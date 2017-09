Foto: Luka Dončić si je vtetoviral pokal za evropsko zmago Slovenije

To je njegova druga tetovaža

29. september 2017 ob 14:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Luka Dončić si je dal na desni bok vtetovirati pokal, kakršnega je slovenska košarkarska reprezentanca po zmagi na evropskem prvenstvu dvignila visoko v zrak, pod njim pa je z rimskimi številkami zapisan datum tega zgodovinskega dosežka - 17. 9. 2017.

18-letni veliki up evropske in svetovne košarke, ki je po veličastni zmagi Slovenije nad Srbijo v Carigradu kmalu odpotoval nazaj k svojemu delodajalcu v Madrid, je pred vrnitvijo v Madrid našel še toliko časa, da se je ustavil v enem izmed ljubljanskih tetovažnih studiev.

Luka Dončić je za projekt Botrstvo podaril svoje rdeče superge, s katerimi je igral tudi v finalu evropskega prvenstva. Na dražbi na Valu 202 so jih zjutraj prodali za 30.000 evrov.

Začeto v Ljubljani, končano v Madridu

Kot poročajo slovenski mediji, si je dal že v Ljubljani na desni bok vtetovirati pokal, ki so ga slovenski športni junaki prinesli iz Carigrada. A da bi bil izdelek popoln, je zmanjkalo časa, zato se je Luka v četrtek ustavil v enem izmed tetovažnih studiev v Madridu, kjer so mu pod pokal vtetovirali še datum neverjetne zmage nad Srbijo. Tetovažni studio Tatuajes Las Rozas je fotografiji nasmejanega Luke, ki naj bi kmalu odšel v Ligo NBA, objavil na Istagramu in hitro sta se razširili med Dončićeve navijače.

To sicer ni prva Lukova tetovaža, saj je julija na priprave slovenske reprezentance prišel z novostjo nad levim zapestjem - vtetoviranim latinskim zapisom "Non desistas non exieris", kar pomeni "Nikoli ne obupaj". Ob napisu je videti tudi številko 7, saj dres s to številko nosi v španskem klubu Real Madrid.

