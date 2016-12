Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Na Forbesovem seznamu največjih zaslužkarjev v svetu športa od leta 1990 dalje so med prvo dvajseterico trije nogometaši, med njimi tudi Cristiano Ronaldo in Lionel Messi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Messi in CR7 skupaj zaslužila že več kot milijardo

Forbesov seznam največjih zaslužkarjev v svetu športa

22. december 2016 ob 07:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Revija Forbes je objavila seznam največjih zaslužkarjev v svetu športa od leta 1990 dalje, ko so finančni vložki klubov in pokroviteljev v vrhunske športnike 'eksplodirali'.

Kariere športnikov so v povprečju razmeroma kratke. V tem času poskušajo posamezniki z različnimi pogodbami nabrati čim več denarja, kar nekaj pa je takih, ki mastno služijo tudi po koncu bogate kariere.

Med tistimi, ki so od leta 1990 do danes v svoje mošnjičke pospravili največ, prednjačijo golfisti. Med prvih deset so - denimo - kar štirje. Med nogometaši je najviše uvrščen David Beckham, med tenisači pa Roger Federer.

Messi in C. Ronaldo skupaj čez milijardo evrov

Na mesta od 20 do 11 je Forbes uvrstil naslednje športnike: 20. Manny Pacquiao (boks; 461 milijonov evrov), 19. Oscar de la Hoya (boks; 480 milijonov evrov), 18. Jeff Gordon (nascar; 484 milijonov evrov), 17. Lionel Messi (nogomet; 489 milijonov evrov), 16. Alex Rodriguez (bejzbol; 564 milijonov evrov), 15. Roger Federer (tenis; 564 milijonov evrov), 14. Cristiano Ronaldo (nogomet; 583 milijonov evrov), 13. LeBron James (košarka; 602 milijona evrov), 12. Greg Norman (golf; 640 milijonov evrov) in 11. Mike Tyson (boks; 644 milijonov evrov).

V spodnji fotozgodbi pa si oglejte, kateri športniki so se uvrstili med deseterico največjih zaslužkarjev.

M. L.