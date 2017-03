Flisar: Mene je zanimala samo zmaga, ne drugo ali tretje mesto

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 16 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Filip Flisar je bil pred dvema letoma svetovni prvak, tokrat pa mu je tudi smola preprečila novo medaljo. Foto: Reuters Nosilci medalj v smučarskem krosu (od leve proti desni): Jamie Prebble, Victor Ohling Norberg in Francois Place. Foto: Reuters Opozorjen sem bil na določene stvari, a na startu zaostal za Novozelandcem, ki me je nato zaprl. Če ne bi, bi dirko zagotovo dobil, tudi če bi mogel v drugem delu proge prehitevati. Enostavno sem se počutil močnega, prepričan sem bil, da bom zmagal. Odkrito povem, mene je tukaj zanimala samo zmaga. Ne drugo ne tretje mesto. Filip Flisar po finalu Sorodne novice Flisar v boj za novo medaljo na SP-ju

18. marec 2017 ob 12:21,

zadnji poseg: 18. marec 2017 ob 15:27

Sierra Nevada - MMC RTV SLO/STA

Tekmovalec v smučarskem krosu Filip Flisar je na svetovnem prvenstvu v Sierri Nevadi osvojil četrto mesto, potem ko je v finalu povozil količek in bil diskvalificiran.

Flisarju je na jugu Španije, kjer je branil naslov svetovnega prvaka, vse do finala dobro kazalo, saj je bil najhitrejši v osmini finala, v četrtfinalu in tudi v polfinalu.

Flisar "zapel" Francoza

Tudi v finalu je dobro začel, se prebil na drugo mesto, nato padel na četrto. Sledil je desni zavoj v zgornjem delu proge, kjer je Flisar s smučmi "zapel" Francoza Francoisa Placa, tako da sta oba padla.

Prvak Šved Norberg

Druga dva finalista, Šved Victor Norberg in Novozelandec Jamie Prebble, sta se odpeljala naprej. Na koncu je zlato osvojil Šved, srebro pa Novozelandec.

Flisar povozil količek

Flisar se je po padcu pobral in v cilj pripeljal tretji, a so sodniki po ogledu posnetka bronasto medaljo dodelili Francozu Placu. Za Flisarja ni bil usoden zaplet s Francozem, ampak je Mariborčan že pred tem povozil enega od količkov, zato je bil diskvalificiran.

Četrto mesto ni nobena tragedija

''Smučanje je bilo super. Sprva sem bil malo jezen, ko sem prišel v cilj. Opozorjen sem bil na določene stvari, a na startu zaostal za Novozelandcem, ki me je nato zaprl. Če ne bi, bi dirko zagotovo dobil, tudi če bi mogel v drugem delu proge prehitevati. Enostavno sem se počutil močnega, prepričan sem bil, da bom zmagal. Odkrito povem, mene je tukaj zanimala samo zmaga. Ne drugo ne tretje mesto. Nisem vedel, da sem preko količka peljal in sem mislil, da sem tretji, potem pa sem bil četrti. Ampak, ko se je ta jeza malo umirila … Mislim, da se je to danes moralo zgoditi, ne glede na to, da sem vozil boljše od Victorja, kar sem tudi pokazal v prejšnji vožnji. Če že nisem zmagal jaz, sem vesel, da je zmagal Victor. Za njim je težka sezona, njegova punca in naša kolegica Anna Holmlund je že tri mesece v komi. Če komu privoščim zmago, je to on. Jaz pa bom to že nekako preživel, po premisleku sem ugotovil, da četrto mesto ni nobena tragedija. Ne glede na vse, kar se mi je dogajalo. Čez dve leti bo nova priložnost za naslov svetovnega prvaka, še prej pa bom imel priložnost na olimpijskih igrah," ni bil pretirano razočaran Flisar.

Zdaj je čas za dopust

Flisar bo še nekaj časa ostal v Španiji. "Veselje v našem taboru vseeno bo. Danes gremo skupaj z navijači ter mamo in dekletom v Granado, zagotovo bo zanimivo," napoveduje Flisar, ki bo nato z dekletom Moniko Vuk, hčerko župana Zavrča in znanega nogometnega delavca, v Španiji ostal še na dopustu: "Za mano je dobra sezona, v kateri se mi je dogajalo marsikaj. A na koncu jo lahko ocenim kot uspešno, tudi to četrto mesto še zdaleč ni slabo. Mislim, da sem si dopust zaslužil."

Francoz Jean Frederic Chapuis, najhitrejši v kvalifikacijah, kjer je bil Flisar sedmi, je presenetljivo izpadel že v osmini finala.

SMUČARSKI KROS SVETOVNO PRVENSTVO SIERRA NEVADA, Španija Moški: 1. V. O. NORBERG ŠVE 2. J. PREBBLE NZL 3. F. PLACE FRA 4. F. FLISAR SLO

Ženske: 1. S. NÄSLUND ŠVE 2. F. SMITH ŠVI 3. O. DAVID FRA 4. H. ZACHER NEM

