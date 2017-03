"Formula ena je institucija, ki bo preživela"

MMC-jev pogovor z Nikom Miheličem in Stanetom Kosom

23. marec 2017 ob 06:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

V petek se s prvim prostim treningom pred VN Avstralije v Albert Parku začenja 71. sezona v formuli ena. Za napoved smo povprašali poznavalca tega športa Nika Miheliča in Staneta Kosa.

Mihelič, radijski analitik in nekdanji komentator kraljice motošporta, ter Kos, športni novinar Televizije Slovenija, sta mnenja, da je pred nami ena najzanimivejših sezon v zadnjih letih. Predvsem zaradi dejstva, da so dirkalniki letos precej širši in hitrejši. Namreč, zaradi novih tehničnih predpisov, ki so privedli do velikih sprememb na področju aerodinamike in gum, bodo dirkalniki v sezoni 2017 po napovedih poznavalcev celo do tri sekunde hitrejši na krog.

Gume bodo veliko širše kot v prejšnjih sezonah. Spredaj se je širina dvignila z 245 mm na 305 mm, zadaj s 325 mm na 405 mm, kar je skoraj toliko, kolikor so bile zadnje gume široke v sezoni 1992 (420 mm). Tudi zadek dirkalnika je nekoliko širši (s 1800 mm na 2000 mm), tudi šasija dirkalnika je lahko letos do 200 mm širša. Najnižja dovoljena teža dirkalnika (skupaj z dirkačem) se je dvignila na 722 kg).

Kaj pričakovati pred začetkom nove sezone elitnega razreda motošporta? Katero moštvo je v primerjavi z lansko sezono najbolj napredovalo? Katero je najbolj nazadovalo? Kdo ima največje možnosti, da postane dirkaški svetovni prvak? Kaj imata skupnega Ilka Štuhec in dirkanje v formuli ena? Vse to in še več v spodnjem pogovoru:

Formula ena vstopa v novo obdobje, obdobje brez Bernieja Ecclestona. Kakšno prihodnost napovedujete kraljici motošporta, kaj bi se moralo zdaj spremeniti?

Niko Mihelič: Definitivno svet potrebuje drugačno formulo ena, ker gre za najprestižnejšo športno panogo. Veliko je treba narediti predvsem za to, da bodo televizijski prenosi zanimivejši in da se bo bolj realno videlo, kaj je čar formule ena. Predvsem hitrost. Ko gre dirkalnik proti kameri, so te tako postavljene, da izgleda vse, kot da gre 40 km/h. Ko pa zavije, se začne šele na ekranu premikati. Predvsem to si želim. V primerjavi z motociklizmom, je tu motociklizem v prednosti.

Stane Kos: Formula ena je institucija, ki bo preživela. Nekateri imajo nekaj pomislekov, ker so novi lastniki Američani. Amerika in formula ena nikoli ni bila zgodba o srečnem zakonu. Media Liberty je močna tehnološko-medijska firma, vidijo se novosti na platformah, ki jih Bernie prej ni izpostavljal. Recimo, na testiranjih so ekipe lahko snemale v garažah, formula ena je bližje mlajšim generacijam prek Twitterja in novih platform. Na ta način se je posodobila. Ta šport je na dobri poti proti stari slavi. Čeprav ljudje pravijo, da formula ena ni bila zanimiva zadnja leta zaradi dominantnosti Mercedesa, ampak v vseh obdobjih je ena ekipa dominirala.

Letošnji dirkalniki so nekoliko drugačni. So širši, gume so širše, lažji so in tudi precej hitrejši. Vseeno pa to ne reši vprašanja glede klasičnega prehitevanja iz zavetrja, ki je ta šport naredilo tako zanimiv. Že od samega začetka je bil sistem DRS močno kritiziran, ker naj bi prihajalo zaradi njega do umetnih prehitevanj s pritiskom na gumb. Širši dirkalniki pa prinašajo tudi manjše možnosti za prehitevanje na ožjih progah, uličnih dirkah, kot je recimo v Monte Carlu.

Niko Mihelič: Upajmo, da bo več prehitevanj iz zavetrja. Dirkalnike so v vetrovniku tako izdelali, da takoimenovanega umazanega zraka ali 'dirty aira' za dirkalniki naj ne bi bilo več toliko. Namreč, ko je nekdo prišel blizu zadnjega dela dirkalnika, se je zrak pred njim tako zavrtinčil, da je postal avto nestabilen. To naj bi se popravilo in zavetrje naj bi se dalo izkoristiti. Zaradi tega - recimo - ne bo treba čakati na dež, kot lani v Braziliji, kjer je Verstappen pokazal vso svojo veličino. Pravzaprav prvi, ki je pokazal nekaj takega po Ayrtonu Senni. Osebno letos pričakujem zanimivejšo formulo ena. Karte so na novo pomešane, vsi dirkalniki nimajo skoraj nič skupnega z lanskimi in upam, da Mercedes letos ne bo premočen.

Stane Kos: Prvič bomo videli, kako bo z vsemi temi špekulacijami v Albert Parku. Na testiranjih niso kaj dosti simulirali med sabo in mislim, da bo to en zanimiv vidik širših dirkalnikov. Dirkači so na njih navajeni, ko so sami na stezi, ko pa bodo trije ali štirje vzporedno, zna biti to velika težava. Ne samo na štartu, tudi sicer. Tudi vsi ti dodatki na sprednjih krilcih bodo odpadali med dirko. Veliko upanja se polaga v Rossa Brawna, kako se bo s tehnično skupino, ki jo je zbral okoli sebe, lotil sprememb, da bodo te klasične in ne takšne, kakršne so bile v zadnjih sezonah. Neprestane spremembe pravil, predpisov, tehničnih regulativ, nižanje stroškov, ki to sploh ni bilo, ampak je bilo vse vedno dražje. Vse to z nobenim dobrobitom za ljubitelje formule ena.

Letošnji dirkalniki imajo večji podtlak, kar pomeni, da lahko dirkač dlje časa pritiska na plin oziroma začne kasneje zavirati. Torej gre po tem sklepati, da bo moč motorja še vedno odločilna, zlasti v kvalifikacijah.

Niko Mihelič: To je res, ampak mislim, da so razlike v samih motorjih zelo majhne. Veliko večjo težavo bodo predstavljale vzdržljivost in obremenitve. Lahko pričakujemo, da bo ob koncu dirk marsikateri dirkač že zelo utrujen in bo glavo naslanjal na rob kabine.

Stane Kos: Tu je Mercedes še vedno v prednosti pred ostalimi. V Melbourne bodo pripeljali zadnjo verzijo motorja, ki sicer naj ne bi dobro delala, nekaj skrbi imajo. Se je pa Ferrari res približal. Tudi lani so bili na testiranjih zelo hitri, na dirkah pa potem tega nismo videli. Letos bo Ferrari dosti bližje Mercedesu.

Zdaj pa k moštvom. Začnimo pri konstruktorskemu prvaku Mercedesu, ki je ostal brez aktualnega svetovnega prvaka Nica Rosberga. Zamenjal ga je Valtteri Bottas. Bo Lewisu Hamiltonu v boju za četrti naslov svetovnega prvaka z Bottasom lažje ali težje, kot mu je bilo z Rosbergom?

Stane Kos: Mislim, da bo Lewisu težje. Zato, ker je Bottas nov dirkač, zna biti zelo hiter. Pri Hamiltonovih izjavah v zadnjih časih se mi zdi, da ne uživa več v formuli ena, kot je užival včasih. Veliko je tudi govoric in nasvetov nekdanjih dirkačev, kot je David Coulthard, ki pravijo, da se zna Lewis po letošnji sezoni upokojiti. Vse to, kar je Hamilton očital Rosbergu po koncu lanske sezone, zna tudi sam storiti, če mu letos ne bo šlo vse po načrtih. Torej, če bo imel smolo z motorjem ali kaj podobnega. Bottas je vedno dokazoval, da zna biti zelo hiter, v dvobojih z Masso pri Williamsu je bil več ali manj hitrejši. Ima gen za hitrost. Zna se zgoditi, da bo Bottas eno tistih letošnjih presenečenj.

Niko Mihelič: Mercedes je dobil psihično zelo podobnega dirkača, kot je bil Rosberg. Vso sezono bo sorazmerno konstanten. Na testiranjih je pokazal svojo hitrost. Za Hamiltona je vseeno, kdo je v moštvu. Če mu bo na začetku uspela serija zmag, ki mu bo prinesla določeno prednost, bo psihično umirjen. Če pa ga bo Bottas prehitel, in se mu bodo začele pojavljati kakšne tehnične težave, potem bo postal zelo nemiren.

Red Bull je lani z Maxom Verstappnom zadel v polno. Dobil je vrhunskega dirkača, a ne smemo pozabiti, da v ekipi dirka še zelo dober Daniel Ricciardo. Kdo od dvojice bo letos uspešnejši?

Niko Mihelič: Verstappen, ker je že lani nekajkrat Ricciarda deklasiral. Najhuje za športnika je to, da je kolega v istem moštvu boljši. Ricciardo natanko ve, kje so glavne prednosti Verstappna, to je jasno tudi moštvu. To, kar je pokazal lani v Braziliji, je fenomenalno, in prav to si tudi želimo. To dokazuje, da je njegov oče (nekdanji dirkač Jos Verstappen, op. a.) delal pravilno z njegovo pripravo. Govorijo, da je Max testiral dirkalnike v najhujših nalivih, tudi takrat, ko nihče ni na dirkanje niti pomislil, je moral voziti. S tem je spoznal, da je v deževnih razmerah na progi tudi druga, nedirkaška linija, ki je sicer v zavojih daljša, a tudi bistveno hitrejša. Če Verstappen na začetku ne bo hotel preveč in ne bo pregorel, dajem prednost njemu, saj je tudi hitrejši od Ricciarda.

Stane Kos: Mislim, da bo letos moštveni boj pri Red Bullu še bolj eskaliral. Red Bull bo od začetka puščal dvoboj med obema dirkačema, potem pa se bodo tekom sezone odločili, katerega dirkača bodo preferirali.

Za Ferrarijem je zelo slaba sezona, sezona brez ene same zmage. V Maranellu so prepričani, da so storili vse za vrnitev na pota stare slave, največ pozornosti so namenili pogonskemu sklopu, ki naj bi po nekaterih podatkih generiral 50 konjskih moči več. Vseeno pa nekateri - med njimi je tudi nekdanji dirkač Pedro de la Rosa - prepričani, da italijansko moštvo svojega položaja v primerjavi z Mercedesom in Red Bullom ne bo izboljšalo.

Stane Kos: S Pedrom de la Roso se ne strinjam (smeh). Dejansko se je na testiranjih letos videlo razmerje moči. Lani so imele težave v kvalifikacijah, gume se niso dobro ogrevale. Prav pri Räikkönenu se vidi, da mu je dirkalnik pisan na kožo. Letos zna Kimi biti še celo boljši od Vettla.

Niko Mihelič: Največja težava Ferrarija je ta, da je njegov največji tekmec - Ferrari. Tisti, ki moštvo podrobneje spremlja, ve, kaj se dogaja okrog ekipe. V Italiji je velika težava javno mnenje, italijanski novinarji so v primerjavi z nemškimi, francoskimi in britanskimi katastrofalni. Ves čas vršijo pritisk, zahtevajo instantne zmage, veliko je zakulisnih zadev in zgodb, ki so povsem brezvezne. S tem dosegajo to, da postane moštvo nemirno, sledijo kadrovske menjave. Potem je tu Sebastian Vettel, ki ni več tako hiter, kot je bil na začetku kariere. To se je lani videlo tudi v dvobojih s Verstappnom. Ko ga je Verstappen prehitel, se ni osredotočil na dirkanje in na to, kako bi ga lahko prehitel nazaj, ampak se je raje pritoževal po radijski zvezi, češ da ga tekmec prehitel na nedovoljen način ali kaj podobnega. To dokazuje, da ni več tako suveren. Kimi Räikkönen mi je simpatičen, kajti izgubiti nima več kaj. Pri Ferrariju dirkači niso pomembni, pomemben je dirkalnik. To je že Enzo Ferrari poudaril, da pri Ferrariju dirkač ni pomemben, kajti vozi lahko vsak, pomemben je dirkalnik. Ferrari je na testiranjih dokazal, da je hiter, a dirke so nekaj povsem drugega, tam bo odločilna vzdržljivost.

Williams je izgubil Bottasa, vrnil se je Felipe Massa, ob njem pa bo nastopil mladi kanadski up Lance Stroll. Po nekaterih navedbah naj bi njegov oče, Lawrence Stroll, ekipi nakazal 80 milijonov ameriških dolarjev, da lahko njegov sin dirka za ekipo. Je bila to modra odločitev Williamsa?

Stane Kos: Lance Stroll je dober dirkač, ima rezultate. Ampak že na testiranjih se je pokazalo, da zna imeti, kot pravimo, učna leta izumitelja polža. Mislim, da dirkači v formulo ena prihajajo premladi. Verstappen me sicer lahko zdaj demantira, ampak lani je bilo nekaj dirk, ko je dirkal zelo nevarno. Recimo v Belgiji, tudi na drugih dveh, treh dirkah ni bil kaznovan. Vsi pravijo 'bravo, to je pravo dirkanje', kar je povsem res. Ampak, če bi se vsi dirkači tako obnašali na stezi, kot se on, bi bilo nesreč, predvsem hujših, bistveno več. Letos je pri Williamsu najšibkejši člen dirkaška zasedba. Dirkalnik je dober, kar se je pokazalo tudi na testiranjih.

Niko Mihelič: Williams sodi v tisto skupino, ki se bori za preživetje. Nobeno moštvo se ne bo odpovedalo takšni vsoti denarja. To, da so Masso povabili nazaj, je logično. Letos Williams gotovo ne računa, da bo postal svetovni prvak. To je težava moštev, ki uporabljajo motorje drugih ekip, ki zmagujejo, v tem primeru Mercedesa. Williams je kljub vsemu trdno postavljena firma, ki poslovno ve, kaj je treba storiti, da tudi ob slabih rezultatih ne bo propadla.

K Williamsu pa se je vseeno vrnil cenjeni inženir Paddy Lowe, ki je zadnjih pet sezon deloval pri Mercedesu in bil eden ključnih mož pri vzponu tega moštva na motošportni tron. Torej gre pričakovati, da se bodo stvari v ekipi spremenile na bolje.

Niko Mihelič: Ogromno se bo spremenilo. Bil je zelo pomemben za rezultate Mercedesa v prejšnjih sezonah. Prihaja v moštvo, kjer je psihičnega pritiska bistveno manj, kot pri Mercedesu.

Stane Kos: To je super, da je prišel Paddy nazaj. On sicer ni povsem neposredno vpleten v formulo ena, je tehnični svetovalec. Williams živi od formule ena, živi od podjetja, ki daje tehnične inovacije. Delajo za denar. Zadnjič so prvič naredili milijon in pol funtov plusa po ogromno letih. Vemo, da so bili dolga leta v hudi finančni stiski.

Daleč največje razočaranje letošnjih testiranj je McLaren. Še posebej problematičen je Hondin pogonski sklop. Ko se je Honda vrnila v formulo ena, je bil Ron Dennis prepričan, da je napravil genialno potezo, ko je obudil partnerstvo, ki je dominiralo ob koncu osemdesetih in na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. A kot kaže, je bila to izjemno slaba poteza. Pogonski sklop je daleč najslabši, bližnja prihodnost je vse prej kot svetla.

Niko Mihelič: To je vse res, s tem se popolnoma strinjam, a Ron Dennis ni imel druge možnosti, kajti Mercedes mu ni želel podati vseh podatkov. Pri Hondi pa so stopili v prevelike čevlje. V obdobju, ko je bilo treba sestaviti klasičen ali pa turbomotor, bi bilo vse v redu. Zdaj pa, ko je treba sestaviti pogonski sklop, kjer je pomembno tudi pretvarjanje zaviranja v električno energijo, je to precej kompleksno. Če bo Honda ostala v formuli ena deset let, bo mogoče čez pet let spet konkurenčna.

Stane Kos: Če bi bil malo zloben, bi rekel, da se bo krivulja pri McLarnu obrnila, ko bodo zamenjali dobavitelja motorjev. Ampak vseeno mislim, da Honde ne gre še odpisati. Imajo ogromne težave, res je. Kako je lahko do tega prišlo, mi je nepojmljivo. Na testiranjih so naredili enkrat manj krogov, kot Mercedes. Ta jih je naredil 1.050, oni pa 452 - kar je grozljivo. Fernando Alonso je res tragična figura v formuli ena. Eden najboljših dirkačev v takšnem dirkalniku. Pri McLarnu sicer pravijo, da imajo dober dirkalnik, ampak tega dejansko ne morejo vedeti, ker nimajo delujočega bistvenega sistema, pogonskega sklopa. Kako bodo iz te zagate prišli ven, ne vem. Po svoje so si sami krivi, saj je McLaren želel imeti s Hondo ekskluzivo. Japonci so rekli, da bi imeli še eno ekipo v formuli ena, pa McLaren tega ni želel. Na ta način bi lahko imela Honda dve ekipi za testiranje, lahko bi primerjali in si izmenjavali podatke. Tako pa so skoraj začeli spet z ničle. Se pa zna zgoditi, da bo Honda presenetila, če se jim vse poklopi. Ampak za to so zelo majhne možnosti. Tudi Alonso, če se bo slučajno uvrstil na oder za zmagovalce v letošnji sezoni, nekega velikega zadovoljstva najbrž ne bo imel. On hoče imeti zmagovalni dirkalnik.

Ostale so nam še ekipe Toro Rosso, Force India, Haas, Renault in Sauber. Katera bo letos osvojila več točk?

Stane Kos: To so zmeraj t. i. 'underdogi'. Sauber ima večne težave. Mogoče bo Toro Rosso od vseh teh največ možnosti, čeprav je tudi Haas nevaren z veliko podporo Ferrarija. Vendar pa ne vidim, da bo naredil takšen preskok, kot lani, ko so bili veliko presenečenje, sploh na začetku sezone. Tedaj je bilo tričetrt dirkalnika Ferrarijevega. Force India je malce stagnirala, je pa res, da je Renault naredil z motorjem velik preskok naprej. Zaostanki niso več takšni, kot so bili. Sauber bo pa bolj pri koncu.

Niko Mihelič: Renault je treba jemati dosti resno. Imajo izkušnje, dolgo časa so v tem in v drugih športih. Zanimivo je tudi Haas, ki sicer služi denar z vrhunskim obdelovalnimi stroji, ki jih prodaja po celem svetu. Oni vedo, kaj je tehnika, tudi na testiranjih so presenetili. Zanimiv bo boj med Force Indio, Williamsom, Haasom in Sauberjem. Kdo od teh lahko tudi pod specifičnimi pogoji kakšno dirko zmaga. Da bi pa bili čisto pri vrhu, bo pa zelo, zelo težko.

Katera ekipa bo poleg Mercedesa po vajinem mnenju še okusila slast zmage?

Stane Kos: Definitivno Red Bull. Letošnji dirkalnik je super, šasija Adriana Neweyja je odlična. Imajo možnosti za zmago, pa ne le na eni dirki. S Ferrarijem se bodo borili za drugo mesto v konstruktorskem seštevku - če ne celo za prvega! Glavna uganka je ta nova različica Mercedesovega motorja, ki ga bodo pripeljali v Albert Park. Če se ne bo obnesel in bodo šli na starega, se bo razlika še nekoliko bolj zmanjšala. Letos bo veliko bolj izenačena sezona. Letos je imel Ferrari zelo malo težav na testiranjih, tudi kilometrino so imeli super, lani je niso imeli.

Niko Mihelič: Kot vsako leto v formuli ena je treba počakati prvih pet dirk in pogledati, kdo je nova pravila najbolje izkoristil. Presnečenje bo, če Mercedes ne bo zmagal. Prav tako, če bo imel Ferrari veliko težav in če Red Bull ne bo v ospredju. Realno gledano bi moral biti Mercedes v ospredju.

Kdo bo novi svetovni prvak v formuli ena?

Niko Mihelič: Največ možnosti ima Hamilton. Če bo pri sebi uredil zadeve, in če bo dirkalnik takšen, kot mora biti, bi se moral sprehoditi do naslova. Verstappen je dovolj izkušen, da bi lahko postal eden od kandidatov, če bo dirkalnik konkurenčen. Za Vettla mora biti vse idealno, to pomeni, da mora biti Ferrari boljši od tekmecev. Vse je odvisno od psihične pripravljenosti. Poglejmo Ilko Štuhec. Pripraviti se je morala na to, da bo odšla na zadnjo tekmo sezone in zmagala. To je najtežje doseči. Ne smeš taktizirati in si reči 'danes moram biti vsaj deseti, kajti to prinaša dovolj točk', potem pa še deseti nisi. Ne bi bil niti presenečen, če bi bil prvak Bottas, a za to bi moral Hamiltona psihično pripeljati v položaj, v katerem bi Lewis samega sebe ustrelil v koleno.

Stane Kos: Mercedes bo konstruktorski prvak, ampak se bo moral za to veliko bolj potruditi, kot v prejšnjih sezonah. Pri dirkačih pa vidim konkurenco dosti bolj skupaj. Bottas je moj tihi favorit. Hamilton je v zadnjih letih izstrelil kar nekaj puščic zoper ekipo in mislim, da ne more imeti zagotovoljenega statusa prvega dirkača. Neke hude zaščite znotraj moštva ne bo imel. Pogodbo ima samo še za letošnjo sezono, potem bomo pa videli ...

Dirka za VN Avstralije, Melbourne

Petek ob 2.00:

Prvi prosti trening

Ob 6.00:

Drugi prosti trening

Sobota ob 4.00:

Tretji prosti trening

Ob 7.00:

Kvalifikacije

Nedelja ob 7.00:

Dirka

Mitja Lisjak