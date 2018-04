Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sean Couturier se je zadetka za vodstvo z 2:3 takole veselil s Scottom Laughtonom. Foto: Reuters Dodaj v

Flyersi v zadnjih dveh minutah podaljšali serijo proti Pittsburghu

Colorado na podoben način slavil v Nashvillu

21. april 2018 ob 09:18

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Hokejisti Philadelphie so v Ligi NHL z zadetkoma v 59. in 60. minuti z 2:4 zmagali v Pittsburghu in izid v zmagah v 1. krogu končnice znižali na 2:3.

Junak v vrstah gostov je bil Sean Couturier, ki je gol za vodstvo z 2:3 dosegel minuto in 15 sekund pred koncem tekme. Vratar Michal Neuvirth (30 obramb) je minuto pred koncem spektakularno preprečil izenačenje Sidneyju Crosbyju, končni izid pa je z golom v prazno mrežo postavil Matt Read. Gostitelji niso dosegli zadetka ob igri z igralcem več, čeprav so imeli za to pet priložnosti.

Winnipeg je s 5:0 premagal Minnesoto (že po 12 minutah je bilo 4:0) in se s skupnim izidom 4:1 prebil v drugi krog končnice. Vratar Connor Hellebuyck je ustavil 30 strelov in drugič zapored v tej seriji ni prejel gola.

Nashville je z 1:2 izgubil proti Coloradu, a prav tako še vodi s 3:2 v zmagah. Gostje so bili že na robu izpada, a sta v 56. in 59. minuti za preobrat zadela Gabriel Landeskog in Sven Andrighetto, ki je dosegel svoj prvi gol v končnicah. Andrew Hammond je ubranil 44 strelov, 18 v zadnji tretjini.

Končnica, 1. krog

Vzhodna konferenca:

PITTSBURGH - PHILADELPHIA 3:2

2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Rust 32., Guentzel 37.; Giroux 18., Filppula 39., Couturier 59., Read 60.

Obrambe: Murray 21; Neuvirth 30.

Sobota:

TAMPA BAY - NEW JERSEY 3:1



WASHINGTON - COLUMBUS 2:2



BOSTON - TORONTO 3:1



Zahodna konferenca:

WINNIPEG - Minnesota 4:1

5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Trouba 1., Little 6., Tanev 12., Armia 12., Scheifele 41.

Obrambe: Hellebuyck 30; Dubnyk 6, Stalock 15.

NASHVILLE - COLORADO 3:2

1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Bonino 51.; Landeskog 56., Andrighetto 59.

Obrambe: Rinne 24; Hammond 44.

Los Angeles - VEGAS 0:4

SAN JOSE - Anaheim 4:0

V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

