Fitnes v osnovi nosi poslanstvo, biti fit in biti zdrav. Foto: MMC RTV SLO

"Fitnes smo postavili na napačne predpostavke"

Želja: zdravi in vitalni ljudje

14. januar 2018 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Fitnes zveza Slovenije želi videti sodobne, vitalne in samozavestne ljudi, pripravljene na stres in na dolgo življenje.

Športna prehrana nikakor ni doping, saj prehranska dopolnila pomagajo zadovoljiti povečane potrebe aktivnih ljudi po koristnih snoveh iz hrane. A ne za vsako ceno. Tega je veliko, je za rubriko Minute za rekreacijo na Radiu Slovenija odgovoril trener in predavatelj na pedagoški fakulteti v Mariboru Miro Jerenec.

"Je, tega je kar precej, ker smo fitnes postavili na napačne predpostavke. Fitnes v osnovi nosi poslanstvo biti fit in biti zdrav. Ne biti ogromen. V naše kroge so se zelo zavlekle neke ekscesne in ekstremne vadbe, ki s fitnesom nimajo zveze ... Skratka, fitnes industrija ne želi zlorabe dopinga ali prehranskih dopolnil, nočemo pa tudi ljudem vcepiti, da se brez prehranskih dopolnil ne da uspeti. Gotovo je dobrodošlo kaj jemati za regeneracijo."

Kakšnega človeka gradi Fitnes zveza Slovenija? "Sodobnega, samozavestnega, vitalnega, pripravljenega na stres, človeka, ki bo lahko dolgo živel in izkoristil vse dobrobiti časa, ki ga živimo."

Jerenec, zagovornik postopnosti v vadbi, še poudarja, da smo osnovna športna pravila malo zanemarili: "Od enostavnega k težjemu, od lažjega k bolj zapletenemu!"

VIDEO Ne enačite prehranskih dopolnil z dopingom

T. O.