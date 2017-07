Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dirko po Franciji tradicionalno "krasijo" tudi zanimive navijaške podobe. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Po Franciji s kolesarji - mimo žitnih polj, tovarne letal in starodavnih utrdb

Podobe Francije ob robu slovite dirke

16. julij 2017 ob 12:08

Pariz - MMC RTV SLO

Tri tedne najboljši kolesarji sveta vozijo po zavitih gorskih cestah Pirenejev, gonijo po ravnicah, na katerih se bohoti zoreče žito, in dirjajo tako po ozkih uličicah srednjeveških mest kot tudi po večpasovnicah v velemestih.

Vsako leto fotografi, ki tri julijske tedne spremljajo kolesarsko karavano, ko se seli po Franciji (in občasno zavije še v sosednje države), v svet pošiljajo fotografije idilične pokrajine, ki jo krasijo tako polja sončnic kot polja že skoraj zrelega žita, pa tudi krave, črede ovac in celo konjev. Nič manj impresivne niso podobe z gorskih etap ali s tras, speljanih skozi mesta, letos pa so kolesarji med drugim zapeljali celo na dirkališče, načeloma rezervirano za malce hitrejše jeklene konjičke - belgijsko prizorišče dirk formule 1, Spa Francorchamps.



Francozi so že davno spoznali, kako pomembna za promocijo države je kolesarska dirka in nemalokrat naredijo skoraj vse, da bi za (več kot le) trenutek pritegnili pozornost televizijskih producentov, snemalcev in fotografov. Gledalci pred malimi zasloni so pogosto priča pravemu šovu, ki ga za (večinoma helikopterske) kamere uprizarjajo domačini. Letos smo tako videli vse od razstave spačkov do stolpov iz bal in celo krav, oblečenih v rumeno, zeleno in pikasto majico. Na marsikateri etapi pa prebivalcem ni treba storiti nič, dovolj je že, da fotografi v objektiv ujamejo ... naravo.

