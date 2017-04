Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Darko Peljhan je osvojil vipavski reli. Foto: Blaž Bajec/MMC RTV SLO Skupno so morali dirkači v dveh dneh premagati približno 90 kilometrov hitrostnih preizkušenj. Foto: Blaž Bajec/MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Darko Peljhan najhitrejši na vipavskem reliju

Aleks Humar na uvodnem reliju ni nastopil

22. april 2017 ob 20:50

Ajdovščina - MMC RTV SLO/STA

Darko Peljhan (Mitsubishi Lancer EVO X) je zmagovalec relija Vipavska dolina, uvodne postaje letošnjega državnega prvenstva.

Na prvem reliju nove sezone za državno prvenstvo je drugo mesto osvojil Borut Bratina (Peugeot 208 R3), tretji pa je bil Grega Premrl (Citroen DS3).

Prvi reli sezone je zaznamovala za navijače in dirkače zelo pomembna vrnitev legendarne hitrostne preizkušnje Predmeja, ki je s svojimi ozkimi in zavitimi cestami spominjala na sredozemske relije svetovnega prvenstva, a je bila nazadnje v koledarju katere izmed domačih dirk že kar oddaljenega leta 1996.

Letos so jo prireditelji vipavskega relija spet vključili v traso, skupno so morali dirkači v dveh dneh premagati približno 90 kilometrov hitrostnih preizkušenj, na letošnjem reliju pa niso manjkale niti v svetu relija podobno kot Predmeja zelo slovite Žablje. Prvo so vozniki prevozili že v petek zvečer, ko so v Ajdovščini pripravili nočni superspecial, dobil pa ga je Rok Turk, ki letos nastopa z novim dirkalnikom peugeot 208 T16.

Napaka Turka

Prav Turk je bil najboljši v uvodnem delu dirke, po petkovem začetku je najhitreje startal tudi danes dopoldne in si po tretji hitrostni preizkušnji nabral že 48 sekund naskoka pred tekmeci, najbližje je bil Peljhan.

A nato je Turk naredil napako, po tehnični okvari dirkalnika ga je v četrti hitrostni preizkušnji odneslo v skale ob progi in z uničenim kolesom ni mogel nadaljevati dirke. Tako se je v vodstvo prebil izkušeni Peljhan, ki pa ni delal večjih napak in je vodstvo brez težav zadržal do konca dirke. Zanj je bila to druga zmaga na tem reliju (danes je dirka doživela sedmo izvedbo) po letu 2009, za njegovo sovoznico Anjo Verbič pa prva.

Humar brez dirkalnika

Na uvodnem reliju nove sezone na startu še ni bilo branilca lanske skupne zmage in tudi zmage na tej dirki, Aleksa Humarja, ki je pozimi prodal svoj dirkalnik, novega za nastope na domačem tekmovanju pa še nima pripravljenega.

Na vipavskem reliju je bilo sicer prijavljenih 58 posadk, do cilja pa jih je prišlo 31.

Naslednja dirka za državno prvenstvo bo reli Velenje 26. in 27. maja.

Izidi: 1. Darko Peljhan/Anja Verbič (Mitsubishi Lancer Evo X) 1:05:03,3 2. Borut Bratina/Lucijan Vovk (Peugeot 208 R2) 1:06:11,1 3. Grega Premrl/Vili Ošlaj (Citroen DS3) 1:06:16,7 4. Bernd Zanon/Denis Piceno (Ita/Peugeot 207 Super 2000) 1:06:19,5 5. Jernej Fakin/Gregor fakin (Peugeot 208 R2) 1:06:59,1 6. Aleš Zrinski/Rok Vidmar (BMW M3) 1:07:30,5

D. S., foto: Blaž Bajec