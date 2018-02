Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 35 glasov Ocenite to novico! Slovenski športniki, ki so se zvrstili za zastavonošo Vesno Fabjan, so na stadion prišli kot 40. reprezentanca. Foto: AP Tekmujte med seboj, živite mirno v olimpijski vasi, spoštujte pravila, med seboj si delite obroke in čustva. Na ta način lahko dokažete, da smo si v športu vsi enaki. Na ta način lahko pokažete, kakšno združevalno moč ima šport. Thomas Bach, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Športnik iz Tonge Pita Taufatofua je na slovesnosti zastavo svoje države vihtel zgoraj brez. Foto: EPA Olimpijski ogenj bo gorel do konca iger. Foto: Reuters Dodaj v

Foto/video: Nad polotokom "jutranje tišine" zagorel olimpijski ogenj

Ogenj prižgala umetnostna drsalka Juna Kim

9. februar 2018 ob 07:06,

zadnji poseg: 9. februar 2018 ob 15:41

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

23. zimske olimpijske igre v Pjongčangu v Južni Koreji so se s prižigom ognja tudi uradno začele. Na otvoritveni slovesnosti je zaplapolala tudi slovenska zastava, ki jo je vihtela Vesna Fabjan.

Dogodek je potekal na stadionu, ki so ga zgradili le za potrebe odprtja in zaprtja olimpijskih in paraolimpijskih iger. Na stadionu se je zvrstilo približno tisoč nastopajočih, predstavili pa so se tudi olimpijci iz 92 nastopajočih držav.

Slovesnost je potekala pod geslom "Mir v gibanju", pet otrok je tako pričaralo potovanje skozi zgodovino obeh Korej. Igre na korejskem oziroma na polotoku "jutranje tišine" so bile uradno odprte s prižigom olimpijskega ognja, ki ga je prižgala umetnostna drsalka Juna Kim, in nagovorom predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha.

Slovensko zastavo je nosila Vesna Fabjan

Po tradiciji so na stadion prvi prišli športniki iz Grčije, zadnji pa države gostiteljice, tokrat skupaj z udeleženci iger iz Severne Koreje. Preostale države so se zvrstile po korejski abecedi, skupina Slovencev je bila pod slovensko zastavo, ki jo je nosila smučarska tekačica Vesna Fabjan, na vrsti kot 40.

Temperatura precej pod ničlo

Na stadionu se je zvrstilo 35 tisoč gledalcev in še milijardo pred televizijskimi zasloni po vsem svetu. Preglavice je povzročal predvsem mraz, saj so se temperature zvečer na prizorišču spustiti tudi do minus pet stopinj Celzija, zaradi močnega vetra pa so imeli navzoči občutek, kot da je več kot minus 10 stopinj Celzija.

Taufatofua zastavo vihtel zgoraj brez

Vodstvo Južne Koreje si želi, da bi igre prispevale k trajnemu izboljšanju odnosov s Severno Korejo. Tako so na slovesnosti športniki obeh Korej - Severna Koreja jih je v Pjongčang poslala 22 - vkorakali na stadion skupaj pod eno zastavo in poželi največji aplavz večera. Veliko pozornosti so požele tudi afriške države, s svojo pa opravo je presenetila predvsem reprezentanca Bermude, ki je prišla v kratkih hlačah, in Pita Taufatofua, ki je zastavo svoje države Tonge vihtel zgoraj brez.

Bach: Čas je za Pjongčang!

"To je trenutek, ki smo ga vsi čakali. Prve zimske olimpijske igre v Južni Koreji. To je trenutek, za katerega je veliko ljudi garalo ves ta čas. Zdaj je čas za Pjongčang! Hvala vsem, ki ste omogočili ta trenutek. Posebene zahvale gredo na tisoče prostovoljcem, ki so nas tako toplo pozdravili. Hvala, vsem. Dragi športniki, zdaj ste vi na potezi! To bo največje tekmovanje v vaših življenjih," je na slovesnosti dejal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach.

V športu smo si vsi enaki

V nagovoru športnikom je poudaril, da ljudem predstavljajo navdih in jih hkrati opozoril, da lahko olimpijski duh v celoti doživijo le, če spoštujejo pravila in ostanejo 'čisti'. "Samo tako boste lahko dosegli svoje želje in izživeli svoje sanje. Tekmujte med seboj, živite mirno v olimpijski vasi, spoštujte pravila, med seboj si delite obroke in čustva. Na ta način lahko dokažete, da smo si v športu vsi enaki. Na ta način lahko pokažete, kakšno združevalno moč ima šport," je povedal.

Juna Kim prižgala olimpijski ogenj

Po Bachovem nagovoru je sledila prisega športnikov, nato pa so znameniti korejski športniki plamenico z olimpijskim ognjem prinesli na stadion, kjer so z njim odtekli krog, po krajšem vzponu pa je s plamenico olimpijski ogenj prižgala južnokorejska umetnostna drsalka Juna Kim. S tem so se 23. zimske olimpijske igre v Južni Koreji tudi uradno začele. Sledil je še veličasten ognjemet, ki je razsvetlil nebo nad Pjongčangom.

