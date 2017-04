Foto: Gajserjev šov tudi pred številnimi domačimi navijači

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser je navdušil večtisočglavo množico. Foto: Goran Rovan VIDEO Gajser navdušil domače na... VIDEO Gajser prepričljivo najbo... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

9. april 2017 ob 18:46

Prilipe - MMC RTV SLO/STA

Tim Gajser je pred več tisoč gledalci v Prilipah pri Brežicah prepričljivo dobil uvodno dirko državnega prvenstva v motokrosu. V kraljevem razredu je bil drugi Klemen Gerčar, tretji pa Peter Irt.

Gajser je v obeh vožnjah povedel že takoj po startu in nato samo še nadziral najbližje tekmece. Irt, ki je imel v prvi vožnji smolo in je v uvodnem krogu padel, je v drugo popravil nastop in ugnal Klemena Gerčarja ter končal na skupnem tretjem mestu. Trojica bo že prihodnji konec tedna tekmovala na dirki svetovnega prvenstva MXGP v Italiji.

"Pred domačim občinstvom je vedno lepo tekmovati. Vesel sem, da se je zbralo tako veliko število ljudi in nas prišlo bodrit, to je odlično za slovenski motokros," je povedal Gajser, ki je priznal, da so dirke doma zanj odličen trening, saj se je treba pripraviti na štartno proceduro, dobro utrditi štartno linijo in se nato brez popuščanja pognati v boj s tekmeci od štartne rampe do prvega ovinka.

V kategoriji MX2 je prepričljivo slavil aktualni prvak Jan Pancar, v kategoriji MX 125 je bil najhitrejši Matevž Robek (MK Fire Group), v kategoriji MX 85 pa se je v obeh vožnjah najbolj izkazal Gal Hauptman (AMD Šentvid pri Stični).

Naslednja dirka za državno prvenstvo Slovenije v motokrosu bo v nedeljo, 30. aprila, na motokrosistični stezi Škedenj pri Slovenskih Konjicah.

R. K., foto: Goran Rovan, TV Slovenija