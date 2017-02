Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Devin McCourty, Tom Brady in trener Bill Belichick so med parado takole v zrak dvignili tri od petih lovorik Vincea Lombardija, ki so jih osvojili Patriotsi. Foto: Reuters Po poročanju ameriških medijev se je na ulice Bostona zgrnilo okrog milijon navijačev New Englanda. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: New Englandu uspel preobrat epskih razsežnosti! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Okrog milijon navijačev pozdravilo Patse v Bostonu

New England Patriotsi petič zmagali v Super Bowlu

8. februar 2017 ob 10:00

Boston - MMC RTV SLO

Približno milijon navijačev New England Patriotsov je na ulicah Bostona pozdravilo letošnje zmagovalce Super Bowla.

New England je v velikem slogu osvojil naslov prvaka v finalu Lige NFL. Potem ko je v tretji četrtini za Atlanto zaostajal s 3:28, je uprizoril neverjetno vrnitev (28:28) in poskrbel, da se je prvič v zgodovini Super Bowlov igral podaljšek.

Patriotsom je met kovanca na začetku podaljška podaril posest, ki so jo igralci, na čelu z izjemnim podajalcem Tomom Bradyjem, izkoristili in z doseženim touchdownom Jamesa Whita petič v zgodovini osvojili naslov prvaka.

Slabo vreme - najprej je snežilo, nato je začelo deževati - ni ustavilo velike zabave, ki so jo v središču Bostona pripravili Patriotsi. Igralci, trenerji in vodstvo kluba so rajali z navijači, ki so se začeli na ulicah zbirati že ob štirih zjutraj.

New England je v noči z nedelje na ponedeljek v Houstonu igral na rekordnem devetem Super Bowlu, zmagal je petič. V sezoni 2001 je v finalu premagal St. Louis Ramse (17:20), sledila sta dva zaporedna naslova v sezonah 2003 in 2004.

Najprej so Patriotsi premagali Carolina Pantherse (29:32), nato še Philadelphia Eaglese (24:21). V sezoni 2014 so z 28:24 ugnali Seattle Seahawkse, letos pa so nato padli še Atlanta Falconsi (28:34).

Boston je najuspešnejše športno mesto v Združenih državah Amerike. Bejzbolsko moštvo Boston Red Sox je osvojilo osem naslovov (enega še Boston Braves leta 1914), New England Patriotsi pet, Boston Celticsi 17 in Boston Bruinsi šest. Skupaj ima Boston 37 naslovov prvaka!

Mitja Lisjak, @lisjakm