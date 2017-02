Flisar na prekinjeni tekmi v Feldbergu 17.

Zmaga za Francoza Chapuisa

Slovenski tekmovalec v smučarskem krosu Filip Flisar je na prekinjeni tekmi v nemškem Feldbergu osvojil 17. mesto.

Tekma v Feldbergu je bila zaradi močnega vetra in sneženja prekinjena, tako da so obveljali rezultati osmine finala.

Filip Flisar, ki še ni popolnoma okreval po bolezni, je pred glavnim delom nastopil v skupini s Kanadčanom Mathieuvom Leducom in Italijanom Marcom Tomasijem ter zmagal. V osmini finala devete tekme v sezoni sta ga poleg omenjenega Kanadčana čakala še njegov rojak Trent McCarthy in Šved Viktor Andersson.

Mariborčan ni začel najhitreje. Nekoliko je zamudil že na štartu. Iz prvega zavoja je zapeljal kot tretji in na tej poziciji nadaljeval vse do cilja. Proti koncu je skušal izkoristiti zavetrje tekmecev, a mu je žal zmanjkalo metrov, da bi se prebil v četrtfinale, kamor sta napredovala Leduc in Andersson.

V boju za vrh se je zmage veselil vodilni v svetovnem pokalu Francoz Jean Frederic Chapuis, drugi je bil Kanadčan Brady Leman in tretji Švicar Alex Fiva. Flisar je v skupnem seštevku s četrtega zdrsnil na peto mesto.

V nedeljo bodo organizatorji poskušali izvesti še eno tekmo. Vremenska prognoza je boljša kot je bila za soboto. Naslednja, sedma postaja svetovnega pokala je sicer švedski Idre Fjäll, kjer Flisar lani zmagal.

