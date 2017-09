Foto in video: "Carigrad kot Planica"- evforija slovenskih navijačev

Slovenski košarkarji v boj za zlato

17. september 2017 ob 09:08,

zadnji poseg: 17. september 2017 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski navijači, okoli 6.000 jih je, ki bodo čez dobri dve uri v Carigradu stiskali pesti za košarkarje, se z različnimi prevozi - med drugim bo tja peljalo tudi več kot 30 avtobusov - že zgrinjajo proti dvorani.



Slovenija bo danes zvečer, ne glede na izid obračuna proti Srbiji, postala država z najmanj prebivalci, ki je osvojila kolajno na košarkarskem evropskem prvenstvu.

Kljub majhnosti države pa slovenski navijači vedno znova pokažejo veliko srce in ogromno podporo. Letalskih vozovnic za pot v Turčijo je bilo za vse, ki bi si košarkarje želeli spodbujati v živo, veliko premalo, pa čeprav je prvo današnje letalo z letališča Jožeta Pučnika proti Carigradu vzletelo že pred peto uro zjutraj, do 11.15 pa jih je vzletelo še devet.

.

Veliko navijačev ni obupalo niti po tem, ko so ostali brez letalskih vozovnic - po nekaterih podatkih naj bi se jih z avtobusi in avtomobili na 1.500 kilometrov dolgo pot odpravilo okoli 1.000. Če prištejemo še vse tiste Slovence, ki so v Carigradu že od prej, si naši košarkarji danes zvečer lahko obetajo glasno podporo okoli pettisočglave množice.

Ozračje v Carigradu se segreva

Odlično razpoloženi navijači so že nekaj ur pred finalom zasedli carigrajske ulice, po katerih se sprehajajo v slovenskih dresih, oviti v slovenske zastave ali opremljeni z drugimi navijaškimi rekviziti. Ogrevanje pred večernim dvobojem se je za mnogo Slovencev začelo v navijaški coni, kjer je slišati slovensko prepevanje in navijanje.

Glede na trenutno razpoloženje lahko pričakujemo, da bodo slovenski navijači na tekmi pričarali zares neverjetno razpoloženje in košarkarjem na vsak način skušali pomagati pri osvojitvi tako želenega zlata.

Dogajanje lahko spremljate tudi na Facebook strani RTVSLO.si - Šport.



Pripravljeni tudi lastniki lokalov

Množični obisk pa si danes obetajo tudi v lokalih po vsej Sloveniji. Odprto bo tudi veliko takšnih, ki imajo ob nedeljah sicer zaklenjena vrata, v številnih pa bodo prenos tekme predvajali na velikih platnih. "Bodi zraven, ko se bodo pregrevale glasilke, ko bo tekel znoj in ko bo do izraza prišla navijaška kondicija," tako v Pivnici Union pozivajo na družbenem omrežju Facebook. Ker so tako ponosni na slovensko reprezentanco, še obljubljajo, da bodo vsem "plačali rundo". Obvezna je rezervacija mize, ki pa je mogoča le ob naročilu pijače in hladnega narezka.

Pahorjeva "zastava slavnih" bo vihrala med navijači v Ljubljani

V središču prestolnice bodo v Hiši športa prenos v prostorih lokala predvajali na dveh televizijah in platnih, v primeru suhega vremena pa bodo platno postavili tudi zunaj lokala. Potrebne so bile rezervacije, a je bilo že v petek popoldne "zasedeno vse do vrha", so povedali. Tam bo svojo "zastavo slavnih" vihtel tudi predsednik republike Borut Pahor, ki se tokrat ne bo podal na samo prizorišče dogodka, ampak bo tekmo spremljal v družbi navijačev.

Vzdušje carigrajskega stadiona bodo prenesli tudi v bar Lepa žoga, kjer si bodo gostje tekmo lahko ogledali na platnu. Kot so pojasnili, nimajo rezervacij, lokal se bo polnil po principu "kdor prej pride, prej melje". Podobno bo tudi na Kodeljevem v Baru Slovan in lokalih ob Ljubljanici. Na Petkovškovem nabrežju bodo v baru Petkovšek in Premier Pubu finalno tekmo s Srbijo predvajali na več televizijah.

Slavje se bo nato nadaljevalo jutri, ko v prestolnici pripravljajo uradni sprejem košarkarske reprezentance. Ta se bo začel ob 18.00 na Kongresnem trgu v Ljubljani. Vsem, ki bi si junake želeli pozdraviti v živo, Slovenske železnice ponujajo tudi brezplačne povratne vozovnice od koder koli v Sloveniji, pogoj je le, da imate s seboj navijaški rekvizit.

Skupaj z navijači se je v Carigrad podala tudi naša novinarka Tina Hacler, ki se bo s prizorišča sproti oglašala tudi na Twitterju.

Avtobusi, polni glasnih slovenskih navijacev, so krenili proti dvorani.Vec kot 30 jih je. #mojtim pic.twitter.com/5qKTyeV6Z2 — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Karavana navijacev gre na avtobuse in proti dvorani Sinan Erdem, kjer #mojtim nocoj caka finalni obracun s Srbijo za evropsko zlato. pic.twitter.com/H8p3N1GqyG — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Navijasko vzdusje v Carigradu se stopnjuje ... #mojtim pic.twitter.com/nC9HoTqECs — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Navijaci, pazite na cene! Toceni Efes 0,4l = 3 evre. Mali Efes 0,33l v sosednjem lokalu = 5 eur #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/JQRl4RTm1M — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Na sprehod po Carigradu so sli pred finalno tekmo s Slovenijo in #mojtim tudi navijaci Srbije. #EuroBasket2017 pic.twitter.com/xuqEkC35J5 — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Glej glej sonce na vzhodu, Slovence na pohodu ... nekateri navijaci so finalno tekmo #mojtim izkoristili tudi za ogled Carigrada. pic.twitter.com/ZIUaSspdZ5 — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Utrinek iz slovenske navijaske cone v Carigradu, navijaci ze ogrevajo glasilke. #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/tAlKQwjMkC — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Utrinek iz slovenske navijaske cone v Carigradu, navijaci ze ogrevajo glasilke. #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/tAlKQwjMkC — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Brez tradicionalega slovenskega navijaskega goriva ne gre... Stevard: "Zmanjkalo nam je piva, med poletom ste popili 100 plocevink" #mojtim pic.twitter.com/roYRDjZI6z — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Na Brniku ze od 3h zjutraj zaradi letov v Istanbul stoji tudi stojnica z navijaskimi rekviziti, ki gredo za med. #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/DML9gL3WYN — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Krepcilni navijaski spanec. Pred navijaci je danes namrec dolg dan...in zagotovo se daljsa noc! #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/OajZ1sneTu — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Nezamenljive barve same povedo, kam potujejo potniki, ki sedijo pri izhodu 3. #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/IAKydDCC7y — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

M. Z., T. K. B., P. B.