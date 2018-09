Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kimi Räikkönen je nazadnje v formuli ena zmagal davnega leta 2013 na uvodni dirki sezone v Avstraliji. Foto: Reuters Sorodne novice Räikkönen in Vettel izrinila Hamiltona s prvega mesta Vettel najhitrejši, sreča v nesreči za Ericssona Dodaj v

Formula ena: Dirka za VN Italije, Monza

Räikkönen najhitrejši v sobotnih kvalifikacijah

2. september 2018 ob 15:10

Monza - MMC RTV SLO

Ob 15.10 se je začela dirka F1 za VN Italije v Monzi. Kimi Räikkönen si je v soboto pridirkal najboljši štartni položaj, 18. v karieri.

Pri Ferrariju si od domače dirke obetajo veliko, saj sta najhitrejša kroga v soboto odpeljala prav dirkača v rdečem. Räikkönen je postavil najhitrejši čas z neverjetno povprečno hitrostjo 263,587 km/h, Sebastian Vettel je na drugem mestu zaostal za dobro desetinko sekunde (+0,161).

V drugo štartno vrsto sta se uvrstila mercedesa. Lewis Hamilton je v kvalifikacijah dosegel tretji čas (+0,175), Valtteri Bottas četrtega (+0,537). Ostali so zaostali že za sekundo ali več.

Lansko dirko je dobil Hamilton pred Bottasom in Vettlom. Največ zmag na dirkah za VN Italije ima legendarni Michael Shucmacher, ki je slavil petkrat, po štiri zmage imata na drugem mestu Nelson Piquet in Hamilton.

Vettel zdrknil na zadnje mesto

Dirko sta ferrarija začela odlično, zaprla sta oba mercedesa. Kljub temu, da je Räikkönenu zablokiralo sprednje gume, je iz prve šikane odpeljal v vodstvu. Vseeno pa je že v uvodnem krogu na stezo zapeljal varnostni avtomobil, potem ko je v štartno-ciljni ravnini s poškodovanim toro rossom obstal Brandon Hartley, v drugi šikani sta trčila tudi Hamilton in Vettel, krajšo je potegnil Nemec, ki je z obrabljenimi gumami in poškodovanim sprednjim krilcem padel na rep kolone. Dogodek so pod drobnogled vzeli komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze, a so presodili, da je šlo za dirkaško nesrečo.

Räikkönen mojstrsko mimo Hamiltona

Ob koncu 3. kroga se je varnostni avtomobil umaknil s steze, leteči štart je Hamiltonu uspel odlično, ob koncu štartno-ciljne ravnine je švignil mimo Räikkönena, a je ta že hip zatem na veliko navdušenje 'tifosov' vrnil milo za drago in po zares poznem zaviranju znova zapeljal v vodstvo. V naslednjih krogih si je Finec pridirkal dovolj prednosti, da Hamilton za njim ni mogel uporabiti sistema DRS v ravninah, a odlepiti se od aktualnega svetovnega prvaka nikakor ni mogel - prednost je vselej znašala drobec čez sekundo.

Dirka za VN Italije, Monza

Izidi kvalifikacij/št. mesta: 1. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1:19,119 2. S. VETTEL Ferrari +0,161 3. L. HAMILTON Mercedes 0,175 4. V. BOTTAS Mercedes 0,537 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 1,496 6. R. GROSJEAN Haas 1,817 7. C. SAINZ Renault 1,922 8. E. OCON Racing P. 1,980 9. P. GASLY Toro Rosso 2,231 10. L. STROLL Williams 2,508

M. L.