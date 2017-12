Foto: Portugalci pretrd oreh za Slovence v Stožicah

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je preizkusila podlago v Stožicah, ki bodo gostile Euro 2018. Foto: BoBo Dodaj v

Hat-trick Ricardinha

6. december 2017 ob 20:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je izgubila še drugi obračun proti portugalski izbrani vrsti. Na prvi tekmi v Litiji je bilo 0:2, tokrat so Portugalci v Stožicah slavili s 6:4.

Selektor Andrej Dobovičnik je lahko na omenjenih tekmah proti Portugalcem, pri katerih izstopa njihov prvi zvezdnik Ricardinho, preveril pripravljenost svojih varovancev pred začetkom evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu, ki ga gosti Slovenija.

Slovenci so v torek v Litiji navdušili, tokrat pa so že po nekaj minutah 'padli' v visok zaostanek - po šestih minutah je bilo že 0:3, potem ko je Ricardinho še enkrat pokazal, zakaj je najboljši igralec futsala na svetu.

Slovenci so si prizadevali zmanjšati zaostanek, a so imeli pri tem tudi nekaj smole, saj so kar trikrat zadeli okvir gola. Na drugi strani so Portugalci do odmora dosegli še en zadetek in povedli z 0:4.

V nadaljevanju so gledalci videli še šest golov, prvič pa se je portugalska mreža zatresla po golu Alena Fetića, ki je izkoristil natančno podajo Roka Mordeja. Vseeno se Portugalci niso kar tako predali, še naprej so igrali z visokim tempom, kmalu zatem je prednost štirih zadetkov vzpostavil Andre Coelho, na 1:6 je iz protinapada mojstrsko povišal Ricardinho.

Portugalci so nato zaigrali malce bolj umirjeno, kar so Slovenci izkoristili. Najprej je kapetan Igor Osredkar ukradel žogo in z razdalje matiral gostujočega vratarja, Kristjan Čujec je s pomočjo odboja od portugalskega branilca znižal zaostanek na -3 (3:6), končni izid je iz neposredne bližine ob vratnici postavil Mordej.

Tekma je imela med drugim tudi dobrodelno noto. Vstopnice so lahko športni navdušenci kupili za pet evrov, ves izkupiček od prodaje pa bo Nogometna zveza Slovenije namenila projektu Botrstvo.

Prijateljska tekma, Stožice:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA 4:6 (0:4)

2.000; Fetić 26., Osredkar 29., Čujec 38., Modrej 40.; Ricardinho 2., 3., 28., Tunha 6., Coelho 16., 27.

Mitja Lisjak, foto: BoBo