili, so tudi nekdanji odlični slovenski smučarji Bojan Križaj, Jure Košir, Matjaž Vrhovnik, Špela Pretnar, Urška Hrovat in Alenka Dovžan. Mednarodna smučarska zveza bo s spektaklom, ki se bo začel ob 19.45 (uro in pol prej bo žreb številk za četrtkov moški slalom svetovnega pokala), proslavila 50-letnico svetovnega pokala. 5. januarja bo namreč minilo 50 let od prve tekme, ki je bila v Berchtesgadnu. Na Sljemenu bo ta dan na sporedu moški slalom, na katerem bo kariero končal Ivica Kostelić.

V 84. letu starosti je umrl Francoz Jean Vuarnet, olimpijski prvak v smuku na igrah leta 1960.

Zagrebški otroci iz šole na sneg

Na Trg Bana Jelačiča so pripeljali 900 kubičnih metrov snega. Proga je dolga 161 metrov in široka med 8 in 10 metrov. Od 5. do 15. januarja bo smučišče na voljo še zagrebškim otrokom. Ti se bodo v okviru fundacije Bring Children to the Snow, ki želi čim več otrokom omogočiti smučanje, v smučarskih šolah naučili prvih zavojev.

Z darovanjem krvi do vstopnice za Sljeme

Dogajanje v okviru Snežne kraljice, kot se imenujeta slalomski tekmi na Sljemenu nad Zagrebom, se začenja že danes z žrebom štartnih številk za torkov ženski slalom. Prva vožnja bo ob 13. uri, finalna ob 16.15. Nastopile bodo tri Slovenke: Ana Bucik (številka 24), Maruša Ferk (27) in Meta Hrovat (60). Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju. Ker je hrvaški zavod za transfuzijsko medicino sporočil, da so zaloge krvi nizke, bodo vsi, ki bodo darovali kri, dobili vstopnico za žensko in moško tekmo na Sljemenu.

Štartna lista za torkov ženski slalom 1 V. VELEZ ZUZULOVA SLK 2 F. HANSDOTTER ŠVE 3 S. STRACHOVA ČEŠ 4 W. HOLDENER ŠVI 5 M. SHIFFRIN ZDA 6 P. VLHOVA SLK 7 N. LOESETH NOR 8 M. GISIN ŠVI 9 M. KIRCHGASSER AVT 10 I. CURTONI ITA 11 R. STIEGLER ZDA 12 B. SCHILD AVT 13 A. S. BARTHET FRA 14 M. M. GAGNON KAN 15 E. MELZINSKY KAN ... 24 A. BUCIK SLO 27 M. FERK SLO 60 M. HROVAT SLO

