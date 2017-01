Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskem krosu je Flisar zasedel 17. mesto. Foto: EPA Dal sem vse od sebe, tekmoval pod vplivom antibiotikov, tako da bi boljši rezultat težko pričakoval. Vse dni tu sem razmišljal, da bi ostal v postelji, a stanje se je iz dneva v dan malo izboljševalo, in ker sem trmast in mi gre za skupni seštevek svetovnega pokala, sem se odločil tekmovati. Teh nekaj točk, ki sem jih osvojil, mi vseeno pride prav, je precej bolje, kot da bi ostal brez njih. Jasno pa je, da bo zdaj moja prva naloga, da se pozdravim in si pridobim moči nazaj. Odhajam domov, kjer bom pojedel dva kilograma zelja, en kilogram limon, spal pa bom tri dni skupaj. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Flisar v Watlesu le do 17. mesta, "viroza največji krivec za slabši izid"

Zmagal je Švicar Fiva

15. januar 2017 ob 13:59

Watles - MMC RTV SLO/STA

Filip Flisar v Watlesu na Južnem Tirolskem spet ni posegel v ospredje - tokrat se je njegova pot končala v osmini finala.

Na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskem krosu je Mariborčan najprej zmagal v kvalifikacijski vožnji na izpadanje, a se je nato njegova pot končala v osmini finala, v kateri je v svoji skupini zaostal za Francozom Jonasom Devouassouxom in Nemcem Timom Hronekom.

Na koncu je Flisar zasedel 17. mesto in misli strnil takole: "Definitivno je bolezen oziroma viroza, ki sem jo prinesel iz Slovenije in jo zdaj prebolevam, največji krivec za nekoliko slabši izid, čeprav je tudi res, da mi tukajšnja proga ni všeč, je majhna in čudna. Na njej tako rekoč ne moreš dovolj dobro izkoristiti dobrega starta, ki je postal moj zaveznik, saj je odločilna ravnina v drugem delu proge, na katero moraš priti z veliko prednostjo, če hočeš zadržati vodstvo. Zaradi zavetrja so tekmovalci za tabo hitrejši in na tak način sem bil tudi jaz danes ob vodstvo."

Za počitek bo imel Flisar nekaj časa, saj so tekmo, ki bi prihodnji teden morala biti v Megevu, izpeljali v Watlesu, naslednja obračuna v svetovnem pokalu pa bosta na sporedu 5. in 6. februarja v Feldbergu v Nemčiji.

Zmagovalec Fiva, zmagovalka Thompsonova

Tudi tokrat je zmaga odšla v Švico, najboljši je bil Alex Fiva, drugo mesto je zasedel Kanadčan Brady Leman, tretje sobotni zmagovalec, še en Švicar Armin Niderer, četrti pa vodilni v svetovnem pokalu, Francoz Jean Frederic Chapuis. Ta ima 469 točk, Leman 407, Fiva 384, Flisar pa je zadržal četrto mesto; po osmih tekmah je zbral 296 točk.

Pri ženskah je zmagala vodilna v svetovnem pokalu Kanadčanka Marielle Thompson pred Švicarko Fanny Smith, Francozinjo Marielle Berger Sabbatel in sobotno zmagovalko Švedinjo Sandro Naeslund.

D. S.