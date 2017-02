Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Filip Flisar je četrtič to sezono nastopil v velikem finalu, kjer pa se ni izšlo po željah. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Flisar po razburljivem finišu velikega finala potegnil najkrajšo

Zmagal Arnaud Bovolenta

25. februar 2017 ob 09:39,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Filip Flisar je na tekmi krosistov za svetovni pokal v Sunny Valleyju v Rusiji osvojil četrto mesto. Zmagal je Francoz Arnaud Bovolenta.

Olimpijski podprvak iz Sočija je na jugu Urala slavil svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Drugi je bil Nemec Tim Hronek, tretji pa še en Nemec Daniel Bohnacker. V velikem finalu najboljše četverice je najbolje kazalo Flisarju, ki je bil v vodstvu do zadnje četrtine proge, nato pa je v ključnem delu naredil napako in izgubil hitrost, tako da so ga v desnem zavoju tekmeci prehiteli. Zaključek je bil zelo razburljiv in izenačen, odločal je fotofiniš. Bovolenta je v cilju končal v zaščitni ogradi.

Izločilne boje je Flisar začel odlično in bil prvi v svoji skupini osmine finala. V četrtfinalu je prav tako ves čas smučal na enem od prvih dveh mest. Šele tik pred ciljem ga je ugnal Kanadčan Kevin Drury. V polfinalu je Flisar spet smučal odlično. V drugi polovici se je prebil v vodstvo in bil v cilju pred Timom Hronekom.

Pomembno vlogo odigral svež sneg

''Malo sem jezen. Najpomembneje je, da sem dobro vozil. Celo dirko je snežilo in na koncu je bilo že kar dosti snega čez progo, kar jo je naredilo precej bolj počasno. To, da sem prišel prvi v negativni zavoj, mi definitivno ni pomagalo. Do tistega ovinka si imel dobro zavetrje. Tam, kjer sem sam dvakrat prehitel Kanadčana Druryja, so oni mene prehiteli. Nehvaležno je bilo biti tam na prvem mestu. Splet okoliščin. Do konca sem poskušal narediti kar se da, je pa res, da se vse zgodi hitro. Problem je, ker se naredi ena linija, ki je zvožena in je hitra. Čim greš malo izven te linije, greš v novi sneg, ki pa je tako počasen, da ne moreš narediti nič. Ko si enkrat zadaj, je težko v cilju prehiteti. Ko sem hotel iti na stran, me je štopalo," je komentiral Flisar.

Številni favoriti so se opekli že v osmini finala, med njimi tudi vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Jean Frederic Chapuis. Flisar je v skupnem seštevku svetovnega pokala napredoval na četrto mesto.

