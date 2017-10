Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Sebastian Vettel je v soboto dosegel najhitrejši čas kvalifikacij. Foto: EPA Dodaj v

Formula ena: VN Mehike, Ciudad de Mexico

Hamilton pred naslovom svetovnega prvaka

29. oktober 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 21:03

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO

Ob 20. uri se je v Ciudad de Mexicu začela dirka formule ena za VN Mehike. Lewis Hamilton si lahko danes že zagotovi četrti naslov svetovnega prvaka.

V skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v kraljici motošporta ima Hamilton zdaj že 66 točk prednosti pred Sebastianom Vettlom, ki ima do konca sezona na treh dirkah na voljo le še 75 točk.

V sobotnih kvalifikacijah si je najboljši štartni položaj priboril Vettel (Ferrari), drugi čas kvalifikacij je dosegel Max Verstappen (Red Bull), ki je za Nemcem zaostal za 86 tisočink sekunde.

V drugo štartno vrsta sta se uvrstila oba mercedesa, Hamilton in Valtteri Bottas. Peti je bil Kimi Räikkönen (Ferrari), šesti Esteban Ocon (Force India), sedmi Daniel Ricciardo (Red Bull), osmi Nico Hülkenberg, deveti Carlos Sainz (oba Renault), deseti Sergio Perez (Force India).

Trk Vettla in Hamiltona

Začetek dirke v mehiški prestolnici je bil sila razburljiv. Verstappen je že v drugem zavoju napadel Vettla in ga z blažjim dotikom gum uspel prehiteti. Dvoboj vodilnih je želel iz ozadja izkoristiti Hamilton, ki je odbrzel mimo nemočnega Vettla, ta pa je s sprednjim krilcem zadel njegovo zadnjo gumo in jo prerezal. Rezultat: vodilna v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v kraljici motošporta sta morala že v prvem krogu opraviti prisilni postanek. V Ferrarijevi garaži so zamenjali nos Vettlovega dirkalnika, v Mercedesovi so Hamiltonu zamenjali zadnjo desno počeno gumo. Verstappen je vodil, drugi je bil Valtteri Bottas, tretji Esteban Ocon. V 7. krogu je zaradi težav s pogonskim sklopom odstopil Daniel Ricciardo. To je bil njegov drugi zaporedni odstop, pred tednom dni ni končal dirke za VN ZDA v Austinu.

Verstappen in Bottas razred zase

Verstappen in Bottas sta vozila svojo dirko, Nizozemec je imel pred Fincem približno pet sekund prednosti, ta pa pred tretjeuvrščenim Räikkönenom več kot 20 sekund. Hamilton je tačas vseskozi vozil na repu kolone - vmes ga je Verstappen prehitel že za krog (!) -, prvega dirkača je prehitel v 28. krogu, ko je švignil mimo Carlosa Sainza. Pet krogov pozneje je svojega toro rossa ob stezi parkiral Brendon Hartley, zaradi česar je na stezo 'zapeljal' virtualni varnostni avtomobil. To so dirkači izkoristili in se namenili v bokse po nove komplete gum. Vettel je bil na stezi drugi najhitrejši (za Verstappnom), pridno je topil prednost dirkačev pred seboj in se povzpel vse do sedmega mesta, ko je začel lov na Sergia Pereza.

Dirna za VN Mehike, Ciudad de Mexico

Izidi kvalifikacij: 1. S. VETTEL Ferrari 1:16,488 2. M. VERSTAPPEN Red Bull +0,086 3. L. HAMILTON Mercedes 0,446 4. V. BOTTAS Mercedes 0,470 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,750 6. E. OCON F. India 0,949 7. D. RICCIARDO Red Bull 0,959 8. N. HÜLKENBERG Renault 0,978 9. C. SAINZ Renault 1,306 10. S. PEREZ F. India 1,319

Mitja Lisjak