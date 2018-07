Force India kljub prisilni poravnavi dirka za VN Madžarske

Na sporedu kvalifikacije za 12. dirko sezone 2018

28. julij 2018 ob 12:44

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

V petek zvečer so pred sodiščem v Veliki Britaniji, kjer je uradni sedež moštva, razglasili sklep o izredni poravnavi. Upravitelj je potrdil, da si bo prizadeval najti rešitev za ekipo, ki je sicer trenutno med peta v skupnem seštevku med konstruktorji. Iz moštva so zjutraj sporočili, da bodo kljub prelomni odločitvi in negotovi prihodnosti nadaljevali z delom in nadaljevali s pripravami na nedeljsko dirko VN Madžarske.

Za nakup moštva naj bi obstajal velik interes, kar bi zagotovilo njihovo nadaljnjo prisotnost v karavani formule 1. Britanski BBC je poročal, da naj bi sodne postopke zoper moštvo sprožil njihov voznik Sergio Perez. Njihov drugi voznik Esteban Ocon se bo prihodnjo sezono preselil k Renaultu. Force India je sicer že dolgo v finančni stiski, ki se je še okrepila ob pravnih težavah solastnika moštva Vijayja Mallyaja. Slednji se v Veliki Britaniji bori proti izročitvi Indiji, kjer ga čaka obtožnica o goljufiji.

Zelo iskani so tudi tehnični kadri in vodje moštva, ki je točno desetletje del formule ena. Na 202 dirkah za svetovno prvenstvo je Force India sicer še brez zmage, doslej pa so osvojili 6 stopničk, najboljši pa so bili lani, ko so na koncu osvojili 4. mesto med moštvi.

Na Hungaroringu pri Budimpešti se odvija 3. prosti trening, ob 15. uri pa se bodo začele kvalifikacije. Na petkovih prostih treningih so prevladovali Ferrari in Red Bull, katerih četverica dirkačev si je razdelila prva štiri mesta.