Lahko se zgodi, da bo naslednji tekmec Anthonyja Joshue nekdanji svetovni prvak po verziji WBA Aleksander Povetkin, ki je v Cardiffu v eni izmed predborb glavnega obračuna ugnal domačega boksarja Davida Pricea. Ta je s kratko izgubo zavesti končal na tleh, a kot so pozneje sporočili, je z njim vse v redu.

Foto: Joshua po taktičnem boju do četrtega šampionskega pasu

Britanec dobil dvoboj še neporaženih boksarjev

1. april 2018 ob 09:00

Cardiff - MMC RTV SLO, STA

Boksarski zvezdnik Anthony Joshua je osvojil šesti naslov svetovnega prvaka in četrti šampionski pas. V Cardiffu je Britanec premagal Novozelandca Josepha Parkerja.

Pred 80.000 gledalci je Joshua po soglasni sodniški odločitvi pasovom po verzijah WBA, IBF in IBO dodal še pas verzije WBO. Gledalcev dvoboj na stadionu Principality ni navdušil. Joshua je 21. v karieri zmagal, prvič, da je tekmec v ringu zdržal do konca. Za Parkerja, ki zastopa Novo Zelandijo, prihaja pa iz Samoe, je bil to prvi poraz v 25. dvoboju. Do obračuna z Joshuo je 18 dvobojev dobil z nokavtom.

Joshua je bil pred dvobojem izrazit favorit. Ne samo zaradi svojih prejšnjih dosežkov – doslej so le štirje borci z njim zdržali več kot šest rund, največ Ukrajinec Vitalij Kličko, ki je padel v zadnji rundi – ampak tudi same boksarske pojave. Britanec je večji in težji, vsaj na videz, od Novozelandca, ima precej večji razpon rok, poleg tega pa je boksal pred domačimi gledalci. Ti so pričakovali spektakel, a ga predvsem zaradi Joshue niso dobili. Dvoboj je bil taktičen, z malo udarci in odprtega boja, slonel je na obrambi. Joshua je sicer takoj prevzel pobudo, bil z izjemo pete in šeste runde boljši tekmec, a se je s tem tudi zadovoljil, zaključnega napada in udarca, ki bi dokončno strl tekmeca, gledalci niso dočakali, čeprav je za to bilo nekaj priložnosti.

Joshua prejel več kot 22 milijonov evrov

"Zavedam se, da so nekateri pričakovali več, a vsakega tekmeca ne morem poslati na sodniško štetje ali na tla. Dvoboj sem vzel kot posel, opravil sem ga korektno. Treba je vedeti, da sem boksal proti svetovnemu prvaku, odličnemu borcu, ki ima dobro statistiko in se je dobro pripravil. Pričakoval sem tak boj, do zmage pa sem moral priti z dobro taktiko. In taktika je bila danes odločilna," je dejal Joshua, ki naj bi za to zmago prejel več kot 22 milijonov evrov. Parker je pobral 15 milijonov evrov. "Zmagal je boljši, o tem ni dvoma. Sem pa pokazal, da se z njim lahko borim. A se moram še izboljšati, moram delati še več. Upam, da se mi bo še kdaj ponudila podobna priložnost, upam, da se bom še kdaj pomeril z Anthonyjem. Mlad sem, pred mano je še lepa kariera," je optimističen dve leti mlajši tekmec Anthonyja Joshue, 26-letni Parker.

Britancu manjka le še pas po verziji WBC, katerega lastnik je za zdaj Američan Deonty Wilder, ki ga je Joshua po koncu dvoboja že začel zbadati. A zagotovo bo imel Britanec v dvoboju z Američanom, če ga bodo izpeljali, težje delo kot proti Parkerju. Wilder je doslej dobil vseh 40 dvobojev, 39 z nokavtom, in slovi kot "ulični" boksar, ki vedno poskrbi za kakšno presenečenje. Vendarle pa Joshua ne želi v ZDA. Izrazil je željo, da mora biti dvoboj v Veliki Britaniji. "Britanci smo preveč hodili v ZDA, navijači so zapravili preveč denarja s temi gostovanji. Želim boksati v Londonu, Cardiffu," pravi Joshua, ki si želi boksati tudi proti nekdanjemu svetovnemu prvaku, rojaku Tysonu Furyju.

T. J.