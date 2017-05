Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 20 glasov Ocenite to novico! Odlikovanje red za zasluge je iz rok predsednika države Boruta Pahorja prejel novi kapetan Slovenije Marko Bezjak. Foto: BoBo Slovenska rokometna reprezentanca ob prihodu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Foto: BoBo Še skupinska fotografija rokometne reprezentance s predsednikom in mladimi rokometaši, ki so sodelovali na prireditvi. Foto: BoBo Sorodne novice Slovenci proti Nemcem najbrž tudi brez Gabra, a predaje ni Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Predsednik Pahor odlikoval "zlate rokometaše"

Slovence čakata dve tekmi proti Nemčiji

2. maj 2017 ob 11:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je slovenski rokometni reprezentanci, ki je bila letos na svetovnem prvenstvu v Franciji tretja, podelil red za zasluge - za prispevek k uspešnemu razvoju slovenskega ekipnega športa.

V utemeljitvi odlikovanja je bilo zapisano: "Pomlajena slovenska rokometna reprezentanca je januarja letos na svetovnem prvenstvu v Franciji postavila nov mejnik slovenskega skupinskega športa v zgodovini samostojne države. Pod vodstvom selektorja Veselina Vujovića in kapetana reprezentance Vida Kavtičnika je moštvo na nepozabni tekmi osvojilo prvo slovensko medaljo na svetovnih prvenstvih v skupinskih športih. S svojo igro je očaralo rokometne in športne navdušence, z borbenostjo in zmagovito športno držo osvojilo srca slovenske javnosti, hkrati pa z bronasto medaljo napisalo novo, posebno poglavje v zgodovini slovenskega športa.

Slovenski rokometaši so do zdaj sodelovali na treh olimpijskih igrah, osmih svetovnih prvenstvih in desetih evropskih prvenstvih. Izjemen uspeh moške rokometne reprezentance je bila srebrna medalja na evropskem prvenstvu leta 2004 v Sloveniji. V zgodovinski spomin Slovencev bo trajno zapisano tudi prvo slovensko odličje za skupinski šport po osamosvojitvi, ki so ga osvojili prav rokometaši na Sredozemskih igrah leta 1993. Bili so tudi prvo slovensko športno moštvo, ki se je uvrstilo na olimpijske igre. Rezultat iz Sydneyja 2000, ko so osvojili osmo mesto, so v Riu de Janeiru 2016 še izboljšali in osvojili šesto mesto. Slovenski rokomet s svojimi dosežki navdušuje tudi v mlajših selekcijah. Z osvojenimi medaljami na svetovnem in evropskem prvenstvu ter olimpijskih festivalih evropske mladine vztrajno dokazuje svojo svetovno konkurenčnost.

Teh uspehov seveda ne bi bilo brez dobrega dela široke mreže klubov, ki uspešno popularizirajo rokomet v Sloveniji, tudi med mladimi nadobudneži, ki se bodo po bronasti medalji na svetovnem prvenstvu s toliko večjim navdušenjem mojstrili v rokometnih veščinah. Tako izjemnih rezultatov zagotovo ne bi bilo brez vrhunske športne pripravljenosti rokometašev, morda najpomembnejši pa je zmagoviti duh celotnega moštva, ki si je zastavilo visok cilj, skupaj garalo zanj in se znalo za njegovo uresničitev uigrano boriti do zadnjih atomov moči. Z izjemnimi dosežki, ki so plod skupne vizije, visoko zastavljenih ciljev, ustreznega vodenja in trdega skupnega dela, so se rokometaši, predstavniki slovenskega skupinskega športa, proslavili tudi kot vzor in navdih za družbo kot celoto."

Zadoneli Zdravljica in V dolini tihi

Predsednik Pahor je slovensko reprezentanco v torek dopoldne odlikoval v predsedniški palači, kjer so se zbrali tudi nekateri nekdanji reprezentanti (Tomaž Tomšič, Beno Lapajne, Mitja Valenčič, Jani Čop). Po uvodnem nagovoru Iva Milovanovića so v dvorano ob aplavzu prišli člani reprezentance, nato pa je Pahor kapetanu ekipe Marku Bezjaku izročil odlikovanje. Sledila je slovenska himna, neuradna slovenska himna "V dolini tihi", skupinsko fotografiranje, po njem pa še sproščeno druženje.

Dolenec: Politični vrh spoštuje naše dosežke

"Lepo se je spomniti vsega. Lepo je videti, da ljudje z vrha naše države tako kot sama publika spoštujejo naše dosežke, stojijo za nami. Naredila se je neka pozitivna klima okrog naše ekipe in upam, da bomo znali to deliti z občinstvom v Stožicah," je dejal Jure Dolenec, ki bo v Stožicah, kjer se bo Slovenija pomerila z Nemčijo, eden največjih slovenskih adutov.

Gaber: Veseli smo, da nas je predsednik povabil na slovesnost

Tam pa na slovensko žalost ne bo stebra obrambe Mateja Gabra, ki si je natrgal stegensko mišico: "Zelo smo veseli, da nas je predsednik povabil na slovesnost. To je velika čast, bom rekel še dodatna motivacija za naprej in jaz upam, da bo čimveč takšnih dogodkov. Moje stanje ni rožnato, imam natrgano stegensko mišico, tako da, kaj naj rečem. Na žalost ne bom mogel pomagati igralcem na nobeni tekmi, a jaz upam, da bodo oni še boljši, močnejši. Sicer pa je naš glavni cilj, da zmagamo obe srečanji in si s tem že zagotovimo uvrstitev na Hrvaško." Okrevanje Gabra bo trajalo približno 14 dni.

Blagotinšek: Lepo je, če veliko ljudi stoji za teboj

Ob odsotnosti Gabra bo več bremena padlo na drugega "hrusta" v naši reprezentanci Blaža Blagotinška: "Mislim, da je za vse fante prvič, da smo na takem sprejemu. Počaščen sem, da nas je predsednik države sprejel. Upam, da bo še več takšnih sprejemov. Če vidimo, da toliko ljudi stoji za nami, smo tudi mi bolj motivirani in željni tekmovanja. Upam, da jutri premagamo Nemce. So vrhunska ekipa, a z našim kolektivnim duhom in energijo lahko tudi mi presenetimo," je dejal Blagotinšek, ki se je z Veszpremom uvrstil na zaključni turnir Lige prvakov. "Vsi v klubu si želimo, da vzamemo ta naslov. Naredili bomo vse, da osvojimo to 'kanto'".

Vujović: Nagrada za vse pred menoj

"To je nagrada vsem selektorjem, ki so delali pred menoj in tudi vsem igralcem. To je nagrada vsem, ki delajo v klubih. Jaz nisem naredil Gabra, Kavtičnika. To so naredili drugi. Jaz pa sem v tem trenutku najbolj izpostavljen. Dobiti nagrado predsednika republike - kot edini v ekipnih športih - je velik dosežek za nas. To je en velik stimulans za nas," pa je povedal selektor Veselin Vujović.

V sredo v Stožicah gostujejo Nemci

Rokometaši so na sprejem "skočili" med pripravami za kvalifikacijsko tekmo z Nemčijo, ki bo v sredo ob 20.00 v Stožicah. Tri dni kasneje, v soboto, 6. maja ob 16.15, se bodo z Nemci pomerili še v Halleju. Slovenija je na uvodni kvalifikacijski tekmi v Velenju premagala Švico, na drugi pa v Lizboni remizirala s Portugalsko.

T. J., Aleš Vozel, foto: BoBo