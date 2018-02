Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 34 glasov Ocenite to novico! Brady Leman se veseli uspeha kariere. Foto: Reuters Filip Flisar (v rdeči majici) je bil v prvem nastopu brez konkurence. Foto: Reuters

Flisarjeve olimpijske sanje spet končane v polfinalu

Olimpijsko zlato Bradyju Lemanu

21. februar 2018 ob 04:59,

zadnji poseg: 21. februar 2018 ob 06:46

Pjongčang - MMC RTV SLO

Filip Flisar se je tudi na svojih tretjih olimpijskih igrah uvrstil v mali finale, olimpijski nastop je končal na sedmem mestu.

V Vancouvru 2010 je osvojil osmo mesto, pred štirimi leti pa je v Sočiju tekmovanje končal kot šesti. Olimpijski prvak je postal Kanadčan Brady Leman, ki je v Sočiju osvojil četrto mesto. Medalji sta osvojila še Švicar Marc Bischofberger in Rus Sergej Ridzik.

Brez težav v prvih dveh vožnjah

Flisar je v kvalifikacijah smučarskega krosa dosegel peti čas. V osmini finala je na štartu najbolje reagiral in suvereno vodil vse do cilja. Nekoliko več dela je imel v četrtfinalu, kjer je spet takoj najbolje potegnil in prvi zapeljal v zaviti del proge. Vodil je večji del proge, v zadnji četrtini pa je pred njega švignil Švicar Armin Niederer, ki je zmagal, 30-letni Mariborčan pa se je z drugim mestom prebil v polfinale.

V odločilnih vožnjah večji del na tretjem mestu

V svoji polfinalni skupini je večji del proge vozil na tretjem mestu, nastop pa nato končal na četrtem mestu. V primerjavi s prvima nastopoma je imel kar nekaj težav z ravnotežjem in iskanjem najboljše linije. V njegovi skupini je zmagal Kanadčan Brady Leman. Tudi v malem finalu je večji del proge vozil na tretjem mestu, tretji je tudi prečkal ciljno črto, kar je pomenilo končno sedmo mesto.

Kar trije padci v osmini finala

Na olimpijske igre se je uvrstilo samo 32 najboljših tekmovalcev, tako so kvalifikacije le določile skupine v osmini finala. Prva faza izločanja je potekala zelo počasi, saj je v kar treh skupinah osmine finala zaradi padcev prišlo do daljše prekinitve. Zdravniško pomoč so potrebovali Francoz Terence Tchiknavorian, Avstrijec Christoph Wahrstötter in Kanadčan Christopher Delbosco.

Flisar je v karieri osvojil vse, kar se osvojiti da, manjka mu le olimpijska medalja.

VIDEO Vrhunci tekme v smučarskem krosu

VIDEO Pogovor s Filipom Flisarjem po tekmi

VIDEO Nastop Filipa Flisarja v polfinalu

VIDEO Nastop Filipa Flisarja v četrtfinalu

VIDEO Nastop Filipa Flisarja v osmini finala

S. J.