Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Kevin Magnussen je med najglasnejšimi nasprotniki sistema halo, ki bo od prihodnje sezone obvezen v formuli ena. Foto: Reuters Sebastian Vettel poudarje, da gre vendarle za odločitev, ki pomaga voznikom ostati pri življenju. Mimogrede, sistem halo naj bi za 17 odstotkov povečal dirkačeve možnosti, da preživi hudo nesrečo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Formula ena od prihodnje sezone ne bo več, kar je bila

Magnussen: Ferrari ni brez razloga bolj zaželen kot mazda

29. julij 2017 ob 07:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Dirkalniki formule ena bodo od začetka prihodnje sezone opremljeni z zaščito, imenovano halo. Novost sproža številne pomisleke, dirkači so večinoma proti, navijači razjarjeni.

Karavana formule ena je ta konec tedna na Madžarskem. Z nedeljsko dirko se začenja druga polovica sezone, bolj kot dogajanje na stezi pa prah dviguje odločitev Mednarodne avtomobilistične zveze, da bodo od prihodnjega leta dirkalniki opremljeni s posebno zaščito za glavo. O sistemu halo je prispevek za Športno zgodbo na Valu 202 pripravil Aljaž Golčer.

Formula ena od prihodnjega leta ne bo več, kar je bila. Doba dirkanja z odprtimi kokpiti v kraljevskem razredu motošporta je blizu konca. K tej izjavi, preden me obtožite senzacionalizma ali nesprejemanja novosti, se bomo še vrnili.

Začnimo kar pri stvari sami. Dirkalniki formule ena bodo od začetka prihodnje sezone opremljeni z zaščito, imenovano halo. Gre za polkrožno barikado, ki varuje območje okoli voznikove čelade, ter osrednji, recimo mu stebriček, ki deli vidno polje na polovico, a naj ne bi oviral voznikovega pogleda. Gre za poskus povečanja varnosti, še bolj pa za noviteto, ki je razdelila mnenje v "paddocku" bolj kot kar koli drugega v zadnjih letih. Naprava, ki bo od prihodnjega leta obvezna, je pričakovano razjarila navijače.

Na nedavnem zasedanju strateške skupine formule ena je nasprotovanje izrazila večina moštev, halo pa je prinesel tudi nasprotujoča si mnenja med vozniki, ki jim je namenjen. Med glasnejšimi nasprotniki sta Max Verstappen in Kevin Magnussen. Njegovo razmišljanje je glasba za ušesa marsikaterega navdušenca nad formulo ena. Pravi, da to ne spada v formulo ena in da varnost ne sme biti vedno na prvem mestu. Da je formula ena priljubljena, ker je v njej tudi element nevarnosti. Danec dodaja, da so dirkalniki dovolj varni. Pravi, da takšne stvari vzamejo formuli nekaj strasti, ki je njeno bistvo. Magnussen je novinarje na Hungaroringu nasmejal tudi z analogijo, da ni brez razloga ferrari bolj zaželen avto kot mazda. Da dirkalniki formule ena ne smejo biti grdi. Da, če njegovo misel ("If it looks shit, it is shit") nekoliko olepšamo, če je nekaj videti slabo, tudi je slabo.

Tudi če se v celoti strinjamo s Kevinom Magnussenom, pa to še ne pomeni, da nima prav tudi kdo drug. Sebastian Vettel je na Madžarskem predstavljal glas razuma. Vettel pravi, da moramo razumeti, da gre za odločitev, ki pomaga voznikom ostati pri življenju, če gre nekaj hudo narobe, četudi razume očitke glede videza naprave halo. Pravi, da bi tisti, ki so v zadnjih letih v dirkaškem športu umrli, halo z veseljem sprejeli. Štirikratni svetovni prvak pravi tudi, da si ne zna predstavljati dirkalnikov formule brez atraktivnih krilc, ki jih dirkalniki niso imeli do 60. ali 70. let prejšnjega stoletja in da si želi, da bi v formuli namesto s šest- spet dirkali z dvanajstvaljniki, a da je tu treba misliti predvsem na to, da gre za nekaj, kar bo voznikom pomagalo.

Če ste bili okoli preloma tisočletja na kakšni dirki, najbrž še pomnite oglušujoči zvok bolidov formule ena, medtem ko lahko v zadnjih letih čepke za ušesa mirne vesti pustite doma. A tudi tega smo se privadili, čeprav se nostalgično spominjamo časov deset- in 12-valjnikov, ko so zadnji zdaj prava redkost tudi v produkciji cestnih superavtomobilov, ki v obliki plakatov krasijo otroške sobe.

Če se vrnemo k začetni misli, da formula ena od prihodnje sezone ne bo več, kar je bila - tudi sistema halo se bomo bržkone slej ko prej navadili, bomo pa morda nostalgično (in večkrat kot prej) na spletu poiskali kakšnega od trenutkov dobrih starih časov, preden so formuli ena odvzeli nov kanček romantike. Ali pa tudi ne, če se z menoj ne strinjate. Tu vendarle ne gre za prav ali narobe.

T. O.; Aljaž Golčer, Radio Slovenija