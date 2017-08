Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jan Vesely je bil eden najboljših posameznikov zadnjega evropskega prvenstva. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fizično in mentalno izčrpani Vesely odpovedal evropsko prvenstvo

Tretji strelec in drugi skakalec zadnjega EP-ja

2. avgust 2017 ob 15:53

Praga - MMC RTV SLO

Češka reprezentanca bo morala na prihajajočem evropskem prvenstvu igrati brez svojega prvega moža, saj se je Jan Vesely, center Fenerbahčeja, odločil za počitek.

"Žal mi je, vendar letos ne bom nastopil z reprezentanco na EuroBasketu. Za mano je dolga in uspešna sezona s Fenerbahčejem. Fizično in psihično sem izčrpan. Konec julija sem se poročil, kar mi osebno veliko pomeni. Ne morem se ustrezno pripraviti za zahtevno tekmovanje, kakršno je evropsko prvenstvo. Tveganje za poškodbo in morebitna slaba pripravljenost pred začetkom nove sezone sta prevelika razloga. Ni lahka odločitev, a na žalost je moja odsotnost najboljša rešitev. Reprezentanci želim vse najboljše in bom njen velik navijač," je v izjavi pojasnil odlični 27-letni košarkar iz Ostrave.

213 centimetrov visoki Vesely, ki je letos s Fenerjem osvojil Evroligo, je profesionalno kariero začel v Sloveniji, kjer je eno leto igral za Slovan, nato pa se je preselil k Partizanu, kjer je zablestel. Po treh sezonah v Beogradu ga je pot leta 2011, ko je bil na naboru izbran kot šesti, vodila v Ligo NBA, kjer pa pri Washingtonu ni izpolnil velikih pričakovanj. Zatem je zaigral še za Denver, leta 2014 pa se je vrnil v Evropo in od tedaj igra v Carigradu.

Vesely je v navezi s Tomašem Satoranskyim navduševal na zadnjem evropskem prvenstvu, ko je Češko popeljal do sedmega mesta in vstopnice za kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Vesely je bil z 19,7 točke na tekmo tretji strelec, z 9,1 skoka pa drugi skakalec zadnjega evropskega prvenstva. Češka bo skupinski del letos igrala v Cluju, v Romuniji pa se bo pomerila s Hrvaško, Španijo, Črno goro, Romunijo in Madžarsko. Že pred Veselyjevo odpovedjo so Čehi ostali brez Blaka Schilba, Petra Bende, Pavla Pumprle in Pavla Houške. V nedeljo se bo Češka na pripravljalni tekmi v Mariboru pomerila s Slovenijo.

Tilen Jamnik