Flisarju ponovno izpadel v osmini finala: Trenutno imam vsega dovolj

Zmaga Kanadčanu Bradyju Lemanu

12. februar 2017 ob 12:06,

zadnji poseg: 12. februar 2017 ob 14:06

Idre - MMC RTV SLO/STA

Slovenski tekmovalec v smučarskem krosu Filip Flisar v Idreju ne šteje uspehov kot lani - tudi na drugi tekmi na Švedskem je izpadel že v osmini finala.

Tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v švedskem Idre Fjallu, kjer je lani dobil eno tekmo, je po solidno izpeljanih kvalifikacijah ostal brez vrhunske uvrstitve, saj je izpadel že v osmini finala, v svoji prvi vožnji.

V svoji skupini osmine finala je zasedel tretje mesto, zaostal je za Kanadčanom Nedom Irelandom in Italijanom Stefanom Thaneijem, prehitel pa Kanadčana Christopherja Delbosca. Tekmovanje je končal na 18. mestu.

Zlato je na 12. tekmi za svetovni pokal v smučarskem krosu pripadlo Kanadčanu Bradyju Lemanu, srebro in bron pa je pripadlo Francozoma - drugi je bil Arnaud Bovolenta, tretji pa Jonas Devouassoux.

"Nič čudnega, da imam vsega dovolj"

"Včeraj sem naredil napako na startu, ki je nisem mogel popraviti. Danes sem startal bolje, vodil ves čas, v ciljni ravnini pa sem se skočil predaleč, kar je bilo usodno. Izgubil sem hitrost, tekmeca sta izkoristila zavetrje in me prehitela. Proga tukaj je bila izredno nepredvidljiva, tisto, kar smo mislili, da bo veljalo, ni. Zato so tudi rezultati mešani, na vrhu ni vseh tistih, ki smo jih pričakovali. Po takih tekmah, ki so za mano, ni nič čudnega, da imam vsega dovolj, čeprav menim, da ne smučam slabo. Tudi na slabše počutje se nimam za izgovarjati, če skočim predaleč, ne morem reči, da je krivo pomanjkanje moči," ni bil najboljše volje Mariborčan.

Izpuščanje tekem nima pravega smisla

Naslednja tekma bo čez 14 dni v ruskem Sunny Valleyu, kljub temu, da bi pred marčevskim svetovnim prvenstvom v Sierra Nevadi po bolezni potreboval kakšen vložek kondicijske vadbe, svetovni prvak ne razmišlja, da bi tekme v Rusiji izpustil. "Res je, da sem izgubil realne možnosti v svetovnem pokalu in da sem že osredotočen na svetovno prvenstvo, ampak izpuščanje tekem bi bil lahko dvorezen meč. Res je, da bi imel čas za kondicijske priprave, a bi lahko trpelo smučanje. Tekma pa je najboljši trening. Priznam pa, da se Rusije in pozneje ZDA ne veselim, še posebej, ker obstaja nevarnost, da na poti spet staknem kakšen virus. Vseeno pa mislim, da izpuščanje tekem nima pravega smisla, bom pač potrpel, večjih rezultatskih pričakovanj pa v svetovnem pokalu ne bom več imel."

Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Jean Frederic Chapuis (FRA) 759 2. Brady Leman (KAN) 616 3. Alex Fiva (ŠVI) 604 4. Armin Niderer (ŠVI) 418 5. Filip Flisar (SLO) 415 6. Marc Bichofberger (ŠVI) 405

