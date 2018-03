Foto: Sneg, slovo, rokenrol in "že spet Hirscher, kdo pa drug"

5. marec 2018 ob 06:11

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Smučarske tekme, zabava in dobrodelnost so si ta konec tedna v Kranjski Gori podale roko in pod Vitranc na enega izmed vrhuncev te zime pritegnile nekaj tisoč ljudi.

Sobota in nedelja sta bili rezevirani za 57. pokal Vitranc, kjer so med vratci vijugali najboljši veleslalomisti in slalomisti, živahno pa je bilo že od petka, saj so se smučarji zbrali v spomin na nekdanjega slovenskega reprezentanta Draga Grubelnika.

Pestro pa ni bilo le na beli strmini, ampak tudi na glasbenih odrih, kjer so za zabavo skrbela znana imena.

Za Grubo

3. Grubov memorial se je v petek popoldne začel na smučišču Kekec, kjer so se za svojega dobrega prijatelja, ki je leta 2015 umrl v prometni nesreči, po hribu spustili Jure Košir, Alenka Dovžan, Rene Mlekuž, Andrej Miklavc, Špela Pretnar in druga imena zlate smučarske generacije, poleg njih tudi Hrvat Ivica Kostelić, Avstrijec Christian Mayer, Šved Johan Brolenius, pa Grubelnikovi znanci in neznanci, stari in mladi.

Kar okoli 180 jih je bilo vseh skupaj, vsa zbrana sredstva - od štartnin do donacij pokroviteljev dogodka - pa so šla v dobrodelne namene. Prepotrebni denar bo tako pomagal sedemčlanski družini iz Radelj ob Dravi.

Ko so tekmovalci pospravili smuči, so se pomešali med gledalce in se zgrnili pod oder v ciljnem izteku. Da jih ni zeblo med naletavanjem snega, so poskrbeli Alya, Rok'n'Band, Grega Skočir iz skupine Big foot mama, Chorchyp, Matjaž Jelen in Bor Zuljan iz Šank Rocka, Trkaj, pa Tomi Meglič iz Siddharte.

Opolnoči je bilo veselja na prostem konec, a to ne pomeni, da je bilo tudi zabave - sledil je namreč after party v pubu Legende, ki je trajal še do tretje ure zjutraj, skupaj s smučarji pa sta se tam zabavala tudi košarkarja Sani Bečirović in Saša Dončič.

Parni valjak dvigoval temperaturo

Še večjo množico - 4500 ljudi se je zbralo po podatkih organizatorja - pa je pritegnil sobotni koncert pred dvorano Vitranc. Program se je začel z žrebanjem štartnih številk za nedeljski slalom, zvezde večera pa so bili Parni valjak, legendarna hrvaška pop-rockskupina.

Njihove uspešnice, kot so Jesen u meni, Sve još miriše na nju, Dodji, Ugasi me, Ljubavna, Moja je pjesma lagana, Zastave in mnoge druge, so obiskovalci prepevali skupaj z njimi, zabava pa se je nato preselila v dvorano, kjer je za plesne ritme poskrbela skupina Cover Lover. Množica se je seveda razlila tudi po kranjskogorskih lokalih, ki so pokali po šivih, gostinci pa so si meli roke.

V čakanju na Godota in retro Šporn

Oba omenjena dogodka sta poskrbela, da je marsikdo zjutraj s težavo vstal in se odpravil v Podkoren, kjer so se profesionalni smučarji pomerili v svetovnem pokalu. V soboto in nedeljo so tam našteli po 7.000 gledalcev, skupaj torej 14.000.

Največ je bilo seveda slovenskih navijačev, ki so upali, da bo končno konec dolgoletne suše in bo nekdo od naših fantov spet stopil na stopničke doma, na kar čakamo že 16 let. Nazadnje je bil bronast Uroš Pavlovčič, pokal Vitranc pa je takrat nosil letnico 2002. A tudi letos so čakali zaman, še najbližje temu je bil Žan Kranjec, ki je bil na sobotnem veleslalomu peti, Štefan Hadalin pa je na nedeljskem slalomu dosegel 13. mesto, kamor je z najboljšim časom druge vožnje napredoval z 28. mesta.

Razveselil jih je tudi Andrej Šporn, ki je decembra objavil, da odhaja v pokoj, pred začetkom sobotne druge vožnje pa se je v smukaškem slogu spustil še po vitranški strmini, oblečen v retrokombinezon. "To je bil moj prvi kombinezon, ki sem ga dobil od smučarskega kluba, pred 20 ali 25 leti. Zdelo se mi je primerno, da na poslovilno tekmo vzamem tudi nekaj iz preteklosti," je nato pojasnil za MMC.

Marcelova era

Rezultatsko 57. pokal Vitranc sicer ni presenetil. "Kdo je danes zmagal?" je bilo v nedeljo popoldne slišati pogovor v eni izmed kranjskogorskih restavracij. "Hirscher že spet, kdo pa drug," se je glasil odgovor. "Vem, da je vodil po 1. vožnji, druge pa nisem gledal, zato sem vprašal," je pojasnil prvi sogovornik. "Saj je tudi jaz nisem, pa mi niti ni bilo treba, kdo drug pa bo zmagal," odvrne drugi.

V nekaj stavkih povzeto bistvo, bi lahko dejali. Avstrijec Marcel Hirscher je namreč zmagal tako na veleslalomu kot v slalomu, obakrat pa je s konkurenco pometel z več kot debelo sekundo prednosti. S tema rezultatoma si je tako že zagotovil svoj peti mali slalomski globus, pa tudi velikega kristalnega - in to že rekordnega sedmega, kar pred njim ni uspelo še nikomur.

Po tekmi je dejal, da je vesel, ker se je to zgodilo prav v Kranjski Gori, saj je prav tukaj pred desetimi leti stopil na svoje prve stopničke. In s koliko zmagami v žepu se bo vrnil prihodnje leto, je zanimalo uradnega napovedovalca. "Koliko pa jih imam sploh do zdaj?" ga je vprašal Hirscher. 57, se glasi pravilni odgovor.

Najboljši smučar na svetu je doma veliki zvezdnik in njegovi goreči navijači so tudi pod Vitrancem skoraj uro po tekmi še vedno zmrzovali v ciljni areni in potrpežljivo čakali, da je opravil z vsemi medijskimi obveznostmi in nato prišel do njih. Delil jim je kartice s svojim podpisom, oni pa so ga med prošnjami za rokovanje in selfije obkrožili ter mu sledili vse do šotora, do katerega so mu morali pot čez navdušeno množico utirati varnostniki.

57. pokal je skupaj z vsemi spremljevalnimi dogodki tako pod streho, njegove utrinke si lahko ogledate tudi v priloženi fotogaleriji, Kranjsko Goro zdaj čakajo mirnejši dnevi, a ne za dolgo - čez tri tedne bo v mestu namreč že rajal planiški cirkus.

