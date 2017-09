Foto: Mesto največjega uspeha slovenskega ekipnega športa

Leta 2010 v Sinan Erdemu svetovno prvenstvo

16. september 2017

Carigrad

Drugič letos bo v carigrajskem Sinan Erdemu okronan evropski prvak. Maja je Fenerbahče postal klubski, v nedeljo pa bo v največji turški dvorani, ko bo v finalu igrala Slovenija, znana tudi najboljša reprezentanca stare celine.

Tretjič do zdaj dvoboji za evropskega prvaka potekajo v Carigradu, a prvič v dvorani Sinan Erdem, ki pa je zato že gostila izločilne boje svetovnega prvenstva. Ko je bil EuroBasket prvič v Turčiji, to je bilo leta 1959, so se tekme igrale na stadionu Mithat Pasa, nekdanjemu domovanju Bešiktaša. Naslov je tedaj osvojila Sovjetska zveza, srebro je odšlo na Češkoslovaško, bron pa v Francijo. V Carigradu so leta 2001 evropski prvaki postali košarkarji ZR Jugoslavije, ki so v finalu premagali gostitelje Turke, tretje mesto pa so zasedli Španci. Na turnirju je nastopila tudi Slovenija, ki pa Carigrada ni videla, saj je le z zmago nad Turčijo tekmovanja končala že po skupinskem delu v Ankari.

Tedaj so bili zaključni boji odigrali v dvorani Abdi Ipekci, ki je od Sinan Erdema oddaljena manj kot deset kilometrov. Obe dvorani sta gostili svetovno prvenstvo pred sedmimi leti. Skupine so se tedaj igrale še v Ankari, Izmirju in Kayseriju. Slovenija je bila ves čas v največjem turškem mestu. Skupinski del je v Abid Ipekciju zaključila le s porazom proti ZDA, v četrtfinalu pa je v Sinan Erdemu klonila pred Turčijo. Na koncu je zasedla osmo mesto. Turki so znova na domačem parketu blesteli in klonili šele v finalu, ko so bili boljši Američani. Bron je pripadel Litovcem. Obe omenjeni medalji sta tudi edini kolajni turške reprezentance na velikih tekmovanjih.

V zadnjih dveh desetletjih je košarka postala v Turčiji, kjer je še vedno nogomet brez konkurence šport številka ena, zelo popularna. Uspeh na domačem svetovnem prvenstvu je dodatno pripomogel k temu, v zadnjih letih pa se je začel tudi nagel vzpon klubske košarke, potem ko je bilo vloženega veliko denarja, ko so tudi povprečni prvoligaši in celo nekateri drugoligaši imeli zavidljive proračune. V zadnji sezoni Evrolige, ko so bili med elito kar štirje carigrajski klubi, so imeli vsi proračune med devetimi najvišjimi.

Po letih bogatih finančnih injekcij je vendarle turškim klubom uspelo stopiti na vrh stare celine. Pred tem je bil najbližji Anadolu Efes, ki je v devetdesetih osvojil Koraćev pokal, zatem pa dvakrat nastopil na Final Fouru Evrolige ter Suprolige. Pivovarski klub evroligaške tekme zdaj igra v dvorani Sinan Erdem. Pred štirimi leti je Bešiktaš osvojil Eurochallenge, Galatasaray pa lani Evropski pokal. Maja je končno prišla tudi evropska klubska krona, ko je Fenerbahče z Željkom Obradovićem na čelu slavil pred domačimi gledalci. V finalu je z 80:64 ugnal Olympiacos. Pirejski klub je prvak postal pred petimi leti – v finalu je ugnal CSKA (62:61) –, ko je bil Final Four prav tako v Sinan Erdemu, dvorani poimenovani po nekdanjem turškem odbojkarju in predsedniku olimpijskega komiteja, ki za košarko lahko sprejme do 16.000 gledalcev, na letošnjem EuroBasketu pa dobrih 13.000. V Carigradu je bil Final Four tudi pred 25 leti, ko je Partizan s trojko Saše Đorđevića v Abdi Ipekciju premagal Joventut (71:70). Đorđević bo v nedeljskem finalu vodil Srbijo proti slovenski košarkarski reprezentanci, ki je že zdaj poskrbela za največji uspeh ekipnega športa. Čas je, da se temu postavi še pika na i.

