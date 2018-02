Foto: 229 navijačic - "lepotna diplomacija" po severnokorejsko

Obljubljajo popolnoma drugačno navijanje

7. februar 2018 ob 15:59

Pjongčang - MMC RTV SLO

Pjongjang v Južno Korejo ne pošilja le športnikov, ampak tudi 229 privlačnih deklet rosnih let, ki so članice navijaške ekipe. Severnokorejski režim bo skušal tudi na ta način, "z ofenzivo očarljivosti", izboljšati svoj sloves v mednarodni skupnosti.

V škrlatnih plaščkih s severnokorejsko zastavo na srčni strani, črnimi kučmami, črnimi gležnjarji, rdečimi kovčki in z nasmehom na obrazu je 229 Severnih Korejk v sredo prestopilo mejo in ob obleganju južnokorejskih medijev izstopilo iz avtobusa. Vse so se zadržano smejale, pokimale, ko so jih vprašali, ali so prišle iz Pjongjanga, in na vprašanje, kako bodo navijale, je ena izmed njih odgovorila: "To boste pa še videli. Ne bi bilo zabavno, če bi vam vse razkrila. Pokazali bomo nekaj novega." Na tribunah naj bi imele tako korejske kot zahodnjaške glasbene instrumente, tudi velik gong, klarinete in rogove.

Zvestoba režimu ne sme biti vprašljiva

V navijaško ekipo Severne Koreje se je težko uvrstiti, saj naj se režim ne bi zadovoljil le s privlačnim videzom dekleta, ampak skrbno preveri tudi njene družinske vezi, izobrazbo, veščine in zvestobo oblasti. Ena izmed članic takšne ekipe je bila na azijskem atletskem prvenstvu leta 2005 tudi Ri Sol Ju, ki je danes žena voditelja Kim Džong Una.

Nastop 140-članskega orkestra

Dekleta, ki z videzom zbujajo pozornost, kjer koli se pojavijo – fotografi so jim sledili celo v toalete v kraju Gapyeong, so sicer del 280-članske severnokorejske delegacije, na čelu katere je severnokorejski minister za šport Kim Il-gul in ki vključuje tudi tri člane njihovega olimpijskega komiteja, 21 novinarjev in 26 vaditeljev borilne veščine tekvondo. Pjongjang je v južno sosedo že poslal 46-člansko delegacijo, v kateri je 22 športnikov, v torek pa je s trajektom na jug prispela tudi 140-članski orkester.

Iz Seula so sporočili, da se bo slovesnega odprtja iger v petek udeležila tudi sestra severnokorejskega voditelja Kim Yo-jong. Kim je visoka predstavnica severnokorejske Komunistične partije, oktobra pa je postala tudi nadomestna članica v politbiroju, glavnem odločevalskem telesu v državi, ki ga sicer vodi njen brat. Bila naj bi pomemben člen v severnokorejski propagandi.

Severnokorejske navijačice bo mogoče videti na tribunah med spodbujanjem enotne ženske hokejske ekipe obeh držav, menda pa naj bi na nekaterih dogodkih navijale tudi samo za južnokorejske predstavnike.

Od navijačev v zrelih letih k mladenkam

Severna Koreja je že v preteklosti kot del propagande poskušala tudi s t. i. "lepotno diplomacijo". Navijačice prijetnega videza so tako severnokorejske športnike spodbujale na treh prejšnjih mednarodnih tekmovanjih, ki jih je gostila Južna Koreja - na azijskih igrah v Busanu leta 2002, na poletni univerzijadi v Daeguju leta 2003 in na azijskem atletskem prvenstvu v Inčeonu leta 2005.

Predtem so pesti za njihove športnike običajno držale navijačice in navijači v srednjih letih. Navijaška ekipa je bila iz moških članov v srednjih letih sestavljena tudi na svetovnem nogometnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010.

A. P. J.