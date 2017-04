Poudarki Hat-trick Maryja v petih minutah Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 41 glasov Ocenite to novico! V šestih spomladanskih krogih je Olimpija osvojila le eno točko, Aluminij pa deset. Foto: www.alesfevzer.com 18. septembra je bilo v 9. krogu v Kidričevem 0:3 za Olimpijo, ki je dober mesec pozneje tam dobila tudi tekmo četrtfinala Pokala Slovenije z 1:4. Foto: www.alesfevzer.com Veselje trenerja Aluminija Slobodana Gruborja. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Krško proti Mariboru do točke; na primorskem derbiju brez golov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Nov polom Olimpije - brez točk tudi iz Kidričevega

Rudar z 1:5 boljši od Kalcerja Radomelj

2. april 2017 ob 15:58,

zadnji poseg: 2. april 2017 ob 20:02

Kidričevo - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Olimpije so v 27. krogu Prve lige TS še sedmič zapored in šestič v spomladanskem delu prvenstva ostali brez zmage. V Kidričevem so pri Aluminiju izgubili z 2:1.

Ljubljančani so v 39. minuti sicer povedli, po podaji Andraža Kirma z desne strani je iz bližine v prazno mrežo zadel Leon Benko. V 77. minuti je po hitrem (pol)protinapadu z nekaj metrov izenačil Blaž Kramer, ki je v mrežo pospravil žogo po podaji Lovra Bizjaka z leve strani. Le šest minut pozneje pa so gostitelji zadeli še enkrat. S 14 metrov je z desne strani kazenskega prostora z diagonalnim strelom v zgornji kot pod prečko lepo meril rezervist Žiga Škoflek.

V 1. polčasu prevladovala Olimpija, v 2. Aluminij

Olimpija je prevladovala v prvem polčasu, že po pičlih tridesetih sekundah se je Benko znašel v lepi priložnosti, a je s 16 metrov streljal visoko čez vrata. Ljubljančani so imeli v nadaljevanju jalovo premoč, konkretnih akcij pa v uvodnih tridesetih minutah niso izpeljali. Obrambno naravnani Kidričani so se pomaknili na svojo polovico igrišča in priložnosti iskali v bliskovitih nasprotnih napadih. Zelo nevarnega so izpeljali v 25. minuti, ko je po levi strani prodrl Bizjak, njegov predložek do Francesca Tahiraja pa je Dino Štiglec v zadnjem trenutku izbil v kot.

Varovanci Marijana Pušnika so bili veliko konkretnejši v zadnje četrt ure prvega polčasa. V 30. minuti se je Kirm znašel povsem sam pred vrati Aluminija, njegov poskus pa je bravurozno ustavil vratar Luka Janžeković, ki se je izkazal tudi pet minut pozneje po strelu Benka z 18 metrov. V 39. minuti je bil nato nemočen, gostje so se izognili prepovedanemu položaju in na odmor odšli z vodstvom z 1:0.

Gostitelji so spodbudno začeli drugi polčas in si takoj priigrali obetavno akcijo, poskus Tahiraja nekoliko z leve strani je zletel mimo vrat. V nadaljevanju so bili nogometaši Aluminija več pri žogi in pogumno igro kronali s preobratom za sedmo zmago v letošnji sezoni.

Zadnja tekma 27. kroga med Kalcerjem Radomljami in Rudarjem se je končala z zmago gostov z 1:5. John Mary je od 17. do 21. minute dosegel zelo hiter hat-trick za vodstvo z 0:3.

27. krog

ALUMINIJ - OLIMPIJA 2:1 (0:1)

800; Kramer 77., Škoflek 83.; Benko 39.

Aluminij: Janžekovič, Jakšič, Turkalj, Damiš, Kocić, Tahiraj ( 80./Muminović), Srdić, Vrbanec, Bizjak , Krajnc ( 67./Škoflek), Kramer ( 91./Panadić).

Olimpija: Vodišek, Klinar , Mitrović, Ilić ( 86./Cretu), Štiglec, Bajrić ( 63./Kapun), Alves , Wobay, Avramovski ( 70./Abass), Kirm, Benko.

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)



KALCER RADOMLJE - RUDAR 1:5 (0:4)

Jazbec 55.; Mary 17., 18., 21., Banić 45., Glavina 82.

Kalcer Radomlje: Ivačić, Ejup, Jazbec, Karamatić, Jakovljevič, Balić, Barukčić, Krcić, Gajić, Šipek, Nunić.

Rudar: Radan, Iharos, Zec, Billong, Mužek, Črnčič, Bolha, Babić, Trifković, Mary, Glavina.

Sodnik: Miran Bukovec (Lendava)



Odigrano v soboto:

CELJE - DOMŽALE 1:1 (0:0)

500; Džinić 91.; Firer 56./11-m



GORICA - KOPER 0:0

800 gledalcev



KRŠKO - MARIBOR 1:1 (1:1)

1.500; Dangubić 29./11-m; Vršič 41.

Lestvica:

MARIBOR 27 18 6 3 54:20 60 DOMŽALE 27 14 5 8 51:29 47 OLIMPIJA 27 14 5 8 39:26 47 GORICA 27 11 8 8 36:32 41 CELJE 27 11 6 10 34:31 39 LUKA KOPER 27 9 9 9 27:31 36 RUDAR 27 8 8 11 39:40 32 KRŠKO 27 6 12 9 29:38 30 ALUMINIJ 27 7 7 13 26:41 28 KALCER RADOMLJE 27 1 6 20 18:65 9

M. R.