Foto in video: Rokometno romanje Slovencev v Zagreb

Navijači napolnili devet vagonov

13. januar 2018 ob 13:49,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 21:46

Ljubljana,Zagreb - MMC RTV SLO

Slovenska rokometna reprezentanca je imela na prvi tekmi evropskega prvenstva bučno podporo s tribun - okoli 3.000 slovenskih navijačev naj bi se zbralo v zagrebški Areni.

Tudi makedonskih navijačev je bilo veliko, skupaj so uprizorili izjemno vzdušje, na koncu pa so se veselili navijači Makedonije.

Rokometno romanje Slovencev v Zagreb se je začelo že dopoldne, poseben navijaški vlak, ki je vključeval devet vagonov in na katerem se je zbralo 550 navijačev, je iz Ljubljane krenil okoli 12.30. Navijači so bili že ob vstopu na vlak prešerne volje, takoj pa so začeli ogrevati glasilke za težkopričakovano tekmo Slovenija - Makedonija.

Navijaški vlak je do Arene pospremila hrvaška policija, odložili pa so jih na zagrebški postaji Remetinec, ki je od dvorane oddaljena le 300 metrov. Tam so dodatno okrepili slovensko navijaško karavano. Poleg tistih, ki so v Zagreb odpotovali z vlakom, so namreč številni slovenski ljubitelji rokometa organizirali skupinske odhode z avtomobili, kombiji in avtobusi.

Navijači so bili pred tekmo polni optimizma."Zmaga je gladka, čista kot kristal. Zmaga je naša, naša je zmaga, Š-A-M-P-I-O-N-I." "Mi bomo danes zmagali, normalno, vsi na zmago." Nekateri verjamejo, da Slovenija lahko poseže po najvišjih mestih: "Pripravljamo se za polfinale in finale."

Med tekmo so slovenski navijači vzklikali "Kdor ne skače, ni Slovenc", "Dajmo, Slovenija", Mi, Slovenci", a njihovo izjemno navijanje na koncu ni bilo kronano z zmago. Kljub žalosti se boji na 13. evropskem prvenstvu nadaljujejo, rokometaši in navijači bodo na prizorišče stopili že v ponedeljek. Takrat bo Sloveniji nasproti stala močna Nemčija, v sredo pa slovenske rokometaše čaka še obračun s Črno goro.









Lokomotiva bo v Zagreb vlekla vlakovno kompozicijo z devetimi vagoni in vagonom z restavracijo. #mislovenci pic.twitter.com/XWbMbTCYAu — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Navijaska pot v Zagreb se zacenja #mislovenci pic.twitter.com/iExBn5F2Wu — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Ko skupaj z navijaci poskakuje tudi vagon ... #mislovenci pic.twitter.com/8bfKJWPJ6J — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Nekaj utrinkov z navijaskega vlaka, ki pocasi sopiha proti Zagrebu. #mislovenci pic.twitter.com/LaZKmumVdW — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Pesem tudi za Hrvate: "Se spomnite lanskega leta?!" Spomnimo - slovenski rokometasi so na lanskem SP-ju premagali Hrvasko v boju za 3.mesto! #mislovenci pic.twitter.com/8k81dXgPCe — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Mejna kontrola v Dobovi. Nekaj nacionalnih provokacij, ampak hrvaski policisti z nasmehom ohranjajo mirno kri. "Navijaci pac," skomigne eden od njih. pic.twitter.com/1fXNzpreTd — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Slovenski navijaski vlak bo v Zagreb pospremila tudi hrvaska policija - "zelve" so se vkrcale na postaji Savski marof takoj za mejo. #mislovenci pic.twitter.com/gownWrbURK — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Na prizoriscu so ze oboji akterji vecernega dvoboja glasilk - slovenski in makedonski rokometni navijaci #mislovenci #EHFEURO2018 pic.twitter.com/ctc9AymTjx — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

Slovenci so z golom Zarabca izenačili na 17:17, a je takoj nato rdeči karton dobil Cingesar. Spodaj pa še par sekund izjemnega vzdušja v Areni. #mislovenci #EHFEuro2018 pic.twitter.com/H65yf6DmmQ — Aleš Vozel (@vozela1) January 13, 2018

Razocarani slovenski navijaci zapuscajo zagrebsko Areno, makedonski se veselijo skupaj s svojimi rokometasi. #EHFEURO2018 #mislovenci pic.twitter.com/yZUKWCETG7 — Tina Hacler (@TinaHacler) January 13, 2018

M. Z., D. S.; foto: Bobo, Tina Hacler, Aleš Vozel