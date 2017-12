Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Veselje hokejistov Philadelphie po zmagovitem zadetku Seana Couturierja. Foto: Reuters Takole je Couturier premagal vratarja Jimmyja Howarda za zmago. Foto: Reuters Hokejisti Columbusa so doma s 4:2 premagali Toronto. Foto: Reuters Dougie Hamilton je Calgaryju prinesel zmago nad St. Louisom. Foto: Reuters Dodaj v

Flyersi nadaljujejo vročo decembrsko formo

Calgary doma premagal St. Louis

21. december 2017 ob 08:02

Philadelphia - MMC RTV SLO

Hokejisti Philadelphie so v noči s srede na četrtek v Ligi NHL na svojem ledu premagali Detroit (4:3) in se vrnili na zmagovita pota po porazu proti Los Angeles Kingsom.

V novembru so Flyersi igrali katastrofalno, na 13 tekmah so zmagali le dvakrat, vmes pa nanizali devet zaporednih porazov. Tudi december se je začel brez točk (poraz proti Bostonu s 3:0), nato pa se je krivulja obrnila navzgor.

Po šestih zaporednih zmagah je 18. decembra sledil poraz proti Los Angelesu, a se je Philadelphia hitro pobrala in že na naslednji tekmi ugnala Detroit. Junak večera je bil Sean Couturier.

Ta je v zadnji tretjini dosegel še 16. zadetek v letošnji sezoni in svojo ekipo popeljal do zmage. Flyersi so sicer tekmo začeli dobro, v 16. minuti jih je v vodstvo popeljal Dale Weise, a je Martin Frk tik pred prvim odmorom izenačil na 1:1.

Detroit je nato dvakrat povedel, prvič v 26. minuti, ko je Mike Green izkoristil power play, drugič šest minut kasneje, ko se je med strelce vpisal še Gustav Nyquist. A to ni bilo dovolj za zmago.

Še pred zadnjim odmorom je izid izenačil Robert Hagg, ki je najprej sprejel natančno podajo Clauda Girouxa, nato pa s strelom z modre črte premagal nemočnega vratarja Jimmyja Howarda. Zmago je gostiteljem prinesel Couturier, ki je iz bližine odbiti plošček po lastnem strelu le strpal v mrežo.

Liga NHL, tekme 20. decembra:

COLUMBUS - TORONTO 4:2

PHILADELPHIA - DETROIT 4:3

CALGARY - ST. LOUIS 2:1

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 33 24 7 2 50 TORONTO MAPLE LEAFS 36 21 14 1 43 BOSTON BRUINS 32 17 10 5 39 MONTREAL CANADIENS 34 15 15 4 34 DETROIT RED WINGS 34 13 14 7 33 FLORIDA PANTHERS 34 13 16 5 31 OTTAWA SENATORS 32 11 14 7 29 BUFFALO SABRES 34 8 19 7 23 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 35 22 12 1 45 NEW JERSEY DEVILS 33 19 9 5 43 COLUMBUS BLUE JACK. 35 21 13 1 43 NEW YORK RANGERS 34 19 12 3 41 NEW YORK ISLANDERS 34 18 13 3 39 PHILADELPHIA FLYERS 34 15 12 7 37 PITTSBURGH PENGUINS 35 17 15 3 37 CAROLINA HURICANES 33 14 12 7 35

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 33 21 8 4 46 ST. LOUIS BLUES 36 22 12 2 46 WINNIPEG JETS 35 20 10 5 45 CHICAGO BLACKHAWKS 33 17 11 5 39 MINNESOTA WILD 34 18 13 3 39 DALLAS STARS 35 18 14 3 39 COLORADO AVALANCHE 33 16 15 2 34 PACIFIŠKA DIVIZIJA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 33 22 9 2 46 LOS ANGELES KINGS 35 21 10 4 46 CALGARY FLAMES 35 18 14 3 39 SAN JOSE SHARKS 32 17 11 4 38 ANAHEIM DUCKS 35 14 13 8 36 VANCOUVER CANUCKS 35 15 16 4 34 EDMONTON OILERS 34 15 17 2 32 ARIZONA COYOTES 36 7 24 5 19

Tekme 21. decembra:

BOSTON - WINNIPEG

NEW JERSEY - NY RANGERS

NY ISLANDERS - ANAHEIM

PITTSBURGH - COLUMBUS

TAMPA BAY - OTTAWA

NASHVILLE - CAROLINA

DALLAS - CHICAGO

EDMONTON - ST. LOUIS

LOS ANGELES - COLORADO

SAN JOSE - VANCOUVER

Mitja Lisjak