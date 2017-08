Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nizozemke so nove evropske nogometne prvakinje. Foto: Reuters Finalno tekmo si je ogledalo 28.182 gledalcev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Nizozemke na vrhu nogometne Evrope

V finalu kar šest golov

6. avgust 2017 ob 19:31

Enschede - MMC RTV SLO, STA

V velikem finalu evropskega nogometnega prvenstva v Enschedeju so Nizozemke s 4:2 ugnale Danke. Prvenstvo na Nizozemskem se bo zapisalo v zgodovino tudi, ker je padel rekord po številu navijačev.

Obe reprezentanci sta lovili svoj prvi evropski naslov, a na veselje domačih navijačev so slavile gostiteljice prvenstva. Na prestolu so Nizozemke nasledile Nemke, ki so slavile na zadnjih šestih EP-jih.

Navijači so lahko uživali v pravi nogometni predstavi, ki je postregla s šestimi goli. Prvi gol so dosegle Danke in to že v šesti minuti, enajstmetrovko je uspešno izvedla nogometašica ekipe Portland Thorns, Nadia Nadim. Štiri minute pozneje so Nizozemke izenačile prek nogometašice Bayerna, Vivianne Miedeme. Igralka Barcelone Lieke Martens je v 28. minuti zabila za vodstvo Nizozemske z 2:1, a je kmalu izenačila Pernille Harder, ki brani barve Wolfsburga.

Po vrnitvi na nogometno zelenico so Nizozemke hitro prišle do gola, zadela je Sherida Spitse, dokončno zmago pa so Nizozemke potrdile v 89. minuti, ko je svoj drugi gol dosegla Miedema.

Na poti do finala so Nizozemske v skupinskem delu EP Dansko že premagale z 1:0, pozneje pa Švedsko z 2:0 v četrtfinalu in Anglijo s 3:0 v polfinalu. Danska pot do finala je bila težja, saj so Skandinavke poskrbele za senzacijo in v četrtfinalu premagale branilko naslova Nemčijo z 2:1, v polfinalu pa igrale neodločeno 0:0 z Avstrijo in v finale napredovale po izvajanju enajstmetrovk (3:0).

Vse večje zanimanje za ženski nogomet

Gledalci so na evropskem prvenstvu za ženske poskrbeli za nov rekord, saj se jih je na stadionih vključno s finalno tekmo zbralo 240.045. Star rekord je iz leta 2013, ko se je na tribunah zbralo skupno 216.888 navijačev.

Krovna nogometna zveza (Uefa) je zadovoljna tudi z drugimi številkami, ki so povezane s spremljanjem EP-ja za ženske. Skupno so televizijski prenosi tekem (finale so prenašali v 80 državah) dosegli 165 milijonov gledalcev po vsem svetu, medtem ko jih je bilo leta 2013 116 milijonov.

EVROPSKO PRVENSTVO (Ž), FINALE

NIZOZEMSKA - Danska

4:2 (2:2)

28.182; Miedema 10., 89., Martens 28., Spitse 51.; Nadim 6./11-m, Harder 33.

Nizozemska: van Veenendaal, van Es ( 94./van den Berg), van der Gragt , Dekker , van Lunteren, Spitse , van de Donk, Groenen , Martens , Miedema , van de Sanden ( 90./Jansen).

Danska: Petersen, Nielsen, Sörensen ( 77./Roddik), Larsen, Sandvej, Troelsgaard, Kildemoes ( 61./Thogersen), Junge-Pedersen ( 82./Christiansen), Veje, Harder , Nadim .

Sodnica: Esther Staubli (ŠVI)

D. S.