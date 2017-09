Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mladi so lahko o številnih športih dobili prve izkušnje. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v

Foto: Na Kongresnem trgu tudi pokal zlatih košarkarjev

Več kot 40 športnih izzivov za mlade

30. september 2017 ob 13:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob koncu Evropskega tedna športa je na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal Olimpijski festival, na katerem so se mladi lahko preizkusili v številnih športih.

"Skozi zabavo, športne delavnice in s pestrim spremljevalnim programom želimo otrokom prikazati, kako pomembno se je športno udejstvovati in kako lahko šport pozitivno vpliva na njihovo življenje in na njihove dosežke. Cilj festivala je mladim predstaviti šport v najširšem pomenu besede; igrivo, zabavno in njim primerno, da začutijo in vzljubijo šport, ki lahko postane sestavni del njihovega življenja," so namen Olimpijskega festivala razložili pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Olimpijski festival je tako tretje leto zapored na enem mestu otrokom (in tudi staršem) ponudil vpogled v več kot 40 športnih dejavnosti. Obisk je bil zelo lep, k temu je pripomoglo tudi sončno vreme. Na Kongresnem trgu je bil na ogled tudi pokal zlatih košarkarjev, ki so se z evropskega prvenstva vrnili z naslovom prvaka.

