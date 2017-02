Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Filip Flisar je v Feldbergu osvojil drugo mesto. Foto: Reuters Res je videti, da še nikoli nisem lažje prišel do drugega mesta, a s tem se ne strinjam. Čakanje na štartu je zame težje kot smučanje, pa tudi v edini vožnji smo za razliko od včerajšnje tekme dali vse od sebe, saj smo se zavedali, da je tekma v nevarnosti in da kvalifikacijsko vožnjo moraš dobiti, če hočeš biti visoko. Filip Flisar Flisar je spet našel zmagovalne občutke. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Flisar v Feldbergu uvrščen tik pod vrh

Flisar: Komaj smo prihajali prek skokov

5. februar 2017 ob 15:18

Feldberg - MMC RTV SLO/STA

Druga tekma svetovnega pokala v smučarskem krosu v Feldbergu je potekala po scenariju prve. Filip Flisar je zasedel drugo mesto.

Tekmovalci so izvedli kvalifikacijsko vožnjo, nato pa je bila tekma prekinjena. Zmagovalce kvalifikacijskih voženj so razvrstili na podlagi točk Mednarodne smučarske zveze, tako da je Flisarju pripadlo drugo mesto.

Več točk od njega ima le olimpijski prvak in vodilni v svetovnem pokalu Francoz Jean Frederic Chapuis, ki je postal zmagovalec tekme, tretje mesto je zasedel Švicar Alex Fiva.

"Res je videti, da še nikoli nisem lažje prišel do drugega mesta, a s tem se ne strinjam. Čakanje na štartu je zame težje kot smučanje, pa tudi v edini vožnji smo za razliko od včerajšnje tekme dali vse od sebe, saj smo se zavedali, da je tekma v nevarnosti in da kvalifikacijsko vožnjo moraš dobiti, če hočeš biti visoko. Zelo zadovoljen sem bil s svojo vožnjo, manj pa s tem, kar se je dogajalo zatem. A proti naravi je težko, menim da razmere niso bile enakovredne, veter nas je zaustavljal, komaj smo prihajali prek skokov. Menim, da bi bilo najbolj prav, če bi tekmo odpovedali. Oba dneva pa so vlekli čudne poteze, čudna je bila tudi razvrstitev. Koliko je poštena, ne vem, je pa nek pokazatelj, ki ga ponavadi ne vidimo. Kaže, da sem po točkah zelo visoko, kaže, da je za mano dobra sezona, konec koncev sem edini, ki je poleg Chapuisa v sezoni zmagal dvakrat," je imel po tekmi mešane občutke Flisar.

Spet je dobil zmagovalne občutke

Za Mariborčana je najbolj pomembno, da je na drugi tekmi spet dobil zmagovalne občutke, ki mu jih je odvzela bolezen. "Nisem še stoodstoten, zgodovina mi da vedeti, da potrebujem čas, da pridem na želeno raven, daljši odmori mi ne ustrezajo. Po tako dolgotrajni bolezni bi potreboval daljše kondicijske priprave, za katere pa nisem imel časa. A prihajam k sebi, občutki se vračajo, veselim se naslednjih tekem," meni Flisar, ki je 13-ič stopil na zmagovalni oder, petič na njegovo drugo stopničko.

Ženska tekma je bila odpovedana. Svetovni pokal se bo nadaljeval konec naslednjega tedna, ko bosta dve tekmi v švedskem Ifre Fjellu, kjer je lani Flisar zmagal.

M. L.