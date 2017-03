Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Filip Flisar se je pred dvema letoma takole veselil zlate kolajne v Kreischbergu. Za Mariborčanom je odlična sezona svetovnega pokala, v kateri je dvakrat zmagal in se še dvakrat uvrstil na zmagovalni oder, zadnjič prav na sklepni tekmi v kanadskem Iron Mountainu. Foto: AP VIDEO Flisar brani naslov sveto... VIDEO Bo Filip Flisar ubranil n... VIDEO Zadnja tekma glavna tekma... VIDEO Zlata vožnja Filipa Flisarja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Flisar v boj za novo medaljo na SP-ju

Prenos izločilnih bojev od 13.55 na TV SLO 2 in MMC-ju

17. marec 2017 ob 21:09

Sierra Nevada - MMC RTV SLO/STA

"Zadnje tekme so pokazale, da sem v dobri formi, tudi na treningih sem hiter," pred sobotno tekmo sezone pravi Filip Flisar, ki bo v Sierri Nevadi poskušal ubraniti naslov svetovnega prvaka v smučarskem krosu, ki ga je osvojil pred dvema letoma v Kreischbergu.

Če bi mu to uspelo, bi ponovil dosežek svojega prijatelja in nekdanjega partnerja pri treningih, Čeha Tomaša Krausa, ki je do zdaj edini ubranil naslov (2005, 2007).

"To bi bilo res super, a s tem nisem obremenjen. Zame bo to navadna tekma za kolajne. Proga in razmere mi ustrezajo, a saj veste, kako nepredvidljiv je naš šport, dovolj je ena napaka in je konec sanj," poudarja Flisar. Njegov zmagoviti nastop v finalu SP-ja 2015 si lahko ogledate v spodnji videonovici na desni strani!

Proga je hitra in tehnično zahtevna

Mariborčan težko govori o favoritih tekme, krog kandidatov za vrh je spet širok, vseeno pa po profilu proge v ospredje postavlja nekatere konkurente. "Mislim, da proga - poleg mene - ustreza še Kanadčanoma Chrisu Delboscu in Bradyju Lemanu, tudi Šved Victor Oehling Norberg bo nevaren in najbrž še kdo. Olimpijskega prvaka Jeana Frederica Chapuisa prav gotovo ne smemo pozabiti, čeprav mislim, da Francozom, ki so na zadnjih olimpijskih igrah osvojili vse tri kolajne, ustrezajo drugačne proge. Raje imajo led kot mehko progo, prav tako zaprte negativne zavoje. Tu pa je proga drugačna, je mehka, a vseeno brutalno hitra in tehnično zahtevna. Proga je položna, na prvi pogled lahka, a ko si na njej, vidiš, da ni tako. Na njej moraš biti ves čas zbran, vse se hitro dogaja, trenutek nezbranosti je lahko usoden. Nevarnosti si sledijo ena za drugo. Menim, da bo veliko možnosti za prehitevanje, a tudi štart bo pomemben," pravi brkati mojster smučanja, ki se ne obremenjuje s tekmeci.

"Ciljam na najvišja mesta, tako da mi je vseeno, s kom se bom meril v posameznih vožnjah. Če hočem biti najboljši, moram premagati vse. Najboljši te slej ali prej čakajo, nikogar pa se ne bojim," dodaja. V nasprotju z večino tekem svetovnega pokala bodo kvalifikacije na isti dan kot finale. Začele se bodo ob 11.10, izločilni boji pa ob 14.00 s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Shujševalna kura mu je dobro dela

Po deskarskem krosu, v katerem Slovenci nismo imeli svojega predstavnika, so strokovnjaki menili, da je veliko vlogo odigrala podlaga, toda Flisar je prepričan o nasprotnem: "Progo so od deskarskega krosa kar dosti spremenili. Proga je tehnično prezahtevna, da bi odločala oprema. Po takem spomladanskem snegu leti vse, z mažo se ne moreš zafrkniti. Vseeno pa mi daje optimizem, da ima Elan zelo hitre mase za tak grobozrnati sneg. Meni je na treningu letelo. Sneg je pravi zame, je tak puščavsko-hribovski. Meša se s puščavskim peskom, na vrhu hriba se vidi celo Maroko."

Zadnja tekma svetovnega pokala je bila pred slabimi 14 dnevi v Kanadi. Na njej je Flisar četrtič v sezoni stopil na zmagovalni oder, bil je tretji. V vmesnem času do treningov v Španiji ni bil na snegu: "Gledal sem, da bom imel čim manj stresa, zato se nisem hotel voziti nekam daleč na treninge. Za hitrost in eksplozivnost sem delal na svojem telesu. Po dolgi odsotnosti od doma sem se najprej spočil, šel na krajšo shujševalno kuro, saj sem domov prišel s polnim črevesjem. Nekaj časa sem bil na Donatu in kislem zelju, da sem si malo sčistil črevesje, tako da se zdaj odlično počutim. Imel sem tudi še nekaj sponzorskih obveznosti, ki pa so bile za moje dušo. Čeprav v zadnjem trenutku nerad snemam reklame, so bile ponedeljkove pravi užitek, saj so zaprli pol Maribora s Titovim mostom na čelu in mi dali avtomobil, na katerem sem moral skuriti gume."

M. R.