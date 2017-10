Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Franco Foda bo skušal avstrijsko izbrano vrsto popeljati na evropsko prvenstvo leta 2020. Foto: Reuters Dodaj v

Foda novi avstrijski selektor

Podpisal je dveletno pogodbo

30. oktober 2017 ob 20:00

Dunaj - MMC RTV SLO

Franco Foda je novi selektor avstrijske reprezentance. 51-letni nemški strokovnjak od leta 2014 vodi tudi Sturma iz Gradca.

Na selektorskem mestu je nasledil Švicarja Marcela Kollerja, ki reprezentance ni uspel popeljati na svetovno prvenstvo v Rusijo. Avstrijci so v kvalifikacijski skupini D zasedli četrto mesto, zaostali so za Srbijo, Irsko in Walesom.

Foda je bil v osemdesetih in devetdesetih letih branilec v Bundesligi, zbral je tudi dva nastopa za nemško reprezentanco. Igral je za Kaiserslatern, Arminio iz Bielefelda, Saarbrücken, Bayer Leverkusen, Stuttgart, Basel in Sturm, treniral pa poleg Sturma le še Kaiserslatern. Postal bo prvi Nemec na avstrijski klopi, na njo pa bo sedel že 14. novembra, ko se bodo Avstrijci v prijateljski tekmi na Dunaju pomerili z Urugvajem.

Podpisal je dveletno pogodbo. Če se bo Avstrija uvrstila na evropsko prvenstvo leta 2020, jo bo avtomatično podaljšal.

"Skupščina je odločitev sprejela soglasno. Franco avstrijski nogomet dobro pozna, zato smo menili, da je odlična rešitev," je dejal predsednik avstrijske zveze Leo Windtner.

A. G.