Foto: Olimpijski objekti v Riu še naprej žalostno propadajo

Redka svetla točka: prevoz

18. februar 2017 ob 12:29

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO/STA

Prireditelji zadnjih olimpijskih iger v Riu de Janeiru so obljubljali, da bo mesto po igrah živelo s športnimi objekti in drugo infrastrukturo, a pol leta po koncu OI ni tako.

Sloviti nogometni stadion Maracana propada, v stolpnicah v olimpijski vasi je kopica neprodanih apartmajev, olimpijski ogrevalni bazen je raj za komarje ...

Prireditelji OI so obljubljali, da bodo stanovanja v olimpijski vasi šla kot za med, naselje pa bo zgrajeno po najvišjih standardih. Obljubljali so tudi, da bodo vzdrževali olimpijske projekte in jih uporabljali v športne in rekreativne namene, a je resničnost čisto drugačna.

Olimpijski park je zapuščen, ob koncih tedna, ko je odprt za javnost, ga obišče le malo ljudi. Tudi vzdrževan je slabo. Olimpijski ogrevalni bazen je domovanje komarjev, kajakaška proga Deodoro – organizatorji so obljubljali, da bodo tam zgradili ogromen bazen – je zaprta.

Ni ljudi, ki bi skrbeli za objekte

Iz pisarne župana Ria de Janeira Marcela Crivella obljubljajo, da "bodo storili vse, da objekte odprejo čim prej". Glavni problem je iskanje ljudi, ki bi skrbeli za objekte. Olimpijski park naj bi šel v roke zasebnega podjetja, toda zanimanja za to ni izkazal še nihče, zato je moralo vskočiti brazilsko športno ministrstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaliv še vedno močno onesnažen

Še vedno je eden največjih problemov Ria zaliv Guanabara, prizorišče jadralskih tekmovanj, ki je močno onesnaženo. Brazilske oblasti so obljubljale, da bodo zmanjšale onesnaženost, a se tudi na tem področju veliko ni spremenilo. Po koncu iger so uradniki v Riu presodili, da bi za zmanjšanje onesnaženosti potrebovali 25 let in ogromen finančen vložek.

Redka svetla točka: urejen prevoz

Svetla točka poolimpijskega Ria je urejen prevoz. Proga podzemne železnice, ki povezuje Barra da Tijuco s turistično priljubljenim jugom Ria, ter posodobljeno avtobusno omrežje, še naprej uspešno delujeta. Tudi nekoč zanemarjen del pristanišča je doživel veliko preobrazbo z akvarijem AquaRio in znanstvenim Muzejem prihodnosti.

"Načrt zapuščine Ria je dober. Toda niso ga še začeli izvajati," je prepričan direktor Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Christophe Dubi.

M. L.