Japonci so odločitev o maskotah prepustili otrokom. Foto: Reuters Plišastega belega tigra so na slovesnosti tik po tekmovanju dobili v dar vsi dobitniki medalj v Pjongčangu. Foto: Reuters

Foto: Rakun? Maček? Deklica in deček? To sta maskoti za Tokio 2020.

Prišlo več kot 2.000 predlogov

28. februar 2018 ob 09:28

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Tokio bo poletne olimpijske igre gostil med 24. julijem in 9. avgustom leta 2020, šolarji pa so že izbrali maskoti iger - futuristični bitji s koničastimi ušesi in kockastim vzorcem, ki za zdaj še nimata imen.

Japonci so odločitev o maskotah prepustili otrokom. Prireditelji iger so lani prejeli več kot 2.000 predlogov, strokovna komisija pa je izbrala tri finaliste. Med njimi so nato izbirali šolarji več kot 200.000 razredov iz 16.000 osnovnih šol po vsej državi. Vsak razred je lahko oddal en glas.

Modra maskota bo predstavljala olimpijske igre, rožnata različica pa bo simbol paraolimpijskih iger, ki, kot je to v navadi, sledijo olimpijskim. "Mislim, da sta maskoti nekaj posebnega. Všeč mi je, da rožnata barva predstavlja cvetoče češnje, ki so simbol Japonske," je na predstavitvi maskot v sredo v Tokiu dejala 12-letna Miju Kava in dodala: "Čeprav je med maskotama kar nekaj razlik pa je videti tudi vez, ki jo imata."

Zmagovalni parček maskot je delo japonskega oblikovalca Rjoja Tanigučija. Omenjeni maskoti sta prejeli več kot polovico oddanih glasov in tako gladko zmagali.

Japonska je sicer država, v kateri so maskote zelo priljubljene, nekatere imajo celo zvezdniški status. Spomnimo se samo prikupne Hello Kitty, zelo sta znani tudi maskota prefekture Kumamoto, črni medvedek z rdečimi lici Kumamon, in breskvica Funassyi, ki ima na Twitterju kar milijon in pol sledilcev.



Imeni bosta maskoti dobili čez nekaj mesecev z novim glasovanjem.

Maskoti Pjongčanga sta bili beli tiger Soohorang in črni medved Bandabi.

