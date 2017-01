Foto: Lindsey Vonn v beli cirkus prvič pripeljala svojega novega fanta

Vpeljuje ga v svet smučanja

29. januar 2017 ob 21:56

Cortina d'Ampezzo - MMC RTV SLO

Hitri konec tedna v Cortini d'Ampezzo je Slovence razveselil z zmago Ilke Štuhec, tabloide pa s fotografijami iz zakulisja, saj je ameriška smučarska zvezdnica s seboj v Italijo vzela svojega fanta Kenana Smitha.

Smučarka in nekdanji igralec ameriškega nogometa sta par že od julija, ko sta se spoznala na podelitvi nagrad ESPY, da je v novem razmerju, pa je Lindsey potrdila konec novembra, ko je na Instagramu objavila skupno fotografijo s Kenanom.

Če je Američanka še prejšnji teden v Garmischu slavila svojo vnovično zmago, že 77. in hkrati prvo po skoraj letu dni, saj je bila z belih strmin odsotna zaradi poškodb, jo je Cortina rezultatsko precej bolj razočarala.

Sodila je med favoritinje sobotnega smuka, a je tako kot na treningu naredila napako pred skokom in odstopila, nedeljski superveleslalom pa je končala na 12. mestu. A kljub vsemu je bila vesela, da jo je po padcu na smuku tokrat odnesla brez poškodb.

Smučanje v primerjavi z ameriškim nogometom

Tudi Smith ve, kako lahko poškodbe vplivajo na fizično in psihološko pripravljenost športnika, saj je sam dolga leta igral v Ligi NFL, do nedavnega pa je bil pomočnik trenerja pri ekipi Los Angeles Rams. "To je ena tistih stvari, ki se na žalost pač zgodijo, vendar je ona dovolj močna, da se lahko pobere po tem," je pohvalil železno voljo svojega dekleta, ki se je morala v zadnjih letih spopasti z več poškodbami.

35-letnik se je sicer začudil nad smučarskimi čeladami, češ, kako lahke so v primerjavi z njihovimi nogometnimi, čeprav smukači dosegajo hitrosti tudi nad 120 km/h.

Presenetila pa ga je tudi bližina navijačev v smučarski karavani, saj je moral v Italiji prevzeti vlogo Lindseyjinega telesnega stražarja, ko se je prebijala čez množico, ki je želela njen avtogram ali fotografijo z njo. "Tukaj ti vsi splezajo na glavo. V NFL-u smo ločeni, mi smo na igrišču, za navijače obstajajo meje, tukaj pa se moraš prebijati neposredno med njimi," se je čudil.

Naučila ga je smučati

Kot se spodobi, pa mora spremljevalec najuspešnejše smučarke vseh časov tudi sam znati vijugati po beli strmini, zato ga je Lindsey postavila na smuči.

"Zelo je prisrčen. Trudi se. Pravi na primer, da zdaj že ve, da kadar pada sneg, se ne gre hitro," je smeje oponašala svojega učenca in obenem priznala, da se tudi sama zdaj uči stvari o ameriškem nogometu.

Bo Kenan vendarle tisti pravi?

Ljubezensko življenje Lindsey Vonn je sicer največ prahu dvignilo ob razmerju z najboljšim golfistom na svetu Tigerjem Woodsom. Par sta bila skoraj tri leta, predtem pa je bila štiri leta poročena z devet let starejšim nekdanjim smučarjem Thomasom Vonnom, s katerim je bila sicer v zvezi že od najstniških let.

Z Woodsom sta se razšla maja 2015, Lindsey je čez nekaj mesecev za CNN priznala, da ga še vedno ljubi, vendar se jima žal ni izšlo. V enem izmed naslednjih intervjujev je 32-letnica dejala, da bi bila rada mama, vendar najprej potrebuje partnerja, a potožila, da pri njihovi izbiri nima ravno srečne roke. Še septembra lani je zatrdila, da je zelo rada samska, saj je lepo končno na prvo mesto postaviti sebe, nato pa je v njeno življenje vstopil Kenan.

T. H.