Foto: Kipchoge v Monzi ni prebil meje dveh ur

Svetovni rekord postavil Kipruto Kimetto leta 2014 v Berlinu

6. maj 2017 ob 08:49,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 12:50

Monza - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Olimpijski zmagovalec Eliud Kipchoge se je na maratonu na dirkališču v Monzi s časom 2:00:25 najbolj med vsemi do zdaj približal magični meji dveh ur, a njegov dosežek ne bo štel za svetovni rekord.

Rekord 32-letnega Kenijca ne bo uradno priznan, ker mu je skozi celoten tek pomagalo šest tekačev, ki so narekovali ritem. Skupine po šest tekačev (skupaj jih je bilo 30, med njimi tudi nekdanji svetovni prvak na 1.500 in 5.000 m Bernard Lagat) so se vsakih nekaj krogov (dolg je bil 2,4 km) menjale. Pred njimi je vozil tudi avtomobil z uradnim časom.

Tek so izvedli pod pokroviteljstvom podjetja Nike in njegovega projekta Breaking2. Na maratonu so tekli le trije tekmovalci. 35-letni Eritrejec Zersenay Tadese (2:06:51) in 26-letni Etiopijec Lelisa Desisa (2:14:10) sta po približno polovici izgubila stik s Kipchogejem.

Svetovni rekord je Kenijec Dennis Kipruto Kimetto s časom 2:02:57 postavil 28. septembra 2014 v Berlinu.



Pripravljal se je sedem mesecev

"Upam, da mi bo uspelo prihodnjič ... Lahko rečem, da smo zdaj še bližje temu, da človek maraton preteče pod dvema urama," je povedal Kipchoge, ki se je na maraton pripravljal sedem mesecev in je tekel v posebej za to izdelanih zelo lahkih športnih copatih. Zahvalil se je spremljevalni ekipi in priznal, da je zelo težko držal ritem v zadnjih petih kilometrih.

Po petih kilometrih je bil sekundo pod zastavljenim časom, po naslednjih petih in desetih kilometrih pa pet sekund hitrejši. Po 25 kilometrih je še vedno držal čas dve sekundi pod predvideno mejo, v zadnji tretjini teka, ki se je začel ob 5.45 zjutraj, pa je v rahli vlagi v zraku začel izgubljati prvotni ritem. Na 35. kilometru so mu namerili šest sekund počasnejši čas od načrtovanega, nato pa je izgubljal dodatne sekunde po vsakem kilometru.

Prvo polovico maratona je Kipchoge pretekel v 59 minutah in 57 sekundah, kar je le minuto in pol počasneje, kot je svetovni rekord Tadeseja v polmaratonu. Hrano in pijačo so tekačem dostavljali z mopedom, da ne bi upočasnili ritma na okrepčevalnih postajah.

Na današnji dan pred 63 leti je Britanec Roger Bannister postal prvi človek, ki je eno miljo pretekel v manj kot štirih minutah.

M. R.