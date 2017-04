Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Goran Jagodnik je po skoraj 26 letih končal dolgo in uspešno kariero. Foto: BoBo VIDEO Goran Jagodnik končal bog... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Jagodnik ob uvrstitvi Ilirije v prvo ligo končal kariero

Ljubljančani brez poraza med elito

16. april 2017 ob 10:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljana je dobila novega košarkarskega prvoligaša. V Ligo Nova KBM se je uvrstila Ilirija, ob slavju v drugi ligi pa se je od aktivnega igranja poslovil nekdanji reprezentant Goran Jagodnik.

42-letni Jagodnik je za Slovenijo nastopil na 75 uradnih tekmah. Večkrat sta reprezentančni dres oblekla le Jaka Lakovič in Uroš Slokar. Nastopil je na šestih evropskih in enem svetovnem prvenstvu. Nazadnje je igral leta 2011 na EuroBasketu v Litvi. Kariero je začel pred 26 leti v Kopru, kjer bo deloval tudi po koncu kariere, saj se bo pridružil delu ambicioznega prvoligaša Sixt Primorska. Z Obale je sledila selitev na Polzelo. V tujini je igral v Turčiji, Rusiji, Švici, na Poljskem, Češkem in v Srbiji. Preden je prišel k Iliriji, je nosil dres Uniona Olimpije, s katero je nastopil v Evroligi in bil v sezoni 2010/11, ko so zmaji igrali v Top 16, izbran za najboljšega igralca oktobra.

"Zadnji nekaj let sem odlašal, še eno sezono, pa še eno sezono. Zdaj je prišla ponudba iz Primorske, da bi pomagal v klubu. To je tudi pripomoglo pri končni odločitvi. Neka zgodba se je končala, zdaj pa se nadaljuje ob igrišču, ki bo verjamem, da vsaj pol tako uspešna, kot je bila igralska," je ob koncu kariere za TV Slovenija povedal Jagoda.

Jagodnik, Modrić in Hukić pod vodstvom Dončića

Jagodnik je bil ključen mož Ilirije pri preboju med slovensko elito. S 17,2 točke na tekmo in 9,3 skoka je bil prvi strelec in skakalec kluba in statistično najboljši posameznik druge lige. Ob 202 centimetra visokemu krilnemu košarkarju sta bila mentorja ljubljanskih košarkarjev še Stipe Modrić, ki se je tako kot Jagodnik pridružil že lani v tretji ligi, in Jasmin Hukić. Piko na i pa je postavil nadarjeni organizator igre Žan Mark Šiško, ki je med sezono prišel iz Cibone.

Drugo ligo je Ilirija zaključila z zmago nad Mesarijo Prunk iz Sežane (79:70), ki je zasedla drugo mesto. Ljubljančani so v drugi ligi dobili vseh 22 tekem, ligaškega poraza pa ne poznajo kar 49 tekem zapored. "Če povem po pravici, kar lahko potrdijo igralci, lani, ko smo začeli v tretji ligi, sem rekel, to so priprave na drugo. Letos, ko smo začeli v drugi, sem rekel, da so priprave na prvo ligo. Občutki so enkratni, ampak obenem se zavedamo, da nam to prinaša več obveznosti. O tem sicer že razmišljamo, a posvetili se bomo nekoliko kasneje, saj je zdaj najprej čas za malce slavja," je povedal glavni tvorec uspeha Ilirije, trener Saša Dončić. Pogovor z njim si boste lahko na MMC-ju prebrali v torek.

Tilen Jamnik, foto BoBo