Foto in video - Iz tisočerih grl v Carigradu: "Mi, Slovenci!"

Finale evropskega prvenstva skozi oči navijačev

17. september 2017 ob 09:08,

zadnji poseg: 18. september 2017 ob 01:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

redno je bilo spremljati vsako akcijo, si gristi zobe, kričati, ploskati in se kdaj tudi jeziti. Slovenski navijači so na evropskem prvenstvu v košarki spisali pravljico, kot je ne pomnimo.

Slovenija je dobra dva tedna živela s svojo košarkarsko reprezentanco. Tako kot so fantje na terenu nizali zmago za zmago, so naraščali tudi apetiti. Košarka je postala osrednja tema pogovorov v službah, šolah, v prostem času, kmalu je prerasla v navijaško evforijo, ki se je končala z vrhuncem - romanjem kar 7.000 slovenskih navijačev v 1.500 kilometrov oddaljeni Carigrad na finalno tekmo med Slovenijo in Srbijo.

Slovenija je z zmago postala država z najmanj prebivalci, ki je osvojila kolajno na košarkarskem evropskem prvenstvu. A to še ni vse - 7.000 Slovencev v dvorani Sinana Erdema je pomenilo, da je bil to tudi drugi najštevilčnejši obisk slovenskih navijačev na športnih prireditvah v tujini in rekord evropskih prvenstev po podatkih Fibe. Slovenski rekord namreč še naprej drži nogometna tekma s Španijo na evropskem prvenstvu 2000 v Amsterdamu, na katero je prišlo 10.000 Slovencev, Carigrad pa je zdaj prehitel Beograd 2005, kamor je na košarkarsko tekmo z Grčijo prišlo 5.000 Slovencev.

A ne le tisti, ki so na najrazličnejše načine prišli v največje turško mesto, finalno tekmo so spremljali v praktično vseh domovih, na ulicah večjih in manjših mest, ključnik #mojtim je "gorel" tudi na družbenih omrežjih.

Košarkarska vročica je močno narasla po četrtkovi zmagi nad Španijo, ko so številni Slovenci sklenili: "Šel bom v Carigrad, pa naj stane, kolikor hoče!" In tako se je začelo. Letalskih vozovnic za pot v Turčijo je bilo za vse, ki bi si košarkarje želeli spodbujati v živo, veliko premalo, pa čeprav je prvo današnje letalo z letališča Jožeta Pučnika proti Carigradu vzletelo že pred peto uro zjutraj, do 11.15 pa jih je vzletelo še devet.

.

Kako se je ozračje segrevalo?

Veliko navijačev ni obupalo niti po tem, ko so ostali brez letalskih vozovnic - po nekaterih podatkih se jih je z avtobusi in avtomobili na 1.500 kilometrov dolgo pot odpravilo okoli 1.000.

Odlično razpoloženi navijači so že nekaj ur pred finalom zasedli carigrajske ulice, po katerih so se sprehajali v slovenskih dresih, oviti v slovenske zastave ali opremljeni z drugimi navijaškimi rekviziti. Ogrevanje pred večernim dvobojem se je za mnogo Slovencev začelo v navijaški coni, kjer je bilo slišati slovensko prepevanje in navijanje.

Pripravljeni tudi lastniki lokalov

Množičen je bil obisk tudi v številnih lokalih po Sloveniji, odprtih je bilo namreč tudi veliko takšnih, ki imajo ob nedeljah sicer zaklenjena vrata, v številnih pa so prenos tekme predvajali na velikih platnih. Največ ljudi v prestolnici se je zbralo na Kongresnem trgu, kjer zagrizenih navijačev ni motil niti dež.

Pahorjeva "zastava slavnih" vihrala med navijači v Ljubljani

V središču prestolnice v Hiši športa so prenos v prostorih lokala sicer predvajali na dveh televizijah in platnih. Potrebne so bile rezervacije, a je bilo že v petek popoldne "zasedeno vse do vrha", so povedali. Tam je svojo "zastavo slavnih" vihtel tudi predsednik republike Borut Pahor, ki se tokrat ni podal na samo prizorišče dogodka, ampak je tekmo spremljal v družbi navijačev.

Slavje se bo nadaljevalo jutri, ko v prestolnici pripravljajo uradni sprejem košarkarske reprezentance. Ta se bo začel ob 18.00 na Kongresnem trgu v Ljubljani. Vsem, ki bi si junake želeli pozdraviti v živo, Slovenske železnice ponujajo tudi brezplačne povratne vozovnice, od koder koli v Sloveniji, pogoj je le, da imate s seboj navijaški rekvizit.

Skupaj z navijači se je v Carigrad podala tudi naša novinarka Tina Hacler, ki jih je spremljala vse od letališča do dviga pokala za zmago. S prizorišča se je oglašala tudi na Twitterju.

Nejevoljne slovenske navijace ze cakajo carterji za domov - prezgodaj! Za slovo od Carigrada pa na letaliscu se: "Slovenija!" #mojtim pic.twitter.com/gefDwJiAK2 — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Prihod avtobusa z zlatimi slovenskimi fanti #mojtim v navijasko cono v Carigradu #EuroBasket2017 pic.twitter.com/a9dgUBEFer — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Naj odmeva iz Turcije vse do Slovenije: "Mi, Slovenci!" #mojtim so prvaki na #EuroBasket2017 pic.twitter.com/aiwQPs4W6b — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Zadnje zgodovinske sekunde! Hvala ekipa v Instanbulu, hvala vsem obiskovalcem, ki ste tako srčno navijali. Bil je nor večer! #mojtim pic.twitter.com/CDhxcYr4RG — Kino Bežigrad (@KinoBezigrad) September 17, 2017

In Slovenija je zmagoslavno dvignila pokal najboljsega na evropskem parketu! #mojtim = carigrajski carji! #eurobasket2017 pic.twitter.com/JXrJn85tKr — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

In slavje v Carigradu se je ze zacelo! #mojtim pic.twitter.com/2fxKDzHhDy — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Navijači so glasni tudi v baru, vsi projektorji delajo na polno. Pa kokica mašina, pa točilni aparati #mojtim pic.twitter.com/CwXXJKHRVB — Kino Bežigrad (@KinoBezigrad) September 17, 2017

V finalu #EuroBasket2017 slovenski #mojtim leti na krilih svojih navijacev - in obratno. pic.twitter.com/7Ri2qmvQsI — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Ze v cetrtek zvecer so dali v tisk majice SLOVENIJA v cirilici: "Da nas bi v finalu razumeli tako Srbi kot Rusi!" #mojtim pic.twitter.com/OOksmvmlAs — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Zdravljica v Carigradu! Slovenska himna za veliki finale in evropsko zlato! #EuroBasket2017 #mojtim pic.twitter.com/PQG99pwnjh — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Slovenski navijaci Sasi Doncicu v Carigradu: "Ata Doncic, a lahko ena slika? Mi smo prisli s padalom!" #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/D1MJEFN9ep — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Pred dvorano Sinan Erdem navijaci cakajo zacetek finalnega obracuna Slovenija : Srbija #EuroBasket2017 #mojtim pic.twitter.com/mF1EHSEWvr — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Carigrad kot Planica :) Turki pa so se ob zavijanju gasilske sirene drzali za glavo in si zatiskali usesa. #EuroBasket2017 #mojtim pic.twitter.com/BIOeDGD3mD — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Avtobusi, polni glasnih slovenskih navijacev, so krenili proti dvorani.Vec kot 30 jih je. #mojtim pic.twitter.com/5qKTyeV6Z2 — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Navijasko vzdusje v Carigradu se stopnjuje ... #mojtim pic.twitter.com/nC9HoTqECs — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Na sprehod po Carigradu so sli pred finalno tekmo s Slovenijo in #mojtim tudi navijaci Srbije. #EuroBasket2017 pic.twitter.com/xuqEkC35J5 — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Glej glej sonce na vzhodu, Slovence na pohodu ... nekateri navijaci so finalno tekmo #mojtim izkoristili tudi za ogled Carigrada. pic.twitter.com/ZIUaSspdZ5 — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Utrinek iz slovenske navijaske cone v Carigradu, navijaci ze ogrevajo glasilke. #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/tAlKQwjMkC — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Brez tradicionalega slovenskega navijaskega goriva ne gre... Stevard: "Zmanjkalo nam je piva, med poletom ste popili 100 plocevink" #mojtim pic.twitter.com/roYRDjZI6z — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Krepcilni navijaski spanec. Pred navijaci je danes namrec dolg dan...in zagotovo se daljsa noc! #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/OajZ1sneTu — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Na Brniku ze od 3h zjutraj zaradi letov v Istanbul stoji tudi stojnica z navijaskimi rekviziti, ki gredo za med. #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/DML9gL3WYN — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Na Brniku je zivahno ze od ranega jutra. Smer: Istanbul! Namen: Po naslov prvaka! #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/ijXwOwl9Ms — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

"Hitra kolona" na Brniku: navijaci z rocno prtljago na levo, ostali potniki na prijavna okenca na desni #mojtim pic.twitter.com/YGv1XDkoyv — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Taksist med voznjo na Brnik: "A bomo prvaki, a ne?! Ma seveda bomo, in zlato si fantje tudi zasluzijo!" #mojtim pic.twitter.com/6uV1g2z4Pr — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

