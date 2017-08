Foto: Dvorana, ki je bila za zgled pri načrtovanju Stožic

Košarkarska reprezentanca skupinski del 13. nastopa na evropskem prvenstvu igra v finskem hokejskem hramu, večnamenski helsinški lepotici Hartwall Areni.

Finska po 50 letih, v letu, ko bo praznovala 100-letnico samostojnosti, drugič gosti EuroBasket. Čeprav je volčji trop oziroma susijengi, kot pravijo svoji reprezentanci, vse bolj priljubljen in je imel na zadnjih velikih tekmovanjih tudi množično spodbudno prisrčnih navijačev, pa košarka vendarle ne spada med najpopularnejše športe. Z naskokom je številka ena hokej, ki je v državi praktično nadšport.

Dvorana je aprila praznovala 20-letnico. Zgrajena je bila za svetovno hokejsko prvenstvo 1997, na katerem so na vrh stopili Kanadčani. Hokejistom z javorjevimi listi na prsih je helsinški polet zelo ustrezal, saj so svetovni prvaki postali tudi leta 2003. Tedaj se je slovenska reprezentanca poslovila od elite. V Helsinkih so bili svetovni prvaki okronani še leta 2012, ko so finski levi, ki so leto prej slavili naslov, razočarali s četrtim mestom, Rusija pa je bila zlata. Leto pozneje so Helsinki gostili eno skupino svetovnega prvenstva in dve četrtfinalni tekmi, medalje pa so se delile v Stockholmu. Leta 2012 je bilo ravno obratno. Slovenija je na svetovnem prvenstvu 2013 igrala v švedski prestolnici in izpadla, tri krone pa so postale svetovni prvaki.

Vseh 20 let v Hartwall Areni domuje slovito moštvo Jokerit, prvi nordijski klub, ki se je pridružil Ligi KHL. V Jokeritu sta bogati karieri začela legendarna, verjetno najboljša finska hokejista vseh časov, Teemu Selänne, ki je še vedno na številnih podobah po mestu, in Jari Kurri, ki je trenutno tudi generalni menedžer helsinškega kluba. Hartwall Arena, v kateri bo na evropskem prvenstvu prostora za 12.500 gledalcev, gosti tudi druge različne dogodke, kot so glasbeni koncerti, in je glavni prireditveni prostor v državi.

Ko so si leta 2008 odgovorni za gradnjo novih športnih objektov v Stožicah ogledali stadione in dvorane po Evropi, so se ustavili tudi v Helsinkih, na koncu pa so prav Hartwall Areno vzeli kot osnovo za projektiranje ljubljanske, prilagodili so jo le glede na drugačno obliko strehe. Notranjost spominja na stožensko dvorano, a je drugače od največje slovenske na Finskem urejena tudi okolica. V dvorani, kjer so sedeži v skladu s finskimi barvami modri, so podobno kot v drugih največjih dvoranah po Evropi in ZDA številne restavracije, posebej urejene so VIP-lože, kjer se celo prireditve lahko spremlja iz savne, tako kot v Stožicah pa je spodaj še dvorana za treninge, ki je fascinantna – 37 metrov pod zemljo v čisti skali. Trenutno se ob Hartwall Areni, kjer je tudi izjemno prometna železniška postaja, pospešeno gradi nakupovalno središče.

